Die ostukrainischen Separatisten werfen den Regierungstruppen Verstöße gegen den geltenden Waffenstillstand vor. Im Morgenbericht der ukrainischen Armee wiederum wurde am Donnerstag nur von vereinzelten Verstößen der Gegenseite berichtet. Die Luhansker Rebellen teilten mit, vor allem in den Morgenstunden seien an mehreren Orten im Luhansker Gebiet Dutzende Mörsergranaten abgefeuert worden. Auch im Donezker Gebiet seien Stellungen der Aufständischen beschossen worden. Die Rebellen hätten das Feuer erwidert.

Die ukrainische Armee dementierte, auf Stellungen der Separatisten gefeuert zu haben. Obwohl man mit Artillerie beschossen worden sei, sei das Feuer nicht erwidert worden, sagte ein Sprecher der Regierungstruppen der Nachrichtenagentur Reuters. Aus dem Gebiet der pro-russischen Separatisten sei bei Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden; dabei sei ein Kindergarten getroffen worden. Beide Seiten berichteten nichts von Verlusten in den eigenen Reihen. Unabhängige Darstellungen liegen bisher nicht vor.

Auch nach Darstellung der Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kam es in der Ostukraine zu Gefechten. Demnach habe es einen Artillerie-Beschuss gegeben, berichtete Reuters unter Berufung auf diplomatische Kreise. Die Waffenstillstandsbeobachter der OSZE hatten in den vergangenen Tagen durchschnittlich weniger Verstöße festgestellt als im Vorjahr.

Seit 2014 kämpfen in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk unweit der russischen Grenze vom Westen unterstützte Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden bereits mehr als 14 000 Menschen getötet, zumeist im Separatistengebiet. Ein Friedensplan von 2015 wird nicht umgesetzt. (17.02.2022)

USA berichten von neuem Aufmarsch russischer Truppen

Die US-Regierung stuft den von Moskau angekündigten Teilabzug russischer Truppen zur Entspannung des Ukraine-Konflikts als Falschinformation ein und geht stattdessen von einem weiteren Ausbau der Militärpräsenz aus. In den "zurückliegenden Tagen" habe Russland rund 7000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht, "und einige davon kamen erst heute an", sagte ein ranghoher Beamter des Weißen Hauses am Mittwoch. Erkenntnisse der US-Regierung zeigten inzwischen, dass Russlands Ankündigung eines Teilabzugs "falsch" sei, sagte er.

Der Beamte sagte in einem Briefing für Journalisten in Washington, Russland gebe an, für eine diplomatische Lösung des Konflikts offen zu sein. "Aber alle Hinweise, die wir jetzt haben, sind, dass sie Gespräche nur anbieten und Behauptungen zur Deeskalation machen, während sie insgeheim für einen Krieg mobilisieren", sagte der Vertreter. Der Top-Beamte aus Präsident Joe Bidens Regierung durfte den Regeln der Unterrichtung zufolge nicht namentlich genannt werden.

Zudem gebe es weiter Informationen, wonach Russland "jederzeit" Ereignisse inszenieren oder erfinden könnte, um eine "Ausrede" für einen Angriff auf die Ukraine zu schaffen, sagte der Beamte weiter. Es könne zum Beispiel eine Provokation in der ostukrainischen Region Donbass geben. Es könne auch vermehrt russische Falschinformationen geben, darunter grundlose Behauptungen, dass die USA und die Ukraine "biologische oder chemische Waffen" einsetzten, sagte der Beamte. Es sei unklar, welchen Grund Russland letztlich vorschieben werde. "Wir hoffen, die Welt ist dafür bereit", sagte der Beamte. "Niemand sollte diese Behauptungen für bare Münze nehmen."

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt offenbar auch der britische Geheimdienst. Generalleutnant Jim Hockenhull, Chef des britischen Militärnachrichtendienstes, sagte: "Wir haben keine Beweise dafür gesehen, dass Russland seine Truppen von den Grenzen der Ukraine abgezogen hat. Im Gegensatz zu seinen Beteuerungen baut Russland seine militärischen Fähigkeiten in der Nähe der Ukraine weiter aus." Es seien Sichtungen zusätzlicher gepanzerter Fahrzeuge und Hubschrauber, die sich auf die Grenzen der Ukraine zubewegen, sowie eines Feldlazaretts gemeldet worden. "Russland verfügt über die militärische Stärke, um eine Invasion in der Ukraine durchzuführen." (17.02.2022)

Trittin für weitreichende Abrüstungsgespräche von Nato und Russland

Die Nato sollte Russland aus Sicht von Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin bei den Verhandlungen im Ukraine-Konflikt weitreichende Abrüstungsgespräche anbieten. "Es wäre sehr wünschenswert, wenn beide Seiten eine Vereinbarung über die in Europa stationierten Mittel- und Kurzstreckenraketen hinbekämen", sagte Trittin der Augsburger Allgemeinen. Gegenstand sollten dabei vor allem die gegenseitigen raketengestützten Luftabwehrsysteme sein.

"Es wäre für die Sicherheit aller in Europa gut, wenn Russland versprechen würde, seine Waffensysteme bei Kaliningrad abzuziehen und die Nato ihre sogenannte Raketenabwehr, die sich angeblich sowieso nur gegen den Iran richten soll, zurückbaut", sagte Trittin. "Vor allem die Osteuropäer verdienen eine Politik kontrollierter gegenseitiger Abrüstung." Trittin fügte hinzu: "Ob allerdings aus dieser Krise eine neue Phase der Abrüstungspolitik erwachsen kann, hängt von der russischen Innenpolitik ab." (17.02.2022)

Scholz und Biden sehen keinen großen Rückzug russischer Truppen

Bundeskanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden sehen kaum Fortschritte im Grenzgebiet zur Ukraine. Beide Politiker seien sich in einem Gespräch am Mittwochabend einig gewesen, dass das Risiko einer weiteren militärischen Aggression Russlands gegen die Ukraine weiterbestehe, teilte Steffen Hebestreit, der Sprecher der Bundesregierung, nach einem Telefonat Bidens und Scholz' mit. Höchste Wachsamkeit sei erforderlich, ein signifikanter Rückzug russischer Truppen sei bislang nicht zu beobachten. Die Lage im Grenzgebiet zur Ukraine sei wegen des massiven russischen Truppenaufwuchses als "überaus ernst" einzuschätzen.

Auch die Ukraine selbst hat laut Präsident Wolodimir Selenskij bislang keinen Abzug russischer Truppen unweit ihrer Grenzen festgestellt. "Wir sehen die eine oder andere Rotation, doch ich würde das nicht als Abzug von Truppen vonseiten der Russischen Föderation bezeichnen", sagte er im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Es sei noch zu früh, um sich zu freuen.

Scholz hat Biden bei dem Gespräch über seine Reisen nach Kiew und Moskau informiert. Beide hätten die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin begrüßt, dass die diplomatischen Bemühungen zunächst fortgesetzt werden sollten, hieß es von der Bundesregierung. Der Schlüssel für einen konstruktiven Dialog zu Fragen der europäischen Sicherheit und Fortschritte in der Ostukraine liege auch in Moskau. Russland müsse echte Schritte zur Deeskalation einleiten. Im Falle einer weiteren militärischen Aggression gegen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine habe Russland mit außerordentlich gravierenden Konsequenzen zu rechnen, teilte der Sprecher mit.

Das Weiße Haus erklärte nach dem Gespräch, Biden und Scholz hätten die Bedeutung der anhaltenden transatlantischen Zusammenarbeit betont. Dies gelte für die diplomatischen Bemühungen zur Beilegung der Krise, Maßnahmen zur Abschreckung und der Stärkung der östlichen Nato-Staaten, falls Russland die Ukraine erneut angreifen sollte.

Russland hatte am Dienstag überraschend mitgeteilt, dass nach Manövern damit begonnen worden sei, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Nach Erkenntnissen der Nato setzt Moskau seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet entgegen der Ankündigung aber fort. "Bislang haben wir vor Ort keine Deeskalation gesehen. Im Gegenteil: Russland scheint den Militäraufmarsch fortzusetzen", sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Bündnisstaaten. Das russische Verteidigungsministerium hingegen betonte, es würden weitere Teile der Truppen abgezogen. (16.02.2022)

Putin zeigt sich zu Verhandlungen bereit

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bereitschaft zu Verhandlungen in der Ukraine-Krise betont. Er befürworte Verhandlungen und Diplomatie und sehe die Gesprächsbereitschaft von US-Präsident Joe Biden positiv, teilte das russische Präsidialamt in Moskau mit. Der Kreml begrüße Bidens direkten Appell an die russischen Bürger. Es wäre aber noch besser, wenn er das ukrainische Volk aufgefordert hätte, nicht mehr aufeinander zu schießen.

Russland sieht den Konflikt im Donbass als rein innerukrainischen Bürgerkrieg an. Die Regierung in Kiew und der Westen werfen Russland dagegen vor, die Separatisten direkt zu unterstützen, was die Regierung in Moskau zurückweist. Allerdings wurden seit 2014 bereits 700 000 russische Pässe in der Ostukraine ausgestellt.

US-Präsident Biden hatte zuvor gesagt, eine russische Invasion der Ukraine sei "immer noch" eine klare Möglichkeit. Die Vereinigten Staaten seien weiter zu einer diplomatischen Beilegung des Konflikts bereit, betonte Biden. Falls sich Russland aber für den Weg der Gewalt entscheide, werde sein Land schnell und entschlossen handeln, sagte Biden.

Russland zufolge schüren die USA die Spannungen im Ukraine-Konflikt bewusst, um sich einen Anteil am Gasmarkt zu sichern. Mit ihrem Vorgehen wollten die USA sicherstellen, dass die Gas-Pipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb genommen werde, zitieren Nachrichtenagenturen eine Sprecherin des russischen Außenministeriums. Die USA strebten danach, Russland einen Teil seines europäischen Gasmarktes abzunehmen. Die USA sehen die Ostseepipeline Nord Stream 2 kritisch, da sie ihrer Ansicht nach die Abhängigkeit Europas von russischem Gas erhöht. Sie wollen sie sanktionieren, sollte Russland in die Ukraine einmarschieren. Zudem wollten die USA ihr Flüssiggas exportieren, das aber durch das in Deutschland abgelehnte Fracking-Verfahren gewonnen wird. (16.02.2022)