Was Putin in der Ukraine planen könnte

Der russische Präsident will mit seinem Truppenaufmarsch eine weitere Annäherung der Ukraine an den Westen unterbinden. Doch was genau hat er dort vor? Die drei wichtigsten militärischen Szenarien - und welche Taktik am wahrscheinlichsten ist.

Von Stefan Kornelius

Szenarienspiele gehören zum Werkzeug der Politik, von der globalen Zukunftsplanung bei den Vereinten Nationen bis hin zum Entwurf einer Umgehungsstraße in der Kreisverwaltung. Aber nirgendwo sind sie momentan mehr gefragt als mit Blick auf den russischen Aufmarsch im Donbass und an der ukrainischen Grenze.

Militärs, Sicherheitsexperten, Russlandkenner, Diplomaten - niemand kann aufgrund der Truppenaufstellung und der Stärke der Einheiten das endgültige Ziel einer möglichen Operation vorhersagen. Äußerungen von US-Präsident Joe Biden von einem unmittelbar bevorstehenden Angriff auf die gesamte Ukraine oder von Außenminister Tony Blinken über konkrete Kriegsszenarien vergangenen Donnerstag vor dem UN-Sicherheitsrat haben einen Einblick in die Aufklärung der US-Dienste gegeben. Das Rätsel um das politische Ziel des russischen Präsidenten aber bleibt bestehen, auch wenn es als gesichert gelten darf, dass Russland als ultimatives Ziel eine Annäherung der Ukraine an den Westen und vor allem an die Nato dauerhaft ausschließen will.

Militärisch gibt es drei Szenarien

Militärisch betrachtet sprechen Experten inzwischen von drei Szenarien. Der Aufmarsch von bis zu 190 000 Soldaten rückt eine groß angelegte Invasion mit Unterstützung aller Teilstreitkräfte in den Bereich des Möglichen. Die Hauptstadt Kiew etwa wäre von der belarussischen Grenze aus auf dem Landweg nach etwa 220 Kilometern zu erreichen. Die USA haben offenbar Informationen abgefangen, wonach eine Invasion mit einem elektronischen Angriff auf die Kommunikations- und Versorgungssysteme beginnen könnte, gefolgt von einem Angriff mit Raketen auf die Hauptstadt und schließlich einer Landinvasion.

Allerdings ist die Ukraine mit einer Landfläche von 603 500 Quadratkilometern fast doppelt so groß wie Deutschland und selbst mit derart vielen Soldaten nicht dauerhaft zu besetzen. Im Großszenario gehen Experten deshalb davon aus, dass Russland etwa den Strom Dnjepr als natürliche Landgrenze ausnutzen und das Territorium östlich davon besetzen könnte. Denkbar wäre auch, dass ein groß angelegter Angriff lediglich dem Sturz und der Vertreibung der Regierung dienen könnte und die Ukraine nach kurzer Militärintervention von einer Marionettenregierung kontrolliert werden soll.

Bei all diesen Szenarien gehen Militärbeobachter von hohen Totenzahlen, großen Fluchtbewegungen und vor allem einer schnell erstarkenden Widerstandsbewegung aus, die aus dem Untergrund gegen die russischen Streitkräfte operieren würde. Das hätte auch hohe Opferzahlen auf russischer Seite zur Folge, was Präsident Wladimir Putin aus innenpolitischem Kalkül vermutlich vermeiden möchte.

In Variante zwei würde die Fläche des zu besetzenden Gebiets deutlich verringert und dennoch im Ergebnis zu einer Teilung der Ukraine führen. Russland könnte das Interesse haben, nicht nur die Separatistengebiete offiziell anzuerkennen und militärisch abzusichern, so wie in der Nacht geschehen. Die Anerkennung eröffnete die scheinrechtliche Möglichkeit, dem Hilfeersuchen dieser sogenannten Republiken zu entsprechen und Soldaten zu schicken. Neben diesem gravierenden völkerrechtlichen Schritt gehen Experten aber davon aus, dass zusätzliche Gebiete der jetzt bereits geteilten Oblaste im Osten der Ukraine einverleibt werden könnten, auch wegen deren industrieller Bedeutung. Der politische Vorwand dafür wird bereits in den russischen Medien konstruiert, wo von Söldner-Aktivitäten gegen Russland die Rede ist.

Seit der Annexion der Krim 2014 wird zudem darüber spekuliert, dass Russland ein Interesse an einer Landverbindung entlang der Küste über die Stadt Mariupol auf die Halbinsel haben könnte. Die Hafenstadt Odessa, zwischen dem Krim-Zugang im Osten und der von Russland kontrollierten moldauischen Region Transnistrien im Westen gelegen, würde dann nahezu umschlossen.

Planspiel Nummer drei ist wohl am kompliziertesten, weil es kein eindeutiges Ziel kennt - eben bis auf die dauerhafte Destabilisierung der Ukraine. Demnach setzt Russland seine Serie von Nadelstichen gegen das Land fort: Cyberangriffe, Desinformation, kleine paramilitärische Vorstöße, Anschläge, politische Unterwanderung - all das begleitend zur Anerkennung der abtrünnigen Gebiete.

Hat der Angriff auf die Ukraine vielleicht schon begonnen?

Die bisher beobachteten Züge der russischen Führung deuten alle auf Szenario zwei oder drei: Moskau wiederholt den Spielplan, der 2008 bereits zur Abspaltung Südossetiens von Georgien führte - bis hin zur "Evakuierung" der lokalen Bevölkerung. Auch vor dem Georgienkrieg wurden vor allem Frauen und Kinder aus Südossetien zum Teil unter Zwang, angeblich auch gegen Bezahlung aus dem Krisengebiet gebracht, um eine Fluchtbewegung zu suggerieren - um dann wiederum militärisch einzugreifen unter dem Vorwand, die Bevölkerung schützen zu müssen.

In den vergangenen Wochen haben US-Politiker, aber auch der Nato-Generalsekretär wiederholt diese Taktik öffentlich gemacht. So gab es am vergangenen Freitag einen Anschlag auf ein Fahrzeug des Polizeichefs der selbsterklärten Volksrepublik Donezk. Findige Netzrechercheure fanden schnell heraus, dass hier nur ein alter Militärjeep mit dem richtigen Nummernschild geopfert wurde. Das eigentliche Fahrzeug des Kommandeurs, ein russischer SUV der Marke UAZ, fuhr weiter durch die Straßen.

Mit diesem Nadelstich-Szenario haben die westlichen Staaten die größten Probleme. Wo genau die Schwelle zur Invasion liegt, ist nirgendwo definiert. Es war US-Präsident Biden selbst, der auf einer Pressekonferenz am 19. Januar sagte, "man werde sehen, ob Russland zur Rechenschaft gezogen wird, wenn es einmarschiert. Es ist eine Sache, ob es sich um einen geringfügigen Einfall handelt, und dann streiten wir darüber, was wir machen oder nicht machen". Genau dieser Streit wird nun ausgetragen: Handelt es sich bereits um die große Invasion, liegt die Anerkennung unterhalb der Sanktionsschwelle. Die ukrainischen Politiker sind sich da einig. Außenminister Dmytro Kuleba wiederholte auch beim EU-Kollegentreffen am Montag in Brüssel, dass sein Land längst angegriffen werde.