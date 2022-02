Ein Land bereitet sich auf den Ernstfall vor: Aus Furcht vor einer russischen Invasion lassen sich derzeit Tausende ukrainische Zivilisten an der Waffe ausbilden.

Marschiert Russland noch heute in der Ukraine ein? Oder morgen? Oder erst in drei Wochen? Wladimir Putin schürt diese Ungewissheit, weil sie die Ukraine am meisten zermürbt. Der Westen setzt nun auf zwei Strategien, um einen Krieg abzuwenden.