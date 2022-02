Von Jens Schneider

Die westliche Staatengemeinschaft kündigt in ersten Reaktionen auf die Anerkennung der selbsternannten prorussischen Volkrepubliken in der Ukraine durch Russland an. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nannte die Entscheidung von Russlands Präsidenten Wladimir Putin einen "eklatanten Bruch des Völkerrechts". Die Anerkennung der abtrünnigen Regionen sei zudem "ein schwerer Schlag für alle diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung und politischen Lösung des aktuellen Konflikts", erklärte die Außenministerin und stellte klar: "Wir werden auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren. Dazu stimmen wir uns mit unseren Partnern ab."

Die Vereinigten Staaten und die EU wollen mit Sanktionen auf Wladimir Putins Entscheidung reagieren. Die Strafmaßnahmen sollen diejenigen treffen, die an der Handlung beteiligt seien, erklärten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Montagabend. Die Präsidentin der Kommission und der Ratspräsident bewerteten Putins Vorgehen in wortgleichen ersten Reaktionen auf Twitter als massiven Verstoß gegen internationales Recht, die territoriale Integrität der Ukraine und das Minsker Abkommen. Die Europäische Union und ihre Partner würden mit einer Stimme und mit großer Entschlossenheit und Härte reagieren, kündigten sie in ihren Tweets an.

Auch die US-Regierung wird mit Sanktionen auf Russlands Entscheidung reagieren. US-Präsident Joe Biden werde in Kürze eine entsprechende Anordnung erlassen, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag mit. Die Maßnahmen träfen unter anderem Investitionen oder Handel von US-Personen mit Blick auf Donezk und Luhansk.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte das russische Vorgehen in deutlichen Worten. Die Regierung in Moskau verschärfe den Konflikt mit der Ukraine weiter. Russland versuche, einen Vorwand zu inszenieren, um erneut in die Ukraine einzudringen, erklärte Stoltenberg. Der britische Premierminister Boris Johnson erklärte, er werde mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen und ihm britische Hilfe anbieten. Großbritanniens Außenministerin Liz Truss sagte, man werde nicht zulassen, dass die Verletzung internationaler Vereinbarungen durch Russland ungestraft bleibe.

Am Montagabend hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die abtrünnigen sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk anerkannt, die von russischen Separatisten beherrscht werden, aber zum ukrainischen Staatsgebiet gehören. Mit diesem Schritt könnte Putin eine Rechtfertigung konstruieren, russische Truppen in diesen Gebieten zu stationieren.

Kurz vor der Anerkennung hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag mit Putin telefoniert und ihn nach Regierungsangaben vor der dem Schritt gewarnt. Der Kanzler verurteilte demnach die Pläne, die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängige Staaten anzuerkennen. Ein solcher Schritt stünde im krassen Widerspruch zu den Minsker Abkommen zur friedlichen Beilegung des Konflikts im Osten der Ukraine und wäre ein einseitiger Bruch dieser Vereinbarungen seitens Russland.