Alle Entwicklungen zur Ukraine-Krise

Bei einem Hackerangriff sind in der Ukraine erneut mehrere staatliche Internetseiten lahmgelegt worden. So funktionierten am Dienstag mehrere Seiten des Verteidigungsministeriums nicht mehr. Das Militär vermutete eine Überlastung durch eine Vielzahl von Anfragen, eine sogenannte DDoS-Attacke. Zudem waren zeitweise zwei große staatliche Banken betroffen. Kartenzahlungen funktionierten nicht mehr. Erst im Januar waren Dutzende Webseiten von Ministerien und Institutionen lahm gelegt worden; Kiew vermutete einen russischen Angriff dahinter. (15.02.2022)

Scholz: Unsere "verdammte Pflicht", eine kriegerische Eskalation zu verhindern

Vier Stunden waren angesetzt für das Gespräch zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz. Doch anders als beim Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, das vergangene Woche länger dauerte als geplant, endete die Unterredung zwischen Putin und Scholz vorzeitig. Anschließend äußerten sich beide in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Putin betonte, dass Moskau weiterhin zum Dialog mit der EU und allen westlichen Staaten bereit sei. Allerdings müssten die Interessen Russlands angemessen berücksichtigt und das Gesamtgefüge beachtet werden. Es dürften nicht einzelne Fragen ausgeklammert werden. "Wir wollen keinen Krieg in Europa", sagte Putin. Das sei der Grund dafür, warum sein Land Sicherheitsgarantien des Westens fordere. Bislang gebe es aber noch keine zufriedenstellende Antwort auf die Forderungen seines Landes.

Der russische Präsident betonte auch die Bedeutung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Diese werde die Energiesicherheit Europas stärken. Russland sei parallel dazu weiter bereit, auch nach 2024 Gas durch die Ukraine zu leiten. Die russischen Gaslieferungen an Deutschland führten dazu, dass die Verbraucher dort für Gas weit weniger bezahlten als Menschen in anderen Ländern, sagte Putin. Insofern sollten die Deutschen Altkanzler Gerhard Schröder dankbar sein. Schröder ist mit Putin befreundet und sitzt in den Aufsichtsräten mehrerer russischer Energieunternehmen. Kürzlich hatte er der Ukraine "Säbelrasseln" vorgeworfen. Scholz wollte sich zu Schröder nicht ausführlich äußern. Dieser vertrete eine Privatmeinung, die nicht der Haltung der Bundesregierung entspreche.

Scholz betonte, man habe bei dem Gespräch "kein Thema ausgelassen". Die Positionen seien zwar "unterschiedlich", aber jeder habe in den Aussagen des anderen "ein paar Punkte wiederfinden können". Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland seien "gut und vielfältig", so der Kanzler, die bilateralen Wirtschaftsverflechtungen hätten weiterhin großes Potenzial. Zugleich kritisierte Scholz, dass in Russland "die Räume für die Zivilgesellschaft enger werden" und er äußerte die Erwartung, dass die Deutsche Welle in Russland, deren Sendelizenz kürzlich entzogen worden war, weiter tätig sein könne.

Der Kanzler sagte, er habe Putin seine "Einschätzung der Sicherheitslage erläutert". Der angekündigte Truppenabzug sei ein "gutes Zeichen", so Scholz. Kurz zuvor hatte Moskau erklärt, mit dem Abzug erster Truppen im Süden und Westen des Landes beginnen zu wollen. "Lassen Sie uns diese Dinge im Wege des Dialogs weiter bereden. Wir dürfen nicht in einer Sackgasse enden, die wäre ein Unglück", sagte Scholz. Es sei "unsere verdammte Pflicht, eine kriegerische Eskalation zu verhindern". Nun sei Deeskalation gefragt.

Vor seinem Besuch hatte Scholz es abgelehnt, sich von russischer Seite auf Corona testen zu lassen. Stattdessen entschied er sich dafür, den für den Zutritt zum Kreml erforderlichen PCR-Test von einer Ärztin der deutschen Botschaft vornehmen zu lassen. Kremlsprecher Dmitrij Peskow meinte, dass die Ablehnung des Tests keine Auswirkung habe auf die Gespräche im Kreml. Als Vorsichtsmaßnahme sei der Abstand zwischen Putin und Scholz dabei aber größer als sonst üblich. Der Kanzler nahm deshalb, wie bereits der französische Präsident Macron vor wenigen Tagen, an einem sechs Meter langen, weißen Tisch Platz. (15.02.2022)

Nato-Generalsekretär: keine nennenswerte Deeskalation

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Allerdings gebe es von russischer Seite keine nennenswerten Anzeichen für eine Deeskalation. Russland habe nach wie vor alles dafür in Stellung, um die Ukraine anzugreifen. Die jüngsten Truppenbewegungen der russischen Armee bedeuteten keine Entschärfung der Situation, wenn dabei Kriegsgerät zurückgelassen werde. In einem solchen Fall könnten die Truppen sehr schnell wieder zurückkehren und seien dann auch schnell einsatzfähig. (15.02.2022)

Russland kündigt Abzug einiger Truppen an

Inmitten des Konflikts mit der Ukraine hat Russland nach eigenen Angaben nach Manövern mit dem Abzug von Truppen im Süden und Westen des Landes begonnen. Die ersten Soldaten sollen noch am Dienstag in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau. Zudem sei mit dem Verladen von Militärtechnik begonnen worden. Die Agentur Interfax meldete, auch von der Halbinsel Krim würden Soldaten zurück in ihre Kasernen beordert.

Allerdings hat die russische Marine der Nachrichtenagentur Tass zufolge ein Manöver an anderer Stelle angekündigt, nämlich im östlichen Mittelmeer. Derzeit läuft bereits ein Seemanöver im Schwarzen Meer südlich der Ukraine. Laut Agentur RIA treffen für das neue Manöver russische Kampfjets in Syrien ein.

Kurz vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin könnte die Ankündigung, einige Truppen abzuziehen, als Entspannungssignal gewertet werden. Jedoch ist unklar, ob auch tatsächlich Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen und um wie viele Soldaten es geht.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba zeigte sich bei einem Briefing mit Journalisten skeptisch. Erst wenn man einen Abzug der Truppen tatsächlich sehe, werde man an eine Deeskalation glauben. Kuleba sagte jedoch auch, durch die diplomatische Arbeit seines Landes sei es gelungen, "Russland von einer weiteren Eskalation zurückzuhalten". Ob er sich damit auf die Ankündigung Konaschenkows bezog, ist unklar.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hatte zuvor angekündigt, dass einige Übungen kurz vor dem Abschluss stünden. Andere Manöver liefen weiter, auch im Nachbarland Belarus. Konaschenkow betonte nun, dass Russland einen "Komplex von großangelegten Maßnahmen zur operativen Ausbildung von Truppen und Streitkräften" fortsetze.

Westlichen Geheimdienstmitarbeitern zufolge sind bei den Manövern in Belarus einige der Truppen näher an die Grenze herangerückt als erwartet. Derzeit seien 100 russische taktische Bataillonsgruppen (BTG) in der Nähe der ukrainischen Grenze und 14 weitere auf der Durchreise. Insgesamt hat Russland 168 schnelle und hochflexible Kampfeinheiten mit 600 bis 1000 Soldaten.

Westliche Politiker hatten auf die russischen Manöver äußerst besorgt reagiert. Viele befürchten, dass die Truppenbewegungen sowie ein Aufmarsch Zehntausender Soldaten entlang der ukrainischen Grenze der Vorbereitung eines Krieges dienen. Russland weist das zurück. Der Kreml erklärte, die US-Warnung eines für Mittwoch geplanten russischen Angriffs auf die Ukraine sei geschürte Hysterie, die jeglicher Grundlage entbehre und nur darauf abziele, die Spannungen in Europa anzuheizen. (15.02.2022)

Scholz unter vier Augen mit Putin

Nach seinem Kurzbesuch in Kiew setzt Bundeskanzler Olaf Scholz seine Bemühungen um eine Entschärfung der Ukraine-Krise in Moskau fort. Im Kreml trifft er an diesem Dienstag Russlands Präsident Wladimir Putin erstmals zu einem langen Vieraugengespräch, für das mehrere Stunden angesetzt sind. Formal handelt es sich um den Antrittsbesuch des Kanzlers in einer Zeit, in der die deutsch-russischen Beziehungen auf dem Tiefpunkt sind. Die Ukraine-Krise dürfte in dem Gespräch aber alle bilateralen Konflikte zwischen Berlin und Moskau überlagern.

Scholz hatte bereits bei seinem Besuch am Montag in Kiew erklärt, dass er bei Putin für eine Deeskalation in der Krise werben wolle. Der Aufmarsch Zehntausender russischer Soldaten entlang der ukrainischen Grenze sei "nicht nachvollziehbar", sagte der SPD-Politiker. Zugleich warnte er Russland erneut vor einem Überfall auf die Ukraine und betonte, dass die EU und die USA für diesen Fall harte Reaktionen vorbereitet hätten.

US-Präsident Joe Biden hatte beim Antrittsbesuch des Kanzlers in Washington erklärt, dass dazu das Aus für die Ostseepipeline Nord Stream 2 gehören würde. Scholz nennt die Gasleitung dagegen nicht ausdrücklich als Sanktionsinstrument und spricht lediglich davon, dass "alle Optionen auf dem Tisch" seien. Den Pipeline-Namen Nord Stream 2 hat er seit Mitte Dezember öffentlich nicht mehr in den Mund genommen.

Vor dem Gespräch mit Putin forderte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, ein hartes Auftreten. "Nur ein klipp und klares Ultimatum an Herrn Putin mit einer Deadline, seine bis zu den Zähnen bewaffneten Horden nicht später als am 16. Februar zurückzubeordern, kann noch den Weltfrieden retten", sagte Melnyk den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Sollte der Kremlchef diese allerletzte Warnung ignorieren, müssten bereits am nächsten Tag schritt- und stufenweise äußerst schmerzhafte präventive Sanktionen gegen Russland eingeführt werden." (15.02.2022)