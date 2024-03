Gerade ist bei der Bahn etwas Ruhe eingekehrt. Die Lokführergewerkschaft GDL und das Management verhandeln wieder, in den kommenden Tagen könnte es eine Einigung im Tarifstreit geben - die Streiks hätten endlich ein Ende. Doch dieser Konflikt könnte ein Nachspiel haben: Politiker von Union und FDP diskutieren so deutlich wie selten darüber, ob das Streikrecht in Deutschland eingeschränkt werden sollte. Selbst in der SPD sehen manche die vielen Arbeitskämpfe der letzten Zeit kritisch. Was man dazu wissen muss: Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Welche Einschränkungen des Streikrechts werden diskutiert?

Es müsse darüber nachgedacht werden, "wie wir in Zukunft solche Streikexzesse vermeiden", sagt CDU-Chef Friedrich Merz. Die Mittelstandsunion, ein Zusammenschluss aus Wirtschaftspolitikern von CDU und CSU, hat dafür schon ein Konzept erarbeitet. Demnach soll es neue Regeln für Unternehmen und Einrichtungen in der sogenannten kritischen Infrastruktur geben, also etwa im Flug- und Bahnverkehr, in der Energieversorgung und bei Rettungsdiensten. Die drei wichtigsten Vorschläge: Vor jedem Streik solle verbindlich eine Schlichtung versucht werden. Jeder Streik solle mindestens vier Tage vorher angekündigt werden. Und nicht alle Mitarbeiter sollen in den Ausstand treten dürfen, sondern es müsse immer eine "Grundversorgung" immer aufrechterhalten werden.

Was spricht dagegen, vor Streiks erst kurz zu warten - zum Beispiel auf eine Schlichtung?

Die Idee ist nicht neu, sondern bereits hundert Jahre alt: Im Zuge der Wirtschaftskrisen der Weimarer Zeit wurde schon einmal eine Schlichtungspflicht eingeführt - und dann auch immer weiter verschärft. Das erlaubte dem Staat, die Gewerkschaften zu bremsen, indem er sie zumindest für einige Tage oder Wochen vom Streiken abhalten konnte. So wurden die Gewerkschaften um ihr Überraschungsmoment gebracht - und umgekehrt ermöglichte es den Firmenbossen, sich ausgiebig auf einen Streik vorzubereiten, was den wirtschaftlichen Schaden reduzierte. Letztlich wurde durch die Schlichtungspflicht also nur eine Seite geschwächt: die Arbeitnehmer.

Wäre eine Pflicht zu "Atem- oder Denkpausen" zwischen Streiks, wie sie der Union vorschweben, verfassungsrechtlich überhaupt machbar?

Nur unter Schwierigkeiten, denn es würde das Streikrecht deutlich beschneiden. Der Streik verlöre einen großen Teil seiner Wucht. Wenn der Bundestag heute wieder ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten würde wie in der Weimarer Zeit, dann wäre es spannend zu sehen, ob das Bundesverfassungsgericht darin eine Verletzung von Artikel 9 des Grundgesetzes sähe, aus dem sich das Streikrecht ableitet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (den es in der Weimarer Zeit ebenso wenig gab wie das Grundgesetz) spricht von einem Recht auf "effektiven" Streik. Eine Pflicht zur Vorankündigung würde dem entgegenstehen.

Eine "Notversorgung" besteht bei Streiks auch heute schon. Warum nicht etwas mehr davon?

Bislang sind die Gewerkschaften nur in wenigen Ausnahmen dazu verpflichtet, kleine Notdienste einzuplanen. Zum Beispiel in Krankenhäusern. Weil Streiks nach der Rechtsprechung "verhältnismäßig" sein müssen, haben die Gewerkschaften Rücksicht auf die Grundrechte Dritter zu nehmen - sei es Leib und Leben von Patienten oder auch das Eigentum an verderblicher Ware. Wo solche akuten Schutzbedürfnisse fehlen und nur die allgemeine Verärgerung über einen Streik im Bahn- oder Flugverkehr entgegensteht, sind die Gewerkschaften bislang nicht dazu verpflichtet, ihren Streik mit lauter Notdiensten zu durchbrechen. Würde der Bundestag ein entsprechendes Gesetz erschaffen, wäre das aus Sicht der Arbeitsrechtsprofessorin Eva Kocher von der Universität Frankfurt an der Oder sogar verfassungswidrig - "soweit das nur die wirtschaftlichen Interessen der Arbeitgeber schützen würde und sonst nichts".

Wie sieht das die Ampel?

In der Ampel ist man sich mal wieder einig, dass man uneinig ist. Führende Politiker der FDP fordern mal mehr, mal weniger vehement eine Verschärfung des Streikrechts. Es müsse "geprüft werden, ob wir eine Änderung brauchen", sagt Verkehrsminister Volker Wissing. Deutlicher wird FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai. Er forderte in der Bild am Sonntag "umfassende Reformen beim Streikrecht im Bereich der kritischen Infrastruktur". Grüne und SPD lehnen die Vorstöße zwar ab. "Wir haben in Deutschland kein Streikproblem", sagt der Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Bernd Rützel, der Süddeutschen Zeitung. "Die SPD steht geschlossen hinter dem Streikrecht in aktueller Form." Doch inzwischen mehren sich auch unter SPD-Abgeordneten Stimmen, die eine Verschärfung nicht mehr ausschließen. Das betrifft insbesondere die Ankündigungsfristen und die damit verbundene Sicherung eines Grundangebots etwa bei der Bahn.

Und was sagen die Gewerkschaften dazu?

Die Gewerkschaften lehnen jede Verschärfung ab. Tarifrunden verkämen sonst zu "kollektiver Bettelei am Verhandlungstisch", warnt etwa Verdi-Chef Frank Werneke. Die Erfahrungen in der Weimarer Zeit lehren die Gewerkschaften bis heute: Ankündigungsfristen nehmen Streiks ihr Drohpotenzial. Der Begrenzung der Einschränkungen auf die sogenannte "kritische Infrastruktur" trauen viele außerdem nicht: Schnell könnten darunter ganze Wirtschaftszweige fallen, etwa die Energiebranche und der Pflegesektor - und damit mehrere Millionen Arbeitnehmer.