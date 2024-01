Nervennahrung tut Not in diesen Zeiten. Wie gut, dass es im Kanzleramt noch die gute alte Rohrpost gibt. So werden die zylinderförmigen Büchsen auch schon mal mit Süßigkeiten befüllt und diese dann per Druckluft zu den Kollegen in andere Stockwerke geschickt. Das hat eine Sekretärin jüngst bei einem Besuch verraten.

Wer einmal gehört hat, wie eine Büchse angesaugt wird und mit einem "Plopp!" im Posteingang landet, vergisst das Geräusch nie mehr. Die erste Rohrpost in einer Großstadt ging 1853 in London in Betrieb, dort wurde über die "Secret Tube" auch ein großes regierungsinternes Rohrpostsystem zur Übermittlung von Geheimdokumenten entwickelt. Dem Museum für Kommunikation zufolge war das Berliner Rohrpostnetz in den 1940er-Jahren fast 400 Kilometer lang, bis zu acht Millionen Sendungen wurden pro Jahr durch die Röhren befördert.

Die Rohrpostanlage im Kanzleramt ist seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2001 uneingeschränkt in Nutzung. Es ist ein Zweiliniensystem mit 36 Stationen und einer Länge von rund 1300 Metern - vom Kanzler über Referatsleiter bis zum Ostbeauftragten sind alle wichtigen Mitarbeiter per Rohrpost vernetzt. Die Anlagen verbergen sich in den Vorzimmern, in rotbraunen Einbauschränken aus Holz.

Billiger als Büroboten ist die Röhrenpost allemal

Eigentlich sollte in Zeiten der Digitalisierung die Rohrpostanlage längst eingemottet werden. Spätestens zur Einführung der elektronischen Akte, das versprach vor fünf Jahren die Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU). Bär, selbst sehr Smartphone-affin, verteidigte damals die Rohrpostanlage in einer Antwort auf eine FDP-Anfrage auch mit dem Kostenargument. Wartung und Instandsetzung kosteten nur 9000 bis 12 000 Euro im Jahr. Als Alternative käme eine Übermittlung durch drei zusätzliche Boten in Betracht. Die Personalkosten dafür würden 137 000 Euro betragen. Aber wie gesagt, bald sei damit Schluss.

Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion war zu dieser Zeit Marco Buschmann. Er meinte damals, das lasse doch tief blicken, wenn ausgerechnet Bär als Digitalministerin sage, die antiquierte Rohrpost sei quasi alternativlos. Heute ist Buschmann Bundesjustizminister und preist die Digitalisierung fast noch mehr als Bär. Aber auch er ist nun selbst im Rohrpostzeitalter angekommen. Denn der Kabinettssaal ist weiter über die Rohrpostnummer 2 zu erreichen - so kann Buschmann, wenn mittwochs dort das Kabinett tagt, theoretisch jederzeit mit dringlichen Vorgängen per Büchse kontaktiert werden.

Nachdem es jahrelang geheißen hatte, die Rohrpost im Kanzleramt werde wegen der E-Akte bald abgeschafft - vom Jahr 2025 war die Rede - gibt es nun eine kleine kommunikative Zeitenwende. Eine, die mit der anderen, großen zusammenhängt.

Kanzler Olaf Scholz (SPD), standesgemäß zu erreichen über die Rohrpostnummer 1, will sie behalten. Denn in Zeiten neuer Kriege und russischer Spionage wird ein unschlagbarer Vorteil neu entdeckt: Pro Monat würden heute rund 1000 Sendungen per Rohrpost bewegt, betont ein Regierungssprecher. "Dabei handelt es sich in der Regel um eilige Vorgänge, die nicht elektronisch oder per Hausbotendienst weitergeleitet werden können, zum Beispiel, weil sie der Geheimhaltung unterliegen oder im Original unterschrieben werden müssen." Deshalb sei eine Ablösung des Systems "derzeit nicht vorgesehen". Der Unterhalt ist aber etwas teurer geworden, 15 000 Euro im Jahr.

Im geplanten Erweiterungsbau des Kanzleramts auf der anderen Spreeseite, der trotz aller Haushaltsnöte bis zu einer Milliarde Euro kosten könnte, ist keine neue Anlage vorgesehen. So muss auch keine teure neue Rohrpostverbindung unter der Spree gegraben werden.