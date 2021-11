Er wird im Bundestag nicht "So wahr mir Gott helfe" sagen: Beim 500. Reformationsjubiläum sprach Olaf Scholz 2017 als Erster Bürgermeister in Sankt Michaelis in Hamburg.

Von Annette Zoch, München

"So wahr mir Gott helfe" - es ist eine freiwillige Formel, die am Ende eines Amtseids gesprochen werden kann. Wenn sich Olaf Scholz demnächst im Bundestag zum nächsten Bundeskanzler vereidigen lässt, will er diesen Satz weglassen. Schon Gerhard Schröder, Protestant, war einst ohne diese Formel ausgekommen. Olaf Scholz allerdings wird der erste konfessionslose Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik.

Scholz ist aus der evangelischen Kirche ausgetreten, gleichwohl, so sagt er, beziehe er sein Wertegerüst "aus seinen protestantischen Wurzeln". Auch sein künftiger Vizekanzler Robert Habeck, aufgewachsen in einer christlichen Familie, kehrte der evangelischen Kirche den Rücken, bezeichnet sich heute als "säkularer Christ". Bald-Finanzminister Christian Lindner war früher mal katholisch, ist aber ebenfalls inzwischen konfessionslos.

Immer weniger Menschen in Deutschland gehören einer der beiden christlichen Kirchen an, in nicht allzu ferner Zukunft wird ihre Zahl die der Kirchenmitglieder übersteigen. Da ist es nur folgerichtig, dass sich dies auch in der Regierung abbildet.

Im Koalitionsvertrag kommen die Kirchen zwischen einem Absatz zum Umgang mit SED-Opfern und dem Unternehmensrecht vor. "Kirchen und Religionsgemeinschaften sind ein wichtiger Teil unseres Gemeinwesens und leisten einen wertvollen Beitrag für das Zusammenleben und die Wertevermittlung in der Gesellschaft", heißt es da, und: "Wir schätzen und achten ihr Wirken."

Die "Staatsleistungen" an die Kirchen sollen beendet werden

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD waren die Kirchen noch "Partner des Staates", "wichtige Stützen im Bildungs- und Sozialwesen", die christliche Prägung "die Basis unseres Landes". "Bei der Union erwartet man solche Sätze", sagt die SPD-Abgeordnete Kerstin Griese, im geschäftsführenden Kabinett parlamentarische Staatssekretärin für Arbeit und Soziales und Mitglied im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). "Ich finde es sehr positiv, dass sich diese Wertschätzung auch in einem Ampel-Koalitionsvertrag ausdrückt, wo wir mit der FDP eine eher kirchenfernere Tradition dabei haben."

Weht der Kirche nun ein schärferer Wind ins Gesicht? "Von solchen Kategorien halte ich nichts", sagt Benjamin Strasser, religionspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion und selbst Katholik. "Wir reden auf Augenhöhe und in gegenseitigem Respekt miteinander." Dennoch setzt die Ampel die Akzente anders: So will sie, so heißt es gleich im Anschluss an die knappe Würdigung, die rechtliche Grundlage dafür schaffen, dass zwischen Kirchen und Bundesländern die sogenannten Staatsleistungen beendet werden können.

Das überrascht erst einmal wenig, steht das Thema schon, nun ja, ziemlich lange auf der Agenda - seit 1919 nämlich. Schon die Weimarer Reichsverfassung sah die Abschaffung dieser Zahlungen an die Kirchen vor. Bis heute erhalten sie von den Bundesländern jährlich rund 500 Millionen Euro, als Ausgleich für entgangene Erlöse aus im 19. Jahrhundert enteigneten kirchlichen Besitztümern.

"Wir wollen das mit den Kirchen zusammen schaffen", sagt Kerstin Griese. "Es ist mutiger, das in einen Koalitionsvertrag reinzuschreiben, statt es einfach immer nur liegen zu lassen, wie es die Union lange gemacht hat. Es war immer der Elefant im Raum, und jetzt gehen wir das an." Genauso soll auch das kirchliche Arbeitsrecht, das Mitarbeitern in kirchlichen Betrieben Streiks untersagt und von ihnen eine besondere Loyalität zum Arbeitgeber verlangt, auf den Prüfstand. Auch hier soll dies in Kooperation mit den Kirchen geschehen, hier habe sich die SPD in den Koalitionsverhandlungen durchgesetzt, sagt Griese.

"Lebensschutz" heißt jetzt "reproduktive Selbstbestimmung"

Besonders deutlich wird die gesellschaftspolitische Wende aber beim "Lebensschutz", wie es in den Kirchen heißt, oder bei der "reproduktiven Selbstbestimmung", wie es die Koalition nennt: So sollen Ärzte künftig darüber informieren dürfen, dass und wie sie Abtreibungen durchführen. Auch soll geprüft werden, ob Abtreibungen außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden können, außerdem die Legalisierung von Eizellenspende und Leihmutterschaft. Dies stößt vor allem bei Katholiken auf Ablehnung.

Die Kirchen seien wichtig für die "Wertevermittlung in der Gesellschaft", besagt der Koalitionsvertrag. Hier die Caritas-Aktion "Eine Million Sterne" für Bedürftige weltweit. (Foto: Uli Scharrer/DPA)

Eine "durchaus veränderte Tonlage" nimmt Reiner Anselm, Professor für evangelische Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Vorsitzender der Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD, im Koalitionsvertrag wahr. Das Christentum sei "ein Humus für die Gesellschaft", für dessen Pflege Sensibilität und Bewusstsein vonnöten sei, sagt Anselm. "Man kann das schwer konkret festmachen, aber etwa an Kirchentüren oder bei Kirchen- oder Katholikentagen sehen: Christen drängeln anders, auch und vor allem in politischen Fragen. Diese Grundhaltung braucht eine Gesellschaft. Ein Bewusstsein dafür, dass andere auch noch da sind."

Andererseits: Es ist nun einmal eine Tatsache, dass Kirchen schrumpfen - warum also sollten sie in gleichem Maße wie einst den Anspruch auf gesellschaftliche Relevanz erheben? "Es ist vor allem ein symbolisches Problem", sagt Rainer Anselm. "Wir Kirchenmitglieder sind immer noch deutlich mehr als zum Beispiel die Beschäftigten in der Automobilindustrie, die ja in der Politik gerne als Referenzrahmen genommen werden." Kirchen müssten deshalb für ihre Bedeutung werben. Ein Pfeiler sei die Diakonie. "So muss zum Beispiel die Pflege innerhalb der Kirche anders organisiert werden", fordert Anselm. "Wir müssen da kantiger werden den Kostenträgern gegenüber, vielleicht auch höhere Gehälter zahlen, uns fragen: Ist es sinnvoll, sich an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes anzulehnen?"

In Sachen Missbrauchsaufarbeitung, ein Thema, bei dem die Kirchen viel Kritik auf sich gezogen haben, stärkt die Ampel die Position des Unabhängigen Missbrauchsbeauftragten. Die Forderung nach einer staatlichen Aufarbeitung, wie sie Betroffene fordern, wird allerdings nicht aufgegriffen. "Aufarbeitung allein durch den Staat wird meines Erachtens nicht gelingen. Die Kirchen müssen eine aktive und federführende Rolle übernehmen", sagt FDP-Politiker Benjamin Strasser. "Leider wurde durch das Verhalten einiger Amtsträger im Aufarbeitungsprozess viel Vertrauen bei den Betroffenen verspielt." Deshalb solle der Staat eine stärkere Rolle spielen "und gesetzliche Grundlagen dort schaffen, wo dies erforderlich ist".

Der Muslim Cem Özdemir studierte an einer Evangelischen Hochschule

Deutschland ist vielfältiger geworden - so steht es am Beginn des Koalitionsvertrags. In einem weiteren Abschnitt unter der Überschrift "Vielfalt" findet sich außerdem ein Bekenntnis zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Der Antisemitismus-Beauftragte soll strukturell gestärkt werden. Außerdem will die Ampel künftig muslimische Gemeinden besser einbinden und prüfen, "ob hierfür Ergänzungen des Rechtstatuts von Religionsgemeinschaften notwendig sind". Progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften will die kommende Regierung in diesen Prozess einbeziehen.

Mit dem designierten Landwirtschaftsminister Cem Özdemir wird erstmals auch ein Muslim Mitglied der Bundesregierung, allerdings ein "nicht-praktizierender", wie er selbst sagt. Verheiratet ist er mit einer Katholikin, die Kinder lernen Jesus und Mohammed gleichermaßen kennen. Weil es in der schwäbischen Provinz keinen muslimischen Religionsunterricht gab, schickte seine Mutter ihn einst in den evangelischen Unterricht, mit den Worten: "Die glauben auch an einen Gott, so wie wir."

Später studierte Özdemir an einer Evangelischen Hochschule, war in seiner Freizeit beim evangelischen Jugendwerk aktiv. Diese Zeit habe ihn gelehrt, "welche Kraft Menschen aus ihrem Glauben schöpfen, um ihren Mitmenschen tatkräftig zu helfen", sagte er einmal in einem Interview. "Es hat mich aber auch das Zweifeln gelehrt. Beides habe ich mir versucht bis heute zu erhalten: die Neugierde gepaart mit tiefem Respekt sowie auch den gesunden Zweifel." Vielleicht eine ganz gute Überschrift für ein neues Politik-Kirche-Verhältnis.