Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeibrutalität will der US-Präsident noch am Dienstag ein entsprechendes Dekret unterzeichnen. Er verspricht "einige gute Lösungen".

Nach wochenlangen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod von George Floyd hat US-Präsident Donald Trump eine Reform der Polizei angekündigt. "Das übergeordnete Ziel ist, dass wir Recht und Ordnung wollen", sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus. "Und wir wollen, dass das fair, gerecht und sicher geschieht."

Welche Reformen er konkret plant, wollte Trump erst bei einer Pressekonferenz am Dienstag um 12.00 Uhr (Ortszeit/18.00 Uhr MESZ) im Rosengarten des Weißen Hauses verkünden. Dann soll das entsprechende Dekret auch unterzeichnet werden. "Wir werden einige gute Lösungen haben", sagte Trump. Er fügte hinzu, die meisten Polizisten seien "großartige Menschen".

Aus dem Weißen Haus hieß es am Montagabend, die Anordnung sehe unter anderem Anreize der Bundesregierung für Polizeibehörden vor, die Beamte besser ausbildeten. "Schlechte Polizisten", die durch übermäßige Gewaltanwendung aufgefallen seien, sollten früher ausgesiebt werden können. Auch sollten Sozialarbeiter verstärkt zum Einsatz kommen.

Die USA werden seit Wochen von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt erschüttert. Auslöser war der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota am 25. Mai. Angeheizt wurden die Proteste durch einen weiteren tödlichen Einsatz von zwei weißen Polizisten gegen einen weiteren Schwarzen in Atlanta am Freitagabend.

Trump selbst war im Zuge der Proteste heftig in die Kritik geraten, insbesondere nachdem er damit gedroht hatte, das Militär gegen gewalttätige Demonstranten einzusetzen.

Obduktion: Brooks starb nach zwei Schüssen in den Rücken

Der Tod des Afroamerikaners Rayshard Brooks nach einem Polizeieinsatz in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ist durch zwei Schussverletzungen verursacht worden. Der 27-jährige Rayshard Brooks sei von zwei Schüssen in den Rücken getroffen worden, teilte das Büro der Gerichtsmedizin im Bezirk Fulton County am Sonntagabend mit. Blutverlust und Schäden an inneren Organen hätten ihn dann das Leben gekostet.

Der Tod Brooks' hatte am Wochenende in Atlanta zu Protesten und Unruhen geführt. Ein Fast-Food-Lokal, vor dem die Polizeischüsse fielen, wurde niedergebrannt. Die Polizei war am Freitagabend auf Brooks aufmerksam geworden, weil er offenbar nach dem Konsum von Alkohol vor dem Schnellrestaurant in seinem Auto eingeschlafen war. Nach einem zunächst ruhigen Gespräch kam es bei einer versuchten Festnahme zur Konfrontation, in deren Verlauf einer der Polizisten Brooks erschoss.

Nach Bekanntwerden der Obduktionsergebnisse wurden noch einmal deutliche Zweifel an der Verhältnismäßigkeit des Polizeieinsatzes laut.Der zuständige Bezirksstaatsanwalt Paul Howard kritisierte CNN zufolge das Vorgehen der Polizei. Brooks scheine für niemanden eine Bedrohung dargestellt zu haben. "Die Tatsache, dass es bis zu seinem Tod eskaliert ist, erscheint einfach unangemessen." Mitte der Woche könnte demnach Anklage gegen die an dem Einsatz beteiligten Polizisten erhoben werden.

Der Anwalt von Brooks' Familie erhob schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Brooks hätte einfach angewiesen werden können, ein Taxi nach Hause zu nehmen. "Das hätte niemals in seinen Tod münden dürfen", sagte Chris Stewart.