Der kommende Dienstag, der 5. März 2024, ist der sogenannte "Super Tuesday", an dem in 16 US-Bundesstaaten und einem US-Territorium Vorwahlen stattfinden. Dabei werden mehr als ein Drittel der Delegiertenstimmen verteilt, mit denen im Sommer die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und der Republikaner gewählt werden. In der Vergangenheit wurde am Super Tuesday oft viel entschieden: Kandidaturen wurden beendet oder ein Kandidat konnte sich einen großen Vorsprung auf die anderen Bewerber erarbeiten. Doch diesmal steht schon vorher praktisch fest, welche beiden Kandidaten bei der Wahl im November gegeneinander antreten werden: der amtierende Präsident und Demokrat Joe Biden und der Ex-Präsident und Republikaner Donald Trump.

Aber es gibt in diesem Vorwahlkampf eine Person, die es noch etwas spannend macht: Nikki Haley, Trumps einzige verbliebene Konkurrentin im Rennen um die Kandidatur der Republikaner. Über ihre Rolle und die Frage, was für sie ein Erfolg am Super Tuesday wäre, sprechen der SZ-Politik-Chef Stefan Kornelius und die SZ-Audio-Redakteurin Nadja Schlüter in der ersten Folge des neuen US-Wahl-Podcasts. Und auch darüber, wieso Joe Biden in dieser Woche einen Denkzettel von der eigenen Wählerschaft bekommen hat.

Redaktionsschluss für diese Sendung war Donnerstag, 29.02.24 um 17 Uhr.

Zum Weiterhören und -lesen:

Moderation, Redaktion: Stefan Kornelius, Nadja Schlüter

Redaktion: Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Carolin Lenk

Zusätzliches Audiomaterial über C-Span, Reuters, X @Listen2michigan.