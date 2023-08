Die Industrie will ihn, Wirtschaftsminister Habeck auch: einen Strompreisrabatt für energieintensive Betriebe. Warum eine Einigung in der Ampelkoalition trotzdem schwierig ist.

Von Michael Bauchmüller und Johannes Korsche

Die Spitzen der Ampelkoalition besprechen sich am Dienstag und Mittwoch in Meseberg, um offene Themen abzuräumen. Ganz oben auf der Klausur-Agenda: der Industriestrompreis, also Vergünstigungen für Betriebe aus energieintensiven Branchen. Im Moment gilt zwar noch die Strompreisbremse: Unternehmen zahlen nur 13 Cent pro Kilowattstunde, zumindest für 70 Prozent ihres Vorkrisenverbrauchs. Aber diese Bremse läuft nur noch bis maximal 2024. Und dann? Müssten die Unternehmen den Marktpreis bezahlen, der noch immer deutlich über dem Niveau vor dem Ukraine-Krieg liegt. Branchenverbände schlagen deswegen bereits Alarm. Michael Bauchmüller, Experte für Energiethemen bei der Süddeutschen Zeitung in Berlin, sagt: Eine Einigung in der Ampelkoalition könnte länger dauern.

Weiterlesen und -hören

Die "Auf den Punkt"-Folge vom Montag zum Flugblatt und Hubert Aiwanger können Sie hier hören.

Die Folge von "Auf den Punkt" zum Streik in Hollywood können Sie hier hören.

Den Text zu den Internationalen Filmfestspielen in Venedig lesen Sie hier.

Weitere Meldungen: Hubert Aiwanger bleibt vorerst Vize-Ministerpräsident in Bayern; das Bürgergeld wird steigen; IS-Rückkehrerin Jennifer W. ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Nadja Schlüter, Vinzent-Vitus Leitgeb

Produktion: Jakob Arnu

Zusätzliches Audiomaterial über: ZDF, Youtube Chemieverband VCI.

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

"Auf den Punkt" ist der Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Der Podcast erscheint von Montag bis Freitag immer um 17 Uhr. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes, Spotify, Deezer, Audio Now. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.