Von Bastian Brinkmann, München, und Björn Finke, Brüssel

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist gerade ein begehrter Gesprächspartner für Europas Spitzenpolitiker. Am Montagabend empfing der reichlich autoritär regierende Politiker EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Budapest zum Abendessen, am Dienstag telefonierte er mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Thema in beiden Fällen: das Öl-Embargo gegen Russland, oder besser gesagt, wie Orbán davon überzeugt werden kann, die geplanten Sanktionen nicht länger zu blockieren.