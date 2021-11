SZ am Abend

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

EXKLUSIV Größerer finanzieller Spielraum für neue Regierung. Berechnungen der derzeit laufenden Schätzung der Steuereinnahmen bis 2025 zufolge könnte der Bund mit jährlichen Mehreinnahmen "in der Höhe eines hohen einstelligen Milliardenbetrags" rechnen, möglichweise "etwas mehr". Das Plus für die Bundesländer dürfte sogar deutlich größer ausfallen. Insgesamt könnten Bund, Länder und Gemeinden "einen mittleren zweistelligen Milliardenbetrag jährlich" zusätzlich zur Verfügung haben. Als Treiber für das staatliche Finanzplus gelten die anziehende Konjunktur sowie die Inflation. Zum Artikel

Nach Messerattacke im ICE: Verdächtiger soll in Psychiatrie untergebracht werden. Ein 27-jähriger Mann hat in einem ICE von Regensburg nach Nürnberg vier Menschen mit einem Messer verletzt. Ihm werden versuchter Mord, versuchter Totschlag sowie gefährliche und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. Womöglich handelte er aber im Wahn und war zur Tatzeit nicht schuldfähig. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Einen Terrorakt schließen die Ermittler derzeit aus. Zum Artikel

EXKLUSIV Münchner Firma liefert Kriegspropaganda-Banknote an Aserbaidschan. Das Traditionsunternehmen Giesecke & Devrient druckt Geld für das autokratische Regime. Auf einem Schein wird nun der blutige Krieg mit Armenien um die Region Bergkarabach verherrlicht. Aus dem Unternehmen heißt es, dass es sich nur um einen kleinen Auftrag gehandelt habe, und dass es Diskussionen in der Belegschaft gegeben habe, ob man von dieser Form der Propaganda profitieren dürfe. Zum Artikel

Musk lässt über Aktienverkauf abstimmen. Auf Twitter fragt der Gründer des Elektroautobauers Tesla, ob er zehn Prozent seiner Aktien an dem Unternehmen verkaufen soll. Diese wären mit dem letzten Aktienkurs mehr als 20 Milliarden Dollar wert. Musk hält nach jüngsten Informationen noch etwa 23 Prozent an Tesla. Durch den Verkauf würde er steuerpflichtig, schreibt Musk. Sollte er seine Aktien veräußern, könnte das zu einem erheblichen Kursrückgang führen. Zum Artikel

ZDF erwägt weitere Sendungen von "Wetten, dass..?" Nach der großen Resonanz auf die Jubiläumsshow mit Moderator Gottschalk könnte die Sendung ein dauerhaftes Comeback erleben. ZDF-Programmdirektor Himmler erklärt, eine Fortsetzung sei zwar nie geplant gewesen, "angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber nachdenken". Zum Artikel

Hertha und Leverkusen spielen 1:1. Nach einem Tor von Jovetic liegen die Berliner lange in Führung. Doch dann staubt der in Berlin ausgebildete Andrich in der 90. Minute nach einem Freistoß zum Ausgleich ab. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Nachrichten zum Coronavirus

Bayern und Baden-Württemberg kurz vor höchster Corona-Alarmstufe. Weil die Intensivstationen immer voller werden, treten Prognosen zufolge in den zwei Bundesländern deutlich mehr 2-G- und 3-G-Plus-Beschränkungen in Kraft. Zum Artikel

"Schnitzelpanik": Tausende Österreicher lassen sich impfen. In Österreich gilt von Montag an eine bundesweite 2-G-Regelung, die wohl nicht vor Weinachten aufgehoben wird. Aus Sorge davor, von Teilen des öffentlichen Lebens ausgeschlossen zu sein und etwa nicht mehr ins Gasthaus auf ein Schnitzel gehen zu können, bilden sich am Wochenende lange Schlangen vor den Impfzentren. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat am Wochenende viele interessiert

"Für einen Patienten, der sich weigert, würde ich nicht kämpfen". Was denken Ärzte und Pflegekräfte wirklich über die Ungeimpften auf ihrer Station? Sechs Beschäftigte einer Klinik in einem Corona-Hotspot erzählen. Zum Artikel (SZ Plus)

"Wo ist Olaf Scholz?". Im Angesicht steigender Corona-Zahlen werfen Kanzleramtschef Braun und Bayerns Ministerpräsident Söder dem wahrscheinlichen künftigen Kanzler Tatenlosigkeit vor. Der schweigt. Zum Artikel

Haben wir denn nichts gelernt? Schon wieder Herbst, schon wieder türmt sich eine Welle an Corona-Neuinfektionen auf. Warum die Zahlen wieder dramatisch steigen und wann die Pandemie tatsächlich enden kann - eine Erklärung in Grafiken. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Die Liebe ist eine Naturgewalt, der wir uns nicht entgegenstellen können". Bei der Partnerwahl und in Beziehungen spielen Hormone eine große Rolle. Im Gespräch verrät die Neurowissenschaftlerin Franca Parianen, was Liebe mit Sucht zu tun hat, warum Testosteron überschätzt wird - und "hormongesteuert" eigentlich total romantisch ist. Zum Artikel (SZ Plus)