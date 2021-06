Von Philipp Saul

Was wichtig ist

Deutschland müht sich ins EM-Achtelfinale. In einer wilden Partie gegen Ungarn scheitern die Deutschen fast schon wieder in der Gruppenphase. Dann erzielt Goretzka nach zweimaligem Rückstand das rettende 2:2 - und formt ein Herz in Richtung des ungarischen Fanblocks. Zum Artikel

München hisst die Regenbogenflagge. Fahnen vor dem Rathaus, in den Straßen, an den Bahnstationen - und im Stadion: Wenn die Arena selbst schon nicht bunt leuchten darf, tut es halt der Rest - untere anderem ein Flitzer während der ungarischen Nationalhymne. Zu den Bildern

EU will Türkei weitere 3,5 Milliarden Euro an Flüchtlingshilfe zahlen Damit will die EU-Kommission das Migrationsabkommen erhalten. Das Geld soll nicht an die Regierung, sondern in konkrete Hilfsprojekte fließen, etwa in Schulen, Gesundheitsvorsorge und Weiterbildung. Das Thema Migration steht auf der Agenda des EU-Gipfels an diesem Donnerstag - und die Debatten dürften kompliziert werden. Die Staatengemeinschaft ist uneins, ob sie mehr oder weniger Härte im Verhältnis zur Türkei zeigen soll. Zum Artikel

Bahn verspricht lückenloses Mobilfunknetz. Die Telekom will in drei Jahren 7800 Kilometer Hauptverkehrsstrecken mit einer Datenrate von mindestens 200 Megabit pro Sekunde versorgen, was einem Kabelanschluss entspricht. Weitere 13 800 Kilometer vielbefahrener Trassen sollen bis Ende 2025 mit der gleichen Rate folgen. Zum Artikel

John McAfee tot in Gefängniszelle aufgefunden. Dem Gründer des Sicherheitssoftware-Herstellers McAfee waren in den USA Steuervergehen vorgeworfen worden. Im vergangenen Jahr wurde er in Barcelona festgenommen. Stunden vor seinem Tod gab das Oberste Gericht Spaniens grünes Licht für die Auslieferung des 75-Jährigen an die USA. Zum Artikel

Brasiliens Umweltminister Salles räumt seinen Posten. Der umstrittene Politiker setzte sich wie Präsident Bolsonaro für die Rodung des Regenwaldes ein, um die Wirtschaft voranzutreiben. Naturschützer sehen trotz seines Abgangs keinen Grund zum Aufatmen. Zum Artikel

Britney Spears fordert, selbst über ihr Leben bestimmen zu können. Die US-Sängerin hat sich in dem Rechtsstreit über ihre Vormundschaft bislang kaum öffentlich geäußert. Nun legt sie vor Gericht ihre Sicht der Dinge dar - und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater. So sei sie unter anderem dazu gezwungen worden, Verhütungsmittel zu verwenden, obwohl sie ein weiteres Kind wollte. Zum Artikel

Frankreich und Portugal trennen sich unentschieden. In einem Spiel mit drei Elfmetern treffen Ronaldo und Benzema jeweils doppelt. Die Begegnung entfaltet ihre Dramatik im Fernduell mit den Ereignissen in München. Am Ende sind beide Mannschaften mit dem 2:2 zufrieden. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die News zum Coronavirus

Ärzteverbände fordern mehr Tempo bei Impfungen wegen Delta-Variante. "Wir dürfen beim Durchimpfen nicht nachlassen", sagt ein Vertreter der Hausärzte. Städte und Gemeinden fordern mehr Geld für Infektionsschutz an Schulen. Die bundesweite Inzidenz fällt auf 6,6. Zum Artikel

Delta-Variante breitet sich in Deutschland und Europa aus. Die europäische Seuchenschutzbehörde warnt vor einer rasanten Verbreitung der neuen Corona-Variante. In Deutschland hat sich ihr Anteil im Vergleich zur Vorwoche etwa verdoppelt, auch die absoluten Delta-Fallzahlen sind gestiegen. Zum Artikel

"Unsere zweite Tochter ist ein richtiges Pandemie-Baby". Nach dem ersten Lockdown wurde ein Babyboom prophezeit. Aber die Pandemie hat auch viele in der Familienplanung verunsichert. War Corona genau der richtige Zeitpunkt fürs Kinderkriegen? Oder der völlig falsche? Vier Paare erzählen. Zum Artikel (SZ Plus)

Bester Dinge

Lebensverlängernde Liebe. Helmut Schmidt qualmte wie ein Schlot, hatte Herzprobleme und einen stressigen Job, aber er wurde trotzdem steinalt - wohl kein Zufall, wie eine Studie aus Israel nahelegt. Zum Artikel