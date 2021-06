"Ich bin so wütend"

Britney Spears im Jahr 2016 bei den MTV Video Music Awards in New York

Die US-Sängerin hatte sich in dem Rechtsstreit über ihre Vormundschaft bislang kaum öffentlich geäußert. Nun legt sie vor Gericht ihre Sicht der Dinge dar - und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Vater.

Popsängerin Britney Spears (39) hat in einer Anhörung vor Gericht ein Ende der seit 2008 bestehenden Vormundschaft über ihre Person und ihre Finanzen gefordert. "Ich bin traumatisiert. Ich bin nicht glücklich, ich kann nicht schlafen. Ich bin so wütend", sagte die Sängerin in einer virtuellen Schalte, wie mehrere US-Medien berichteten.

Spears erklärte weiter, sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt. Sie werde von allen kontrolliert und könne selbst nicht über ihr Leben bestimmen. Zu der Anhörung vor Richterin Brenda Penny in Los Angeles waren unter anderem Spears' geschiedene Eltern, Jamie und Lynne Spears, sowie ihr Anwalt zugeschaltet. Die Musikerin hatte sich bislang kaum über den Rechtsstreit um die Vormundschaft öffentlich geäußert.

Nachdem die Sängerin wegen beruflicher und privater Probleme psychisch zusammengebrochen war, hatte ein Gericht 2008 entschieden, ihrem Vater die Vormundschaft zu übertragen. Seither verwaltete James Spears das Vermögen und andere Anliegen seiner Tochter. Später wurden zusätzlich ein Finanztreuhänder und eine weitere Person als Co-Vormund bestellt. Einwände von James Spears gegen dieses Modell waren im Februar abgewiesen worden. Die Vormundschaft über die Privatperson Britney Spears liegt derzeit bei ihrer Managerin Jodi Montgomery.

Das Vermögen der Sängerin lag laut Gerichtsdokumenten Ende 2019 bei rund 58 Millionen Dollar. Sie ließ über ihren Anwalt bekannt geben, dass sie nicht wieder auftreten werde, solange ihr Vater die Kontrolle über ihre Karriere und ihr Vermögen habe.

"Es ist viel passiert seit vor zwei Jahren, als ich das letzte Mal vor Gericht sprach. Ich war nicht wieder vor Gericht, weil ich mich nicht gehört fühlte", sagte Spears dem Sender CNN zufolge. Die Sängerin sagte weiter aus, dass sie sich dazu gezwungen fühlte, Leistung zu zeigen, keine Privatsphäre erhielt, gegen ihren Willen ein weiteres Kind zu bekommen Verhütungsmittel anwenden, Medikamente einnehmen und an Therapiesitzungen teilnehmen musste. "Ich fühlte mich betrunken, ich konnte mich nicht einmal mit meiner Mutter oder meinem Vater über irgendetwas unterhalten", beschrieb sie ihren Zustand. Durch die Vormundschaft, so sei sie sich sicher, werde sie missbraucht.

Bei ihren Aussagen ging Spears auch direkt auf ihren Vater ein. "Die Kontrolle, die er hatte, seiner eigenen Tochter Leid zuzufügen - er liebte es. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet ... es war wie Sexhandel. Ich hatte keine Kreditkarte, kein Bargeld oder meinen Reisepass." Sie habe sich lange Zeit mit der Situation nicht an die Öffentlichkeit gewandt, da sie befürchtete, die Menschen würden sie auslachen und ihr nicht glauben, Dinge sagen und denken wie "sie lügt, sie hat doch alles, sie ist Britney Spears". CNN zitiert eine Anwältin des Vaters mit den Worten: "Mr. Spears liebt seine Tochter und vermisst sie sehr."

"Ich verdiene Veränderungen"

Die Sängerin sagte außerdem, sie wolle mit ihrem Freund Sam Asghari eine eigene Familie gründen. Ihren Freund zu heiraten, sei ihr bislang verwehrt worden. Sie und unterstrich ihre Forderung an die Richterin, ihre Schilderungen ernst zu nehmen. "Als ich das letzte Mal mit Ihnen gesprochen habe, fühlte ich mich tot, als wäre ich egal. Als ob Sie dachten, ich würde lügen". Sie lüge aber nicht und hoffe, dass das Gericht die Dringlichkeit des Anliegens verstehe. "Ich verdiene Veränderungen".

Eine Anfang Februar veröffentlichte Dokumentation der New York Times über Spears' Leben unter der Vormundschaft ihres Vaters entfachte heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken. Viele Prominente, unter ihnen Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker oder Komikerin Bette Midler, bekundeten unter dem Hashtag #FreeBritney ihre Unterstützung für die Sängerin. Bei Gerichtsterminen, in denen über Fragen der Vormundschaft verhandelt wird, demonstrieren regelmäßig Fans von Britney Spears. für eine "Befreiung" der Popsängerin aus der Kontrolle ihres Vaters.

"Werde ich wieder auf der Bühne stehen? Werde ich jemals wieder auf der Bühne stehen? Ich habe keine Ahnung", sagte Spears vor wenigen Tagen in einem Instagram-Video. Darin sagt sie jedoch auch: "Ich habe im Moment Spaß - für mich beginnt gerade ein neuer Lebensabschnitt, und ich genieße es."