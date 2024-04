Wie Lisa Paus sich an der Kindergrundsicherung aufreibt

Die Familienministerin treibt mit ihrem Herzensprojekt bereits Freund und Feind zur Verzweiflung. Trotzdem will die Grüne nicht kampflos beidrehen.

Von Constanze von Bullion und Roland Preuß, Berlin

Eine Kraftprobe also, sie hat sie gesucht. Lisa Paus stemmt beide Füße so fest in den Boden, als wollte sie nicht von anderen über den Haufen gerannt werden. Ihre gefährlichste Gegnerin allerdings, das ist sie jetzt selbst.