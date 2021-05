Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hat sich seit Mitte April zugespitzt. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Die USA arbeiten Präsident Joe Biden zufolge mit Palästinensern und Israelis zusammen, um eine "dauerhafte Ruhe" zu erreichen. "Wir glauben auch, dass Palästinenser und Israelis gleichermaßen ein Leben in Sicherheit und Geborgenheit verdienen", sagte er in einer am Sonntag ausgestrahlten Videobotschaft zum Ende der islamischen Fastenzeit. Zudem sollten sie "ein gleiches Maß an Freiheit, Wohlstand und Demokratie genießen". In Nahost liefern sich Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Gruppe Hamas seit einer Woche die schwersten Kämpfe seit Jahren. Die USA stufen wie die EU die Hamas als Terror-Gruppe ein und führen mit ihr keine Verhandlungen.

Vereinte Nationen warnen vor "unaufhaltsamen" Folgen

UN-Generalsekretär António Guterres hat angesichts der eskalierenden Gewalt in Nahost vor unkontrollierbaren Folgen für die gesamte Region gewarnt. Der Konflikt habe das "Potenzial, eine unaufhaltsame Sicherheits- und humanitäre Krise auszulösen und den Extremismus nicht nur auf dem besetzten palästinensischen Gebiet und in Israel, sondern in der gesamten Region weiter zu fördern", sagte er bei einer weiteren Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York.

"Dieser sinnlose Kreislauf aus Blutvergießen, Terror und Zerstörung muss sofort aufhören", sagte Guterres. Er zeigte sich "entsetzt" über die steigende Zahl getöteter palästinensischer Zivilisten durch israelische Luftangriffe in Gaza und "verurteilte" israelische Opfer durch Raketen aus dem Gazastreifen. Guterres erwähnte auch die mögliche Vertreibung einiger palästinensischer Familien aus ihren Häusern in Ost-Jerusalem. Fortschritt in dem Konflikt führe nur über Verhandlungen mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung.

Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield verlangte ebenfalls ein Ende der Gewalt und betonte, die Vereinigten Staaten "versuchen unermüdlich auf diplomatischem Wege, diesen Konflikt zu beenden". Thomas-Greenfield forderte die Hamas auf, Raketenangriffe auf Israel einzustellen. Alle Konfliktparteien müssten sich in Zurückhaltung üben: "Dies beinhaltet die Vermeidung von Provokationen, gewalttätige Angriffe und Terroranschläge sowie Verteibungen, einschließlich in Ost-Jerusalem, das Abreißen von Häusern sowie den Siedlungsbau östlich der Grenzen von 1967."

Israel bombardiert Haus von Hamas-Chef

Nach dem massiven Raketenangriff militanter Palästinenser auf den Großraum Tel Aviv hat Israels Militär seine Attacken auf die Hamas im Gazastreifen verstärkt. Die israelische Luftwaffe beschoss dort das Haus von Jihia al-Sinwar, Chef des politischen Flügels der Hamas im Gaza-Streifen. Das Gebäude in Chan Junis im Süden des Küstengebiets habe als "militärische Infrastruktur der Terrororganisation Hamas" gedient, teilte die israelische Armee am Sonntag mit. Zuvor hatte bereits der Fernsehsender der Hamas von dem Angriff berichtet.

Nach israelischen Angaben wurde auch das Haus von Al-Sinwars Bruder Mohammed, ebenfalls ein ranghohes Mitglied der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas, angegriffen. Weitere Büros und Häuser wichtiger Hamas-Mitglieder seien attackiert worden. Außerdem seien 30 Ziele bombardiert worden, die auf die Zerstörung des unterirdischen Tunnelnetzwerks der Hamas, der sogenannten Metro, zielten. Zudem habe die Luftwaffe Dutzende Waffenlager und Raketenabschussrampen beschossen. Binnen 24 Stunden habe die Luftwaffe 90 Ziele militanter Palästinenser attackiert, teilte das israelische Militär weiter mit. Zuvor hatte die Armee der Hamas-Führungsriege mit gezielter Tötung gedroht.

Nach palästinensischen Angaben waren es die bisher schwersten Luftangriffe im Gazastreifen. In der Stadt Gaza wurden nach Augenzeugenberichten fünf Häuser zerstört. Mindestens 33 Menschen wurden bei den nächtlichen Angriffen im Gazastreifen getötet, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte. Demnach sind unter den Todesopfern zwölf Frauen und acht Kinder. Die Rettungsarbeiten dauern noch an. Die Zahl der Palästinenser, die seit Wiederauflammen des Konflikts getötet wurden, beläuft sich dem Gesundheitsministerium zufolge insgesamt auf 188, darunter 55 Kinder und 33 Frauen.

Auch die Hamas setzte in der Nacht nach Angaben des israelischen Militärs ihre Angriffe auf Israel fort. Ein "schwerer Hagel von Raketen" sei vom Gazastreifen aus auf die Mitte und den Süden Israels abgeschossen worden, twitterte die Armee. Am Morgen sprach die Armee von etwa 120 Raketen, die auf israelisches Gebiet geschossen worden seien. Zuvor hatte ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms gedroht, von Mitternacht an erneut Raketen auf Tel Aviv zu feuern.

Am Samstag hatten militante Palästinenser im Gazastreifen bereits dreimal kurz hintereinander Raketen auf die Küstenmetropole geschossen. Auch im südlichen Beersheba heulten in der Nacht die Sirenen. Insgesamt wurden in Israel in der Nacht zehn Personen auf der Flucht in die Bunker verletzt, berichteten örtliche Mediziner. Am Samstag war ein Israeli im Großraum Tel Aviv getötet worden.

Israel zufolge sind seit Montag etwa 2300 Raketen aus dem Gazastreifen abfeuert worden. Israels Armee soll mehr als 1000 Luft- und Artillerie-Angriffe ausgeführt haben. Die Palästinenser sprechen von mindestens 145 Toten, Israel von zehn.

UN-Generalsekretär bestürzt über Eskalation im Nahostkonflikt

UN-Generalsekretär António Guterres ist bestürzt über die Eskalation im Gaza-Konflikt und ruft die Konfliktparteien zur Besonnenheit auf. Sein Sprecher Stephane Dujarric teilte am Samstag in New York mit, Guterres sei "zutiefst beunruhigt über die Zerstörung eines Hochhauses in Gaza-Stadt durch einen israelischen Luftangriff, in dem sich die Büros mehrerer internationaler Medienorganisationen sowie Wohnungen befanden".

Er sei bestürzt über die steigende Zahl von zivilen Opfern, einschließlich des Todes von zehn Mitgliedern einer Familie, darunter Kinder, nach einem israelischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Schati im Westen von Gaza. Guterres erinnere alle Seiten daran, jeder willkürliche Angriff auf zivile und mediale Strukturen verstoße gegen das Völkerrecht und müsse um jeden Preis vermieden werden.

Israel hatte am Samstag ein 14-stöckiges Hochhaus im Gazastreifen zerstört, in dem auch Medienunternehmen wie Associated Press (AP) und der katarische TV-Sender Al-Dschasira ihre Büros hatten. Berichten zufolge wurden die Bewohner zuvor telefonisch aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Nachrichtenagentur AP reagierte entsetzt. "Das ist eine unglaublich beunruhigende Entwicklung", teilte AP-Präsident Gary Pruitt am Samstag in New York mit. "Wir sind nur knapp einem schrecklichen Verlust von Menschenleben entgangen."

Es war das fünfte Hochhaus, das Israels Armee seit Beginn der jüngsten Eskalation am Montag zum Einsturz bringt. Die israelische Armee teilte bei Twitter mit, Kampfjets hätten ein Hochhaus angegriffen, in dem der Militärgeheimdienst der islamistischen Hamas über "militärische Ressourcen" verfügt habe. Ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms drohte Tel Aviv daraufhin mit einer "Antwort, die die Erde erschüttern lässt".

Israel droht Hamas-Spitze mit Tod

Israels Militär hat der Führungsriege der im Gazastreifen herrschenden Palästinenserorganisation Hamas mit gezielter Tötung gedroht. Armeesprecher Hidai Zilberman sagte dem israelischen Fernsehen am Samstagabend, man werde in der Nacht weiter wichtige Einrichtungen der Hamas und des Islamischen Dschihads überall im Gazastreifen angreifen. Dies gelte auch für die höchste Führungsriege der Hamas.

"Jeder Terrorist in Gaza weiß heute, dass er sich nirgends verstecken kann, nicht über der Erde - und nach dem Angriff auf die Metro - auch nicht unter der Erde", sagte Zilberman. "Wir wollen viele Erfolge anhäufen", sagte der Armeesprecher zu den Zielen der Operation. Die Bilanz der Angriffe werde bestimmen, "wie lange danach Ruhe herrscht, ob die Hamas danach fünfmal, 50 Mal oder 500 Mal nachdenkt, bevor sie Raketen in Richtung Jerusalem schießt".

Israels Militäreinsatz wird nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu "so lange wie nötig weitergehen". Netanjahu sagte am Samstagabend, man müsse zunächst die Infrastruktur der islamistischen Hamas zerstören. "Uns stehen noch schwere Tage bevor, aber wir werden sie gemeinsam durchstehen und siegen", sagte der 71-Jährige.

In der Vergangenheit hatte Israel immer wieder gezielt militante Palästinenser getötet, darunter auch Führungsmitglieder der Hamas. 2004 etwa den geistlichen Führer und Gründer der Organisation, Scheich Ahmed Jassin, und einen seiner Nachfolger, Abdel Asis Rantisi. Im aktuellen Konflikt sollen es nach israelischen Angaben bereits mindestens zehn ranghohe Kommandeure sein, die getötet wurden.

Am Samstag bombardierte Israels Luftwaffe nach eigenen Angaben das Haus des ranghohen Führers Chalil al-Haja, Vize-Chef des Hamas-Politbüros. Das Haus habe als "Terror-Infrastruktur" gedient, teilte die israelische Armee am Samstag bei Twitter mit. Die Arme veröffentlichte ein Video des Angriffs. Nach palästinensischen Angaben hielt Al-Haja sich aber zur Zeit des Angriffs nicht in dem Haus auf. Die Luftwaffe habe die Häuser von Raed Saad, Hamas-Chef für Spezialeinsätze, sowie zweier Hamas-Kommandeure in Chan Junis im Süden und Dir el-Balach im mittleren Abschnitt des Gazastreifens beschossen, teilte die Armee am späten Samstagabend mit.

Nach dem Gaza-Krieg 2014 hatte das Militär im Rahmen einer Waffenruhe diese Praxis jedoch weitgehend unterlassen. Im November 2019 hatte Israel dann gezielt den Militärchef des Islamischen Dschihads in Gaza getötet, Baha Abu Al Ata. Daraufhin hatten militante Palästinenser zahlreiche Raketen auf Israel abgefeuert, Israels Luftwaffe griff massiv Ziele im Gazastreifen an. Unter Vermittlung Ägyptens und der Vereinten Nationen konnte jedoch eine Waffenruhe erzielt werden.

Iran mischt sich ein

Teheran verspricht der palästinensischen Hamas im Gaza-Konflikt seinen Rückhalt im Kampf gegen Israel. In einem Telefonat mit Hamas-Führer Ismail Hanija sicherte der Kommandeur der Al-Kuds-Brigade der iranischen Revolutionsgarden, General Ismaeil Ghani, der Hamas am Samstag uneingeschränkte Unterstützung zu, wie iranische Staatsmedien berichteten.

Zuvor hatte der iranische Außenminister kurzfristig einen für Samstag geplanten Besuch in Österreich abgesagt, nachdem die Regierung in Wien die israelische Flagge auf ihren Gebäuden gehisst hatte. Hauptthema des Treffens wären die in Wien laufenden Verhandlungen zur Erneuerung der Atomvereinbarung mit dem Iran von 2015 gewesen.

Iran betrachtet Israel als seinen Erzfeind und unterstützt anti-israelische Widerstandsgruppen, darunter auch die Hamas und Islamischer Dschihad im Gazastreifen sowie die Hisbollah-Miliz in Südlibanon. Die gesamte iranische Führung hatte diese Woche "die brutalen und grausamen Verbrechen" Israels an den Palästinensern aufs Schärfste verurteilt. Dennoch hält sich der Iran in dem jüngsten Konflikt eher zurück. Ein Grund sind laut Beobachtern die Atomverhandlungen, die Teheran nicht gefährden wolle.

Pro-palästinensische Proteste in Deutschland schlagen in Gewalt um

Der Nahostkonflikt findet auch in Berlin und in anderen deutschen Städten ein Echo. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin mit nach Polizeiangaben rund 3500 Teilnehmern ist es am Samstag zu massiven Ausschreitungen gekommen. Dabei habe es mehrere Verletzte und Festnahmen gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Zahlen dazu nannte er nicht. Aus den Reihen der Demonstranten, die sich vor dem Hintergrund der Gewalteskalation zwischen Israel und der Hamas zum Protest versammelt hatten, flogen Flaschen, Steine, Bauschilder und Feuerwerkskörper gegen die Sicherheitskräfte. Teilnehmer schlugen auf Polizisten ein, die Polizei antwortete unter anderem mit Pfefferspray. Insgesamt waren am Samstag in Berlin drei pro-palästinensische Demonstrationen angemeldet.

Auch in Mannheim wurden Polizisten mit Steinen beworfen, nachdem die Versammlungsbehörde die Veranstaltung untersagt hatte. In Frankfurt demonstrierten laut Polizei rund 2500 Menschen für ein freies Palästina. Erst kurz zuvor hatte das Verwaltungsgericht das am Freitag beschlossene Demonstrationsverbot der Stadt aufgehoben. Größere Zwischenfälle blieben aus, so ein Polizeisprecher. Die Polizei löste die Versammlung um 18 Uhr auf, da es den Angaben zufolge Verstöße gegen die Auflagen gegeben hatte.

Auch in Hamburg wurde eine Demonstration aufgelöst. Die Stimmung unter den 400 bis 500 Teilnehmern sei hoch emotionalisiert gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. In Köln demonstrierten laut Polizei rund 800 Menschen gegen Israel und für Palästina.

Bei einer propalästinensischen Kundgebung in Stuttgart gab es tumultartige Szenen. Zunächst hatte ein Polizeisprecher gesagt, es habe keine Verletzten gegeben. Fotos vom Marienplatz zeigten jedoch, wie Menschen Demonstranten abwehrten und Polizisten Demo-Teilnehmer am Boden festhielten. Es seien deutlich mehr Menschen als die angemeldeten 50 gekommen, zugleich habe es auch Gegendemonstranten gegeben, sagte der Sprecher gesagt. Ein Mann wurde festgenommen.

Auch in Freiburg sprach die Polizei von teils aufgeheizter Stimmung bei einer ebenfalls von der Initiative "Palästina spricht" organisierten Kundgebung mit bis zu 600 Teilnehmern. Dort wurden auch Transparente mit provozierendem - aber nicht strafrechtlich relevantem - Inhalt gezeigt.

Bis zu 800 Menschen sind in Osnabrück bei einer "Pro-Palästina"-Demonstration auf die Straße gegangen. Unter dem Titel "Vertreibung der Palästinenser aus Ost-Jerusalem Scheich Jarrah" sammelten sich die Teilnehmer vor dem Hauptbahnhof und zogen dann durch die Stadt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In den meisten Städten verliefen die Demonstrationen friedlich.

Israelischer Luftangriff auf Hochhaus mit Medienbüros

Israels Luftwaffe hat am Samstag ein Hochhaus im Gazastreifen zerstört, in dem Medienunternehmen wie Associated Press ihre Büros hatten. Palästinensischen Medienberichten zufolge wurde ein palästinensischer Journalist verletzt. Ein Dutzend AP-Journalisten und freie Mitarbeiter seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden. AP-Präsident Gary Pruitt sprach in New York von einer "unglaublich beunruhigenden Entwicklung". Die Welt werde nun weniger darüber erfahren, was in Gaza passiert.

Der katarische TV-Sender Al-Dschasira zitierte seine Korrespondentin Youmna al-Sayed mit den Worten, dass die Armee dem Besitzer des Hochhauses eine Stunde für die Evakuierung eingeräumt habe. Der Besitzer habe erfolglos um mehr Zeit gebeten. "Die Zerstörung ist gewaltig", sagte sie. "Kein Ort in Gaza scheint jetzt sicher zu sein."

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, schrieb am Samstag auf Twitter: "Wir haben den Israelis direkt mitgeteilt, dass die Gewährleistung der Sicherheit von Journalisten und unabhängigen Medien eine vorrangige Verantwortung ist." Nach israelischen Angaben telefonierten Präsident Joe Biden und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Dieser habe Biden versichert, dass Israel alles tue, damit an den Kämpfen Unbeteiligte nicht zu Schaden kämen.

Die israelische Armee teilte bei Twitter mit, Kampfjets hätten am Samstag ein Hochhaus angegriffen, in dem der Militärgeheimdienst der islamistischen Hamas über "militärische Ressourcen" verfügt habe. "In dem Gebäude liegen Büros ziviler Medien, hinter denen die Terrororganisation Hamas sich versteckt und die es als menschliche Schutzschilde missbraucht." Die Hamas positioniere ihre militärischen Mittel absichtlich im Herzen dicht besiedelter Wohngebiete im Gazastreifen.

Ein Sprecher des militärischen Hamas-Arms sagte nach der Zerstörung des Gebäudes, Tel Aviv solle sich auf eine "Antwort vorbereiten, die die Erde erschüttern lässt". Es ist das fünfte Hochhaus, das Israels Armee seit Beginn der jüngsten Eskalation zum Einsturz bringt.