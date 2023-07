Von Nadja Lissok

Die Unionsfraktion fordert einen Neustart für das umstrittene Heizungsgesetz. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerG), das schnelle Gesetzgebungsverfahren zu stoppen, sei eine schwere Niederlage für die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), schreiben CDU und CSU in einem Bundestagsantrag. Am letzten Tag vor der Sommerpause befassen sich die Abgeordneten noch einmal mit dem Thema. Erwartet wird ein hitziger Schlagabtausch.

Die Gerichtsentscheidung sei "ein Ausrufezeichen für das Recht der Abgeordneten" auf eine gründliche Beratung von Gesetzen, schreibt die Union. Sie zeige zudem, dass Klimaschutz nicht mit der Brechstange gelingen könne. In dem Antrag heißt es weiter: "Der schwere Schlag aus Karlsruhe für die Ampel darf nicht zum dauerhaften Rückschlag für Klimaschutz werden. Deshalb reicht es nicht, nun in einem neuen Verfahren einfach dasselbe Gesetz durchzudrücken." Man brauche einen "grundlegenden neuen Anlauf in der Sache".

Diese Forderungen bekräftigten die beiden Fraktionsvorsitzenden, Friedrich Merz (CDU) und Alexander Dobrindt (CSU), vor der Debatte. "Das Verhalten dieser Bundesregierung muss sich ändern", sagte Merz. Und Dobrindt ergänzte: Das BVerG strafe mit seiner Entscheidung besonders den "Politikstil der Ampel" ab. Nun müsse die Ampel noch einmal über "den Weg zum Ziel mehr Klimaschutz" nachdenken, so Merz, "nicht gegen die Bevölkerung, sondern mit der Bevölkerung". Welche konkreten inhaltlichen Änderungen die Opposition am Gesetz vernehmen wolle, sagte Merz vor der Debatte nicht.

Eigentlich wollte die Ampelkoalition das Gesetz an diesem Freitag im Bundestag beschließen, doch das Bundesverfassungsgericht stoppte das Vorhaben in einem Eilverfahren. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung gestellt, weil er sein Recht auf Mitsprache als Abgeordneter nicht gewahrt sah.

Detailansicht öffnen CDU-Chef Friedrich Merz vor der erneuten Bundestagsdebatte zum Heizungsgesetz. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Millionen von Hausbesitzern und Mietern müssen nun bis Anfang September auf Klarheit warten, dann wollen SPD, Grüne und FDP die Maßnahme für mehr Klimaschutz beschließen. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG), wie das Gesetz offiziell heißt, sollen künftig nur noch Heizungen neu eingebaut werden dürfen, die auf die Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können.

Die Koalitionsfraktionen hatten am Donnerstag betont, es solle keine inhaltlichen Änderungen mehr am Gesetz geben. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt planen." Das Gesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.