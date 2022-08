Gescheitert am Traum, eine Diktatur zu demokratisieren: Michail Sergejewitsch Gorbatschow (Archivbild von 2010).

von Lars Langenau

Wir schreiben das Jahr 1985. Führer des Westens ist Ronald Reagan. Mit ihm ist ein ehemaliger Hollywood-Schauspieler an der Macht, der den Osten als "Reich des Bösen" versteht. Reagan, der 2004 starb, ist während seiner Amtszeit fest in der Gedankenwelt des Kalten Krieges gefangen: Er lässt neue Atomraketen nach Westeuropa bringen und steckt gigantische Summen in die Entwicklung eines Raketenabwehrschirms, der im Weltall stationiert werden soll. Zwischen Sowjetunion und USA, zwischen Warschauer Pakt und Nato droht ein Atomkrieg - mit unabsehbaren Folgen für die Erde.