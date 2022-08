Und keiner will es gewesen sein

Für die Parteien in der Berliner Ampelkoalition war die Frage gar nicht so sehr, wie hoch die Umlage nun tatsächlich ausfällt. Für sie geht es vielmehr darum, wen von ihnen der Unmut der Bürger trifft, wenn der Winter kalt und lang wird.

Von Daniel Brössler, Paul-Anton Krüger und Henrike Roßbach, Berlin/Oslo

Einfach mal tauschen, das wär's. In 10 000 Metern Höhe, auf dem Weg von Berlin nach Oslo, könnte einem dieser Gedanke schon mal kommen - als deutscher Bundeskanzler im Spätsommer 2022. Wie wäre es, einfach in Norwegen zu bleiben? Mit der Flugbereitschaft zurück nach Deutschland könnte ja der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre fliegen, in den dräuenden Herbst hinein. Dann müsste der sich um kalte Wohnungen und kalte Progression kümmern. Und Olaf Scholz könnte sich wirklich schönen Problemen widmen. Zum Beispiel der Frage: Wohin mit dem ganzen Geld?