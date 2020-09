Kurz nach der Veröffentlichung von Corona-Rekordzahlen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine Verschärfung der Lockdown-Bestimmungen angekündigt. Der Regierungschef sagte am späten Mittwochabend in einer Videobotschaft, der seit vergangenen Freitag geltende, ohnehin schon strenge Lockdown werde ab kommenden Freitag für zwei Wochen in einen "kompletten Lockdown" umgewandelt. Details nannte der Regierungschef zunächst nicht.

Nach Medienberichten betreffen die Restriktionen unter anderem Gebete und Demonstrationen. Das Kabinett muss den Maßnahmen noch zustimmen. Der Schritt erfolgt kurz vor dem höchsten, am Sonntag beginnenden jüdischen Feiertag Jom Kippur. Einer Umfrage zufolge hat das Vertrauen in die Corona-Politik von Netanjahu stark abgenommen.

Der 70-Jährige äußerte sich vor dem Hintergrund langer Beratungen des sogenannten Coronavirus-Kabinetts. Berichten zufolge waren mögliche Einschränkungen für das Demonstrationsrecht ein Hauptstreitpunkt der Beratungen - beziehungsweise die Koppelung solcher Restriktionen an Beschränkungen für Gebete an Jom Kippur. Netanjahu soll darauf gedrungen haben. "Wenn wir das Haus verlassen dürfen, um zu demonstrieren, dann wird es den Menschen auch möglich sein, an den Strand zu gehen und es Protestieren zu nennen", sagte er laut Jerusalem Post während der Sitzung.

Gegen Netanjahu gibt es seit Wochen Proteste, auch nahe seiner Residenz in Jerusalem. Strengreligiöse im Parlament gelten als enge Verbündete Netanjahus. Das Gesundheitsministerium hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass binnen 24 Stunden 6950 Neuinfektionen verzeichnet wurden. So viele neue Fälle an einem Tag wurden bislang noch nicht registriert. Zum Vergleich: In Israel leben rund neun Millionen Menschen. Deutschland hat etwa neunmal so viele Einwohner, dort wurden zuletzt 1769 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ausgewiesen.

Mehr als 13 000 Neuinfektionen in Frankreich

Frankreich verzeichnet erneut mehr als 13 000 Neuinfektionen. Binnen 24 Stunden kamen 13 072 Corona-Fälle nach 10 008 am Vortag hinzu, teilt das Gesundheitsministerium mit. In sechs Tagen überschritt die Zahl bereits drei Mal die Marke von 13 000. Insgesamt haben sich 481 141 Personen mit dem Corona-Virus infiziert.

Gesundheitsminister Olivier Véran erklärte, dass für Marseille und das Überseegebiet Guadeloupe die "maximale Alarmstufe" ausgerufen worden sei. In Marseille würden zudem alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen geschlossen, sofern sie kein "strenges Gesundheitsprotokoll" eingeführt hätten, sagte Véran. Theater und Kinos seien davon nicht betroffen. Ziel sei es, dass Bars und Restaurants in der Hafenstadt nicht länger als zwei Wochen geschlossen werden müssen.

Klagen gegen Österreich wegen Corona-Ausbruch in Ischgl

Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz klagen im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus im Tiroler Ski-Ort Ischgl auf Schadenersatz. Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) hat beim Landesgericht Wien erste Zivilklagen gegen die Republik Österreich eingebracht, teilte die private Organisation am Mittwoch mit. Dabei handele es sich um erste Musterprozesse, vorerst um keine Sammelklage. Die Klagen seien im Namen von Einzelpersonen erfolgt. Insgesamt hätten sich mehr als 6000 Tirol-Urlauber bei dem Verein als Geschädigte gemeldet. Viele davon stammen aus Deutschland.

Der Corona-Ausbruch in Ischgl, das auch "Ibiza der Alpen" genannt wird, galt als Hotspot des Landes und trug zur Verbreitung des Virus in ganz Europa bei. Vor allem in überfüllten Apres-Ski-Bars dürfte das Virus den idealen Nährboden für eine Verbreitung gefunden haben. Hunderte Österreicher und Tausende ausländische Touristen infizierten sich.

Der erste Fall in Ischgl wurde am 7. März entdeckt, Tage nachdem bereits Island gewarnt hatte, dass sich Urlauber dort infiziert hätten. Die ersten Fälle in Österreich wurden Ende Februar gemeldet. Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte schließlich am 13. März eine sofortige Quarantäne für Ischgl und das umliegende Paznaun-Tal an. Touristen durften allerdings aus den Urlaubsorten abreisen, was heftig umstritten war, weil sich das Virus damit weiter ausbreiten konnte.

Die Tiroler Behörden wiesen alle Vorwürfe zurück. Man habe angesichts der damaligen Erkenntnisse über das Virus angemessen gehandelt. Nach Ansicht des Verbraucherschutzvereins hätten die Verantwortlichen allerdings zu spät reagiert und möglicherweise dem Druck des Tourismussektors nachgegeben.

Wiener Opernball abgesagt

Wegen der Coronavirus-Pandemie kann der traditionelle Wiener Opernball 2021 nicht stattfinden. Aufgrund der Infektionslage will die österreichische Bundesregierung die Absage an diesem Mittwoch beschließen. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen", sagten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zur Nachrichtenagentur APA. Es wäre "verantwortungslos, den Ball in gewohnter Art und Weise abzuhalten".

Die beiden führenden Köpfe der Regierung hoben die Bedeutung der Veranstaltung hervor. Letztlich müsse aber wegen der steigenden Infektionszahlen "der Schutz der Gesundheit Vorrang haben". Am aktuellen Spielbetrieb der Staatsoper und anderer Theater würde die Absage vorerst nichts ändern. Bereits zuvor waren andere Wiener Traditionsbälle abgesagt worden.

Johnson erwägt im Kampf gegen Pandemie Einsatz des Militärs

Der britische Premier Boris Johnson will zur Kontrolle schärferer Corona-Maßnahmen in England möglicherweise auch das Militär einsetzen. Man werde die schärferen Corona-Maßnahmen streng überprüfen und Geldstrafen verhängen, verkündete Johnson im Londoner Parlament. Die Polizei werde dabei präsenter in den Straßen des Landes sein, gegebenenfalls könne zur Verstärkung auch das Militär eingesetzt werden.

Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Krise in Großbritannien verschärft Johnson für England erneut die Schutzvorkehrungen. Pubs und Restaurants sollen von Donnerstag an spätestens um 22 Uhr schließen. Außerdem wird nur noch Service am Tisch erlaubt sein.

Die Regierung weitet zudem die Maskenpflicht aus: Auch in Taxis oder Geschäften soll das Maskentragen künftig verpflichtend sein, genauso wie in Pubs oder Restaurants, wenn man sich gerade nicht an seinem Sitzplatz befindet. Hochzeiten sind nur noch mit 15 Teilnehmern erlaubt.

Außerdem forderte Johnson Arbeitnehmer wieder auf, wenn möglich von zuhause zu arbeiten - eine Kehrtwende, nachdem er wochenlang eine große "Back to Office"-Kampagne ("Zurück ins Büro") propagiert hatte.

Das Land befinde sich an einem "gefährlichen Wendepunkt", sagte der Premier. In den vergangenen Tagen kamen fast täglich 3500 bis 4400 neue Fälle hinzu, die Zahl der Infektionen innerhalb von sieben Tagen verdoppelte sich ungefähr. Verbreite sich das Virus ungehindert im gleichen Tempo weiter, könnte Großbritannien Mitte Oktober fast 50 000 Fälle pro Tag zählen, warnen führende Gesundheitsexperten.

Philippinen verlängern Katastrophenzustand um ein Jahr

Auf den Philippinen gilt wegen der Coronavirus-Pandemie seit März der Katastrophenzustand - jetzt hat Präsident Rodrigo Duterte ihn um ein Jahr verlängert. Dadurch bleibt es den Behörden bis September 2021 möglich, die Preise für wichtige Versorgungsgüter wie Reis oder Öl für Kochstellen zu kontrollieren. Außerdem können sie Finanzmittel für Notfälle schneller abrufen. Quarantäne-Vorschriften und Abstandsregeln bleiben in Kraft.

Zugleich kündigte Duterte an, das Ausreiseverbot für philippinische Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger und andere Mitarbeiter im Gesundheitswesen aufzuheben, die einen abgeschlossenen Arbeitsvertrag im Ausland haben. Wer keinen solchen Vertrag hat, muss dagegen im Land bleiben, damit die medizinische Versorgung dort gesichert bleibt.

Mittlerweile verzeichnen die Philippinen offiziell mehr als 290 000 Infektionen und knapp 5000 Tote. Kritik, die Regierung unternehme zu wenig, wies Duterte zurück. Er könne die Philippinen ja wohl nicht mit Pestiziden besprühen und alle umbringen lassen, sagte der für seine unverblümte Sprache bekannte Präsident in Davao. "Das Einzige, was wir wirklich tun können, ist eine Maske aufzusetzen, eine Gesichtsmaske und das war's - und auf die Impfung warten", sagte er.