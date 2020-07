Wegen illegaler Partys am "Ballermann" hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale der vor allem von deutschen Touristen gern besuchten "Bier-" und "Schinkenstraße" beschlossen. Diese Anordnung gelte zunächst für zwei Monate und trete am Mittwoch mit der Veröffentlichung des entsprechenden Beschlusses im Amtsblatt sofort in Kraft, teilte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma mit.

Die Regionalregierung ordnete aus demselben Grund auch die Schließung aller Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an. Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, sagte Negueruela.

Der sozialistische Politiker bezog sich auf Fotos und Videoaufnahmen, die gezeigt hatten, wie Hunderte - mutmaßlich Touristen aus Deutschland und Großbritannien - am Wochenende an der Playa de Palma sowie in Magaluf getrunken, getanzt und gefeiert hatten. Sie hatten weder Schutzmasken getragen noch den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern eingehalten.

160 000 Katalanen müssen zurück in den Lockdown

Ein Streit in der spanischen Region Katalonien hat ein vorläufiges Ende gefunden. Für 160 000 Einwohner der Stadt Lleida sowie sieben umliegender Gemeinden gelten erneut Beschränkungen. Die Menschen sollen zu Hause bleiben. Hotels, Restaurants und Bars müssen geschlossen bleiben. Die Regionalregierung hatte eine entsprechende Anordnung verhängt.

Zuvor hatte ein Gericht eine frühere Maßnahme getoppt. Sie sei trotz steigender Corona-Fälle unverhältnismäßig, hatte eine Richterin spanischen Medienberichten zufolge erklärt. Der katalanische Regierungschef Quim Torra hatte daraufhin die Menschen in der Region Lleida aufgefordert, dem Gerichtsurteil zur Aufhebung eines Lockdowns nicht zu folgen. Nach dieser Verordnung hätten die Einwohner der betroffenen Gemeinden ihr Haus nur noch zur Arbeit, zum Einkaufen, oder wegen dringender Angelegenheiten wie etwa einem Arztbesuch verlassen dürfen.

Katalonien ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen des Landes. Seit vergangenem Montag gilt dort eine Maskenpflicht auch im Freien. Zudem war die Gegend vom Rest des Landes weitgehend isoliert worden. Dennoch ist es nicht gelungen, dort die erneut steigenden Infektionszahlen unter Kontrolle zu bringen, wie der Deutschlandfunk berichtet. Behörden zufolge stünden die Krankenhäuser der Stadt kurz vor einer Überlastung.

Auswärtiges Amt hebt Reisewarnung für Norwegen auf

Die coronabedingte Reisewarnung für Norwegen gilt nicht mehr, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte. Zuvor hatte das norwegische Außenministerium eine Liste mit Ländern veröffentlicht, aus denen die Einreise vom Mittwoch an wieder gestattet ist. Darunter war auch Deutschland. Damit sei nun die Einreise aus Deutschland für alle Zwecke wieder erlaubt, teilte das Auswärtige Amt mit. Sie sei quarantänefrei entweder direkt oder über Dänemark beziehungsweise Finnland möglich, über Schweden nur in direktem Transit.

Das Auswärtige Amt weist auf seiner Norwegen-Seite im Internet darauf hin, dass in dem skandinavischen Land Abstands- und Hygieneregeln gelten. Es bestehe keine Maskenpflicht, jedoch werde dringend dazu geraten, Hand- und Hustenhygiene strikt zu befolgen und bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben.

Für Luxemburg hingegen sprach das Amt eine Reisewarnung wegen steigender Neuinfektionen aus.

Minister: neuerlicher Lockdown in Israel kaum vermeidbar

Israels Gesundheitsminister Juli Edelstein hält einen neuerlichen Lockdown für kaum noch vermeidbar. Die Infektionszahlen in Israel steigen stark an, am Montag wurden 1718 neue Coronafälle gemeldet - der höchste Wert an einem Tag. Zuletzt hatte Israel versucht, mit Maßnahmen wie der Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen die Zahl der Neuinfektionen gering zu halten. Er hoffe, dass die Maßnahmen Erfolg zeigten, sagte Edelstein dem Nachrichtenportal ynet. Falls dem so sei, könnte die Entscheidung über einen weiteren Lockdown verschoben werden. "Wir müssen drei bis vier Tage abwarten, um zu schauen, aber es würde einem Wunder gleichkommen."

Einem früherem ynet-Bericht zufolge hat Edelstein eine rote Linie bei 2000 Neuinfektionen pro Tag gezogen. Der Minister wies Kritik zurück, dass die Regierung keine vorbereiteten Maßnahmen ergriffen habe, um einer zweiten Corona-Welle zu begegnen. Auch sei ein neuerlicher Lockdown kein Eingeständnis von Behördenversagen. Vielmehr handele es sich um eine Maßnahme, die ergriffen werden müsse, um die Zahl der täglichen Neuinfektionen zu senken.

Israel hatte früh mit einem Lockdown auf die Corona-Pandemie reagiert und es so geschafft, die Infektionszahlen niedrig zu halten. Seit der Lockerung der Schutzmaßnahmen aber schnellen die Infektionszahlen in die Höhe.

Ausländische Studierende dürfen in den USA bleiben

Ausländische Studierende in den USA müssen nun doch nicht das Land verlassen, wenn an ihren Universitäten wegen der Corona-Pandemie im Wintersemester nur Online-Kurse angeboten werden. Die US-Einwanderungsbehörde teilte mit, dass die vergangene Woche angekündigte Regelung aufgehoben werde.

Hunderte Unis hatten gegen die Pläne der Regierung protestiert, acht Klagen waren dagegen seit der Ankündigung vor Bundesgerichten eingereicht worden.

Der Rückzieher der Regierung wurde bei einer Anhörung vor einem Gericht in Boston verkündet, wo die Universität Harvard und das Massachusetts Institute of Technology (MIT) Klage eingereicht hatten. Richterin Allison Burroughs sagte, die Regierung habe sich entschlossen, zum Status quo zurückzukehren. Ein Anwalt des Heimatschutzministeriums und der Einwanderungsbehörde ICE bestätigte das.

Tausende ausländische Studierende, die im Herbst eine Abschiebung hatten fürchten müssen, können damit aufatmen. Die nun gekippte Regelung sah vor, dass ausländische Studierende nicht alle ihre Kurse online belegen hätten dürfen. Wenn aber eine Uni - etwa wie die Eliteuniversität Harvard - nur Online-Kurse anbietet, hätten sie nur noch die Möglichkeit gehabt, sich an einer anderen Uni zu bewerben, die auch Präsenzkurse anbietet, um einer Abschiebung zu entgehen. Auch neue Einreisevisa für Studierende hätte es nach der Regelung nicht gegeben, wenn die betroffenen Unis im Wintersemester nur online unterrichten.

Höchste Alarmstufe in Tokio infolge steigender Infektionszahlen

In Tokio wird einem Medienbericht zufolge die höchste von vier Alarmstufen im Zusammenhang mit Coronaviren ausgerufen. Hintergrund sind steigende Fallzahlen vor allem bei jungen Arbeitern in den Zwanzigern und Dreißigern in den Rotlichtvierteln der Metropole. Die höchste Stufe deute darauf hin, dass sich "Coronavirus-Infektionen sehr wahrscheinlich ausbreiten", schreibt die Zeitung Asahi. Die täglichen Fälle überstiegen in vier der vergangenen sechs Tage 200 Neuinfektionen und erreichten am vergangenen Freitag ein Allzeithoch von 243.

EU: Einreise aus Serbien und Montenegro soll wieder verboten werden

Die EU-Staaten wollen die in der Corona-Pandemie eingeführten Einreisebeschränkungen ausweiten. Die Botschafter der EU-Länder einigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, die Beschränkungen für Bürger aus den beiden Balkanstaaten Serbien und Montenegro wieder einzuführen, wie die Deutsche Presse-Agentur von mehreren Diplomaten erfuhr. Grund dafür sind die derzeit erneut ansteigenden Infektionszahlen in beiden Ländern.

Die Liste der Drittstaaten, aus denen Reisen in die EU möglich sind, schrumpft somit auf zwölf Länder. Die Botschafter fügten am Dienstag kein neues Land hinzu. Die Entscheidung muss noch im schriftlichen Verfahren offiziell von den Hauptstädten bestätigt werden.