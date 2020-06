Welche Reisebeschränkungen gelten weiterhin und wo werden sie wieder gelockert?

Wegen der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung Mitte März eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Ab dem 15. Juni soll diese jedoch für die Mitgliedstaaten der EU, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein durch Reisehinweise ersetzt werden. Als Voraussetzung wurde genannt, dass es dort keine Einreiseverbote und großflächigen Ausgangssperren mehr gebe.

Auf touristische Reisen ins Ausland sollen die Deutschen bis dahin noch verzichten. Auch danach bleibt ein gewisses Risiko: Sollte die Zahl der Neuinfektionen in bestimmten Ländern wieder stark steigen, sind erneute Einschränkungen möglich. Anhand der Rückkehr zu differenzierten Reisehinweisen zu den einzelnen Ländern soll jeder wieder selbst überlegen können, ob und wohin er verreisen möchte. Wie sich derzeit einzelne Urlaubsländer auf Touristen vorbereiten und was dort möglich ist, steht hier in unserem Überblick. Eine Rückholaktion von Urlaubern wie im März und April werde es nicht wieder geben können, heißt es ausdrücklich aus dem Auswärtigen Amt. "Jeder muss sich des Risikos bewusst sein", erklärte ein Sprecher - das ändere jedoch nichts an einer konsularischen Betreuung im Notfall. "Reisewarnungen sind keine Reiseverbote und Reisehinweise sind keine Reiseeinladung", betonte Außenminister Maas.

Bis zum 1. Juli soll im Schengenraum wieder völlige Reisefreiheit bestehen, dann sollen auch die letzten Quarantänebestimmungen für Reisende aus diesen Ländern aufgehoben werden.

Für mehr als 160 weitere Länder soll die Reisewarnung jedoch bis Ende August verlängert werden. Das Bundeskabinett will offenbar am 10. Juni einen entsprechenden Beschluss fassen, der aber Ausnahmen für einzelne Länder zulässt, die bestimmte Kriterien erfüllen. Dazu sollen etwa die Entwicklung der Infektionszahlen, die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Testkapazitäten, Hygieneregeln und Reisebeschränkungen zählen. Der Reiseverband DRV hatte solche Maßstäbe auch für Ziele außerhalb Europas gefordert. Die Bundesregierung will offenbar weiter dringend von Kreuzfahrten abraten. Mehrere Kreuzfahrtschiffe hatten im März wegen Infektionen an Bord Probleme, einen Hafen zu finden, in den sie einlaufen konnten.

Seit 10. April mussten Heimkehrer in Deutschland zunächst für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, egal woher sie kamen. Diese Vorschrift ist inzwischen teilweise wieder entfallen, und zwar grundsätzlich für diejenigen, die aus EU-Ländern, Großbritannien, Island, Norwegen, Liechtenstein oder der Schweiz einreisen. Das Land Baden-Württemberg hat angekündigt, auch außerhalb nur noch nach Infektionszahlen im jeweiligen Land vorzugehen. In jedem Fall sollten sich Reisende immer aktuell über die Regelungen ihres Bundeslandes informieren: Für Rückkehrer aus dem EU-Staat Schweden etwa haben unter anderem Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein aufgrund der aktuellen Infektionszahlen wieder Quarantäne angeordnet.

Die Außengrenzen der Europäischen Union bleiben vorerst abgeriegelt, das Verbot betrifft alle Flüge und Schiffsreisen, die ihren Ausgangspunkt außerhalb der EU haben. Ausnahmen gibt es für Staatsangehörige Norwegens, der Schweiz, Liechtensteins, Islands sowie Großbritanniens. Die Bundespolizei informiert darüber, wer aktuell nach Deutschland einreisen darf und welche Dokumente dafür erforderlich sind.

Über die weltweit geltenden Beschränkungen informiert das Auswärtige Amt auf seiner Website in den Reise- und Sicherheitshinweisen für die jeweiligen Länder, noch aktuellere Informationen bieten bisweilen die Konsulate.

Gibt es bei nicht durchgeführten Reisen immer Geld zurück?

Werden Pauschalreisen und Flüge vom Veranstalter storniert, muss der Preis erstattet werden. In der Branche gab es im Frühjahr massive Forderungen, Gutscheine anstelle von Erstattungen zu erlauben, um die finanzielle Belastung für die Unternehmen zu reduzieren. Ein entsprechender Vorstoß der Bundesregierung scheiterte aber am Widerstand der EU-Kommission. Aus Gründen des Verbraucherschutzes müssten Gutscheine freiwillig bleiben - aber so attraktiv gestaltet werden, dass sie für Kunden als Alternative zur Erstattung interessant werden, heißt es in einer Empfehlung der Kommission an die Mitgliedsstaaten. Dafür sollten sie gegen Insolvenz abgesichert, übertragbar und möglichst flexibel einsetzbar sein. Kann der Kunde den Voucher doch nicht nutzen, soll er den Wert ausbezahlt bekommen. Eine entsprechende Regelung für freiwillige Gutscheine hat das Bundeskabinett nun auf den Weg gebracht. In Deutschland werben außerdem einige große Veranstalter wie Tui, FTI oder DER Touristik mit Bonuszahlungen für ihre freiwilligen Gutscheinmodelle.

Kunden, die eine in den kommenden Monaten geplante Reise angesichts der aktuellen Lage von sich aus absagen wollen, müssen hingegen mit Stornogebühren rechnen. Die Höhe hängt davon ab, wie bald die Abreise bevorsteht. Allerdings bieten immer mehr Veranstalter eine kostenfreie Umbuchung an.

(In diesem Artikel lesen Sie ausführliche Informationen zu reiserechtlichen Fragen rund um Reisen in den nächsten Monaten.)

Wer zahlt den Reiseausfall, wenn man wegen geänderter Einreisebestimmungen nicht ins Urlaubsland kommt?

Mit dieser Frage sahen sich vor allem zu Beginn der Pandemie viele Menschen konfrontiert, die noch vor der Coronakrise eine Reise gebucht hatten. Im Falle erneut steigender Infektionszahlen und neuer Lockdowns in einzelnen Ländern könnte sie schlimmstenfalls im Sommer erneut aktuell werden.

Bei Pauschalreisen ist der Veranstalter in der Pflicht, er zahlt entweder den Preis zurück oder bietet eine Umbuchung an - hier gilt das deutsche Reiserecht. Wegen der außergewöhnlichen Umstände werden die Kunden aber keinen Schadenersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden bekommen.

Individualreisende hingegen haben selbst Hotel oder Mietwagen gebucht und sind daher mit den jeweiligen nationalen Gesetzen konfrontiert. Nach deutschem Recht müssten sie nichts bezahlen, wenn sie die Leistungen nicht nutzen können. "Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Unterkunft in einem Sperrgebiet liegt und nicht erreichbar ist", heißt es bei der Verbraucherzentrale. Wenn ein Vertrag direkt mit Vermietern im Ausland geschlossen wurde, gilt jedoch das Recht des jeweiligen Landes - hier ist es dann zum Beispiel wichtig, ob demnach der Vertrag wegen einer Reisewarnung des deutschen Auswärtigen Amtes hinfällig wird. Je nach Stornobedingungen müssen Betroffene sonst auf Kulanz hoffen oder versuchen auszuhandeln, dass etwa der Hotelaufenthalt nur verschoben und nicht teuer storniert wird.

Wer auf einem deutschsprachigen Hotelportal im Internet oder auch beim Hotel direkt eine Unterkunft etwa in Italien gebucht hat, für den gilt damit grundsätzlich das Recht des Beherbergungsortes, also in diesem Beispiel italienisches Recht. Reiserechtsexperte Ernst Führich riet Urlaubern zu Beginn der Coronakrise, sich an das Beherbergungsunternehmen zu wenden und auf eine gebührenfreie Stornierung des Aufenthalts wegen Nichterreichbarkeit des Domizils zu pochen. Italien hat allerdings mit Dekret vom 8. März 2020 zugelassen, dass die Beherbergungsunternehmen Gutscheine statt Erstattungen des gezahlten Reisepreises ausgeben können.

Im Streitfall kann ausnahmsweise auch am Wohnsitzgericht des Verbrauchers geklagt werden. Voraussetzung ist allerdings, dass der Gast auf einer interaktiven Website des ausländischen Hoteliers oder Ferienhausanbieters in Deutschland gebucht hat. Dann ist die Tätigkeit des Beherbergungsunternehmens auf Deutschland "ausgerichtet" im Sinne des EU-Gerichtsstandübereinkommens. Das deutsche Gericht wendet dann das Recht des europäischen Ziellandes an.

Gut dürfte es für Individualreisende aussehen, wenn Airlines mit im Spiel sind, sagt Reiserechtsexperte Paul Degott: Verhänge ein Land einen Einreisestopp oder lösche Visa für Deutsche, könne die Airline den Passagier gar nicht mehr ans Ziel befördern. Ansonsten müsste sie sogleich für den Rücktransport sorgen und bekäme noch dazu eine Strafe des Ziellandes aufgebrummt. "Also muss der Vertrag vorher rückabgewickelt werden", die Passagiere bekommen ihr Geld für das Ticket zurück, erklärt Degott.

Wie sieht es derzeit mit dem Angebot von Airlines, Fernbussen und Kreuzfahrten aus?

In Europa und weltweit werden Reisende seit Monaten vom Virus ausgebremst. Mittlerweile haben viele Fluglinien angekündigt, ihr Angebot wieder aufzunehmen bzw. auszuweiten, darunter die Lufthansa, Ryanair und Easyjet. Viele Airlines erwarten aber noch für geraume Zeit keine Rückkehr zum einstigen Normalbetrieb.

Die Fernbusunternehmen Flixbus hat am 28. Mai nach zwei Monaten Corona-Pause seinen Betrieb wieder aufgenommen, wenn auch deutlich reduziert, zunächst nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Bus gilt Maskenpflicht, die Toiletten bleiben geschlossen, die Fahrzeuge werden nach jeder Fahrt desinfiziert. Konkurrent Blablabus ist voraussichtlich ab 24. Juni wieder unterwegs.

Die meisten Kreuzfahrten fallen bis auf Weiteres aus: So hat etwa Aida Cruises alle Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte mittlerweile bis Ende Juni storniert. Auch die Tui Cruises hat alle Kreuzfahrten abgesagt, plant aber etwa Ost- und Nordsee-Touren, sobald diese wieder möglich sind.

Wie verändert sich das Zugfahren in der Coronakrise?

Die Deutsche Bahn erweitert ihr Angebot an Fernzügen wieder. Auf den wichtigsten Verbindungen werde man nun wieder längere Züge einsetzen, kündigte Personenverkehrsvorstand Berthold Huber am 25. Mai an. Zudem werden touristische Ziele wie die Alpenregion oder Nord- und Ostsee verstärkt angefahren. Im Juni sollen auch alle Nachbarländer wieder per Fernzug erreichbar sein. Einen Überblick über aktuelle Entwicklungen bei der Bahn finden Sie hier auf bahn.de/aktuell.

Kunden können Reisen kostenlos verschieben oder stornieren: Die Deutsche Bahn hat für Fernverkehrs-Fahrkarten, die bis 13. März gekauft wurden, die Stornierungsregeln weitreichend gelockert. Unabhängig vom Reiseziel konnten Sparpreis- und Supersparpreistickets für Fahrten bis 4. Mai gegen Gutscheine umgetauscht oder flexibel bis Ende Oktober genutzt werden. Das ist im Unterschied zu Tickets zum Normalpreis sonst nicht ohne Weiteres möglich. Für Fernverkehrsfahrten nach dem 4. Mai gilt: Kunden können ihre Reise verschieben und die Tickets noch bis zum 31. Oktober flexibel nutzen. Auch bei den Sparpreisen ist dafür die Zugbindung aufgehoben.

Welche Vorsorgemaßnahmen trifft die Deutsche Bahn gegen das Coronavirus?

Passagiere müssen derzeit in allen Fern- und Regionalzügen Mund-Nasen-Masken tragen. Um eine Überfüllung zu vermeiden, zeigt die Bahn-App "DB Navigator" an, wenn Züge zu mehr als 50 Prozent ausgelastet sind. Dann sollten Fahrgäste auf weniger volle Züge ausweichen, um Abstände besser einhalten zu können. Auch neue Reinigungstechniken sollen zur Sicherheit beitragen: So wurde beispielsweise am Düsseldorfer Hauptbahnhof in einige Rolltreppen eine UV-Licht-Anlage mit keimabtötender Wirkung eingebaut, um die Handläufe frei von Viren und Bakterien zu halten. Falls die Behörden in einem Zug einen Corona-Verdacht feststellen, werde der betroffene Bereich gesperrt und nach der Fahrt professionell gereinigt und desinfiziert, teilt der Konzern mit. Die Fahrgäste würden dann vom Zugpersonal informiert, dass sie ihre Daten hinterlegen sollten (über bahn.de/corona oder unter der Telefonnummer 0800 5 14 15 14), um von den Behörden bei Bedarf kontaktiert werden zu können.

Was rät das Auswärtige Amt bei Auslandsreisen?

Spätestens zum Zeitpunkt der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung ist es empfehlenswert, sich über die Lage im Zielland ausführlich zu informieren. Über geltende Beschränkungen informiert das Auswärtige Amt auf seiner Website in den Reise- und Sicherheitshinweisen für die jeweiligen Länder, noch aktuellere Informationen bieten bisweilen die Konsulate. Wie die Coronakrise gezeigt hat, können sich nationale Vorgaben sehr kurzfristig ändern. Informationen finden Reisende unter anderem auch im Merkblatt COVID-19 sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts und der WHO als auch der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Was, wenn ich aus dem Ausland zurückkomme?

Seit 10. April mussten Heimkehrer - außer Berufspendler - für zwei Wochen in häusliche Quarantäne, egal woher sie kamen - diese pauschale Vorschrift wurde inzwischen teilweise wieder aufgehoben, und zwar für Einreisende aus EU- und Schengen-Staaten sowie aus Großbritannien.

Das Thema liegt jedoch in der Zuständigkeit der Bundesländer. So können auch Rückkehrer aus anderen Staaten von der Quarantäne-Pflicht befreit werden, etwa wenn das Robert-Koch-Institut für diese Staaten feststellt, dass eine Quarantäne entbehrlich sei. Umgekehrt kann ein Wiedererstarken der Pandemie auch in Mitgliedstaaten der EU und Schengen-Staaten dazu führen, dass es in Bezug auf diese Staaten wieder zu Schutzmaßnahmen kommt. Reisende sollten sich also in jedem Fall aktuell über die Regelung ihres Bundeslandes für das geplante Reiseziel informieren.

Von der Quarantäne-Regel betroffene Rückkehrer sind verpflichtet, "sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort abzusondern", heißt es in der Verordnung. Während dieser Zeit sei es "nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Hausstand angehören". Ausnahmen gibt es etwa für Pflegekräfte.

Wer per Flugzeug oder Schiff kommt, muss Reiseroute und Kontaktdaten bekannt geben, das Gesundheitsamt an seinem Wohnort soll dann die Einhaltung der Quarantäne überwachen.

Bußgelder hängen davon ab, wie groß das "Ausmaß der durch die Tat entstandenen Gefahren für die öffentliche Gesundheit" ist, ob der Betreffende fahrlässig gehandelt hat oder sich uneinsichtig zeigt und ob ein Wiederholungsfall vorliegt. Wer nach der Einreise gegen das Gebot der häuslichen Quarantäne verstößt, soll laut Bußgeld-Katalog zwischen 500 Euro und 10 000 Euro zahlen. Verstöße gegen das Besuchsverbot sollen mit einer Strafe von mindestens 300 Euro und höchstens 5000 Euro geahndet werden. Fährt jemand nicht direkt nach Hause, soll er 150 Euro bis 3000 Euro bezahlen. Wer seiner Verpflichtung, Kontakt zum Gesundheitsamt aufzunehmen, nicht nachkommt, muss mit einem Bußgeld zwischen 150 Euro und 3000 Euro rechnen.

Wer zahlt, wenn der Rückflug annulliert wird und sich Reisende eine teurere Heimkehr organisieren müssen?

Auf dem Höhepunkt der Coronakrise fielen zahllose normale Rückflüge aus, sodass Passagiere ausgerechnet in dieser Ausnahmesituation ihre Heimreise nicht antreten konnten. Kunden einer EU-Airline steht nach der Fluggastrechteverordnung zu, dass die Airline nicht nur das Geld für den annullierten Flug zurückzahlt, "sondern sich auch um die Versorgung der Passagiere kümmert und sie zum Beispiel falls nötig in einem Hotel unterbringt - und vor allem für einen Ersatzflug sorgt", erklärte dazu Reiserechtsexperte Paul Degott. Kümmere sich die Airline oder bei Pauschalreisen der Veranstalter gar nicht oder nicht schnell genug, dürfen Urlauber selbst nach einem Rückflug suchen. Nur: Die wenigen Plätze auf Rückflügen nach Deutschland waren knapp, daher stiegen die Preise; außerdem sind Einzelflüge generell viel teurer als Hin- und Rückflug-Pakete. Wer seinen annullierten Flug bei einer Airline mit Sitz in der EU gebucht hat, kann die Zusatzkosten bei der Fluggesellschaft zurückfordern. "Wichtig ist, dass der Fluggesellschaft eine Abhilfefrist gesetzt wird und die sogenannte Ersatzvornahme angedroht wird, damit sicher die zunächst vorgelegten Kosten als Schadensersatz eingefordert oder eingeklagt werden können", so Degott. Als Frist reichten in einer so brisanten Lage wie in der Coronakrise wenige Stunden.

Auch wenn die Fluggesellschaft ihren Sitz außerhalb der EU hat, könnten sich Reisende auf diese Regelungen berufen, sofern es sich um einen in Deutschland gebuchten Hin- und Rückflug handele, betont Degott. Wenn allerdings etwa ein Flugticket von Neuseeland nach Deutschland in Neuseeland gebucht wurde und der Flug dann annulliert wird, gilt das Zivilrecht des jeweiligen Landes.

Wer kommt für die Zusatzkosten auf, wenn Urlauber länger als gedacht im Hotel oder auf dem Kreuzfahrtschiff in Quarantäne festsaßen?

Hier sind wieder Pauschalurlauber besser abgesichert: Müssen sie während ihrer regulären Reisezeit in Quarantäne, könnten sie diese als Mangel anführen und Geld zurückerhalten. Allerdings müssten sie das gleich vor Ort ihrem Veranstalter mitteilen, der wiederum versuchen könnte, den Betrag von den Behörden wiederzuholen, welche die Quarantäne angeordnet hatten. Außerdem sieht der Paragraf 651q BGB eine Beistandspflicht des Veranstalters vor, erklärt Rechtsexperte Degott:

Ein Pauschalreiseanbieter müsse etwa dafür sorgen, dass seine Kunden mit anderen Rückflügen als geplant nach Hause kommen. Müssen die Gäste länger in Quarantäne bleiben, als ihre Zimmer gebucht sind, und fordert der Hotelbetreiber Geld, sollten die Urlauber nicht zahlen: Hier steht der Staat in der Pflicht, der die Quarantäne angeordnet hat. Daher müssten auch Individualreisende nicht für ihren längeren Zwangsaufenthalt zahlen - aber wohl für andere Rückflüge, außer die Airline zeigt sich kulant.

Im Fall des Hotels Costa Adeje Palace auf Teneriffa, in dem Gäste im März zwei Wochen lang ausharren mussten, hatte zum Beispiel die Tui laut einem Pressesprecher die Kosten für ihre Pauschalreisenden übernommen, auch einen Aufschlag für teurere Rückflüge hätten sie zumindest in diesem Einzelfall nicht zahlen müssen.