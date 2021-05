Die von der Bundesregierung angestrebte Coronaimpfung für Schülerinnen und Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres trifft auf den Widerstand der Ständigen Impfkommission. Die Stiko tendiere gegenwärtig dazu, nach der noch für Mai erwarteten EU-Zulassung des Biontech-Vakzinskeine allgemeine Impfempfehlung für 12- bis 15-Jährige auszusprechen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens hatte zuvor im Deutschlandfunk betont, es könne sein, "dass die Stiko den Vorstellungen der Politik nicht in allen Punkten nachkommen kann, da die Ergebnisse das unter Umständen nicht hergeben". Wahrscheinlich werde die Stiko lediglich eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten chronischen Erkrankungen aussprechen, berichtet das RND unter Bezugnahme auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Grund sei unter anderem eine unbefriedigende Datenlage. Diese erlaube es derzeit nicht, die Folgen einer Corona-Erkrankung für Kinder und Jugendliche gegen mögliche Risiken durch eine Impfung abzuwägen.

Auch die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Bas, rechnet damit, dass die Stiko eine Liste von Krankheiten herausgeben wird, bei denen sie die Impfung für Kinder empfiehlt. Kinder mit diesen Krankheiten müssten dann trotz Aufhebung der Priorisierung zuerst geimpft werden, erst danach sollten die übrigen Kinder drankommen können.

Die Impfungen der Kinder und Jugendlichen sollten jedoch kein Kriterium für Schulöffnungen sein. "Es ging ja immer auch darum, die Übertragung auf Eltern und insbesondere Großeltern zu verhindern. Wenn nach den Sommerferien alle ein Impfangebot bekommen haben, dann fällt diese Begründung weg", sagte Bas dem RND. Ähnlich hatte sich zuvor auch Mertens geäußert. (26.05.2021)

Deutschlands Kassenärzte kommen mit der Arbeit nicht mehr nach

Türkische Gemeinden kritisieren Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Kritik auf sich gezogen mit der Aussage, dass Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan zu einem Anstieg der Corona-Zahlen im vergangenen Sommer geführt hätten. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama und die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigten sich empört.

"Es ist ein Skandal, dass ein deutscher Minister den Balkan öffentlich anprangert und damit auch Menschen mit Migrationshintergrund abwertet", sagte Ministerpräsident Rama der Bild-Zeitung. "Ich werde nicht zulassen, dass Albanien als Risikobereich für Urlaubsreisen dargestellt wird, es gibt keine Zahlen, die dies belegen." Spahn wolle so nur "eine offensichtlich schlechte Bilanz" verteidigen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Serhat Ulusoy, sagte, Spahn stelle "ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht" und öffne "Stigmatisierungen Tür und Tor". Er wolle "Wahlkampf um jeden Preis und auf dem Rücken von Menschen" machen. "Die zweite Welle ist hausgemacht und gutes Corona-Management sieht anders aus."

Spahn hatte in einem Interview gesagt, dass "Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst" hätten. Das müsse in diesem Jahr verhindert werden. Er wolle daher frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen. (25.05.2021)

Altmaier will Wirtschaftshilfen über 30. Juni hinaus verlängern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht den Unternehmen, die staatlichen Corona-Hilfen über den bislang geplanten 30. Juni hinaus zu verlängern. "Ich sage Ihnen zu: Wir werden das so lange fortführen, wie es eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gibt, die unter den Spätfolgen von Corona nach wie vor leiden", sagt Altmaier der Bild.

Bis zu welche Datum die Hilfen verlängert würden, müsse in der Bundesregierung noch diskutiert werden. "Ich würde es eigentlich gerne bis Ende des Jahres verlängern, weil ich weiß, dass viele Geschäfte eine Zeit lang brauchen werden, um das alles wieder aufzuholen." Voraussetzung der Hilfe bleibe, dass der Umsatz mindestens 30 Prozent unter dem Vorjahr liege. Dann könne man bestimmte Fixkosten angeben und andere Leistungen erhalten. (25.05.2021)

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 58

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1911 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 6.05 Uhr am Dienstagmorgen wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 4209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Bundesdurchschnitt bei 58,4 an (Vortag: 62,5; Dienstag der Vorwoche: 79,5). Allerdings gibt es vermutlich Verzerrungen durch die Pfingstfeiertage, an denen weniger Laboruntersuchungen vorgenommen worden sein dürften.

Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 33 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Tote gewesen. Insgesamt sind hierzulande bislang 87 456 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie insgesamt 3 653 551 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 0,84 (Vortag: 0,87). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Umfrage: Zweidrittelmehrheit für Rückkehr zu Präsenzunterricht

Knapp zwei Drittel der Bundesbürger sind unter Einhaltung von Test- und Hygienekonzepten für eine sofortige Rückkehr der Schulen zum Präsenzunterricht. 65 Prozent der Befragten sind einer Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens Civey im Auftrag der FDP-Bundestagsfraktion auf jeden Fall oder eher dafür. 25 Prozent sind auf jeden Fall oder eher dagegen. Zehn Prozent sind unentschieden. Die Mehrheit für die sofortige Rückkehr zum Präsenzunterricht reicht von 78,3 Prozent in Mecklenburg-Vorpommern bis 55 Prozent in Bremen.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding sagte der dpa, jede Verzögerung einer Rückkehr zum Präsenzunterricht sei ein Bruch des Versprechens, die Schulen bei sinkenden Fallzahlen als Erstes wieder zu öffnen. "Luftfilter, Schnelltests, Impfungen für Lehrkräfte ermöglichen sicheren Präsenzunterricht", sagte Suding. "Es gibt längst keinen Grund mehr, Kindern ihr Recht auf Bildung auch nur einen Tag länger zu verwehren."

In den Ländern wird die Frage teils kontrovers diskutiert. So sollen in Nordrhein-Westfalen alle 2,5 Millionen Schüler ab dem 31. Mai wieder Präsenzunterricht erhalten - bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100. Die Landeselternkonferenz kritisierte dort, die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts, erst bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von weniger als 50 zu öffnen, werde ignoriert. In Niedersachsen wechseln Schulen und Kindergärten vom 31. Mai an dagegen erst in den Regelbetrieb, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in den jeweiligen Kreisen und Großstädten stabil unter 50 liegt. (25.05.2021)