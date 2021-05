Von Philipp Saul

Die Corona-Inzidenzwerte fallen, immer mehr Menschen werden geimpft und schon bald könnte ein Impfstoff für Jugendliche zugelassen werden. Vor diesem Hintergrund hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder über den Fortschritt der Impfungen in Deutschland gesprochen. Das sind die wichtigsten Entscheidungen:

Impfstoff-Lieferungen

Für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren will der Bund den Ländern die nötigen 6,4 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen, wie es in einem Papier des Gesundheitsministeriums heißt. Angesichts von 5,3 Millionen Menschen dieses Alters geht der Bund von jeweils 3,18 Millionen Dosen für die Erst- und die Zweitimpfung als Bedarf aus - bei einer angenommenen Impfbereitschaft von 60 Prozent.

Für den steigenden Bedarf an Vakzinen wird bereits Impfstoff von Biontech zurückgehalten, um Jugendliche ab zwölf Jahren noch vor den Sommerferien impfen zu können, wie das Gesundheitsministerium der taz bestätigt hat. Arztpraxen erhalten demnach in der ersten Juniwoche etwa eine Million Dosen von Biontech weniger und dafür mehr von Astra Zeneca und Johnson & Johnson.

Im kommenden Monat werden in Deutschland voraussichtlich mehr als 31 Millionen Corona-Impfdosen ausgeliefert, wie Daten des Gesundheitsressorts zeigen. Allein von Biontech werden im Juni mehr als 25 Millionen Dosen erwartet. Astra Zeneca und Johnson & Johnson kündigten Lieferungen hingegen nur kurzfristig an. Insgesamt wurden in den Ländern 88 Prozent der gelieferten Impfdosen verabreicht - die Spanne reicht von 76 Prozent in Brandenburg bis 98 Prozent in Bremen.

Vom Biontech-Präparat wurden 91 Prozent verimpft, von Moderna 76 und von Astra Zeneca 87 Prozent. Bei Johnson & Johnson, dem einzigen Serum, bei dem nur eine Injektion genügt, liegt die ausgewiesene Quote bisher nur bei 35 Prozent. Für das dritte Quartal liegen laut Gesundheitsministerium außer von Moderna bisher keine Lieferpläne vor - erwartet werden über 120 Millionen Impfstoff-Dosen.

Impfungen für Kinder

Kinder ab zwölf Jahren sollen sich ab 7. Juni um Impftermin bemühen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigt nach dem Impfgipfel, dass jedem Deutschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. Dies schließe auch die Zwölf- bis 15-Jährigen ein. Diese Altersgruppe könne sich mit Aufhebung der Impfpriorisierung ab 7. Juni dann ebenfalls um einen Impftermin bemühen, vorausgesetzt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA lasse den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jüngere zu.

In den letzten Augusttagen und Anfang September enden die Sommerferien in vielen Bundesländern und die Schule geht weiter. Sind bis dahin die meisten Kinder geimpft, könnte Präsenzunterricht mit deutlich weniger Einschränkungen verbunden sein als bislang. Gesundheitsminister Spahn ist dafür, Kindern ab 12 möglichst bald ein Impfangebot zu machen. Die Bundeskanzlerin betonte ein sicherer Schulbetrieb ist unabhängig davon zu betrachten, ob ein Kind geimpft sei oder nicht. Die Ständige Impfkommission will dagegen erstmal keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche abgeben.

Noch ist in der Europäischen Union allerdings kein Vakzin ab zwölf Jahren zugelassen. Aber schon bald dürfte es soweit sein: Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich an diesem Freitag über eine Zulassung für den Biontech-Impfstoff in dieser Altersklasse entscheiden. Bislang ist er für Jugendliche ab 16 Jahren freigegeben.

Aber auch für den Fall einer EMA-Zulassung behält sich die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) eigene Klärungen vor. Ihr Mitglied Rüdiger von Kries erwartet derzeit nicht, dass es eine allgemeine Impf-Empfehlung für alle Kinder geben werde. Er hatte am Dienstagabend gesagt, momentan wisse man kaum etwas über die Nebenwirkungen von Corona-Impfungen bei Kindern. Sollte die Stiko den Impfstoff vorerst beispielsweise nur Jugendlichen mit Vorerkrankungen empfehlen, könnte sich die Impfkampagne verzögern.

Ende der Priorisierung

Die Länder bereiten sich zudem auf das grundsätzliche Ende der Priorisierung der Impfungen am 7. Juni vor. Dann können sich alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihrer Risikogruppe für einen Impftermin registrieren lassen. Auch nach Aufgabe der Vorrangliste für den Impfschutz sollen allerdings Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen und Angehörige bestimmter Berufsgruppen vorrangig geimpft werden, wenn sie bisher noch nicht an der Reihe waren, heißt es in dem Papier des Gesundheitsministeriums.

Die Länder könnten auch entscheiden, die Priorisierung in Impfzentren aufrecht zu erhalten. Mehr als 75 Prozent der Über-60-Jährigen seien im Bundesschnitt mindestens einmal geimpft, über 30 Prozent voll geschützt.

So ist der Stand der Impfungen in Deutschland

"Die gemeinsame Impfkampagne hat deutlich an Fahrt aufgenommen", sagte Merkel nach dem Impfgipfel am Donnerstag. Zudem sinke die Zahl der belegten Intensivbetten und jene der Neuninfektion. "Bis zum Ende des Sommers wird jedem Bürger und jeder Bürgerinnen ein Impfangebot gemacht", sagte sie.

Am Mittwoch haben gut 1,1 Millionen Menschen eine Spritze erhalten, gut 43 000 mehr als am Mittwoch vor einer Woche. Insgesamt sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bisher 41,5 Prozent (34,5 Millionen) der Bevölkerung mindestens einmal geimpft und 15,7 Prozent (13,1 Millionen) vollständig. In den Bundesländern verzeichnet das Saarland die höchste Quote an mindestens Erstgeimpften mit 45,2 Prozent. Sachsen liegt mit 36,2 Prozent leicht hinter den anderen Bundesländern zurück.

Streit gab es im Vorfeld des Gipfels um die Verteilung von Impfstoff. Einige Länder sehen sich benachteiligt. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kritisierten die Impfstoff-Verteilung unter den Bundesländern. "Brandenburg bekommt prozentual weniger als andere Länder", sagte Woidke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Bundesregierung will den Ländern den zu wenig gelieferten Corona-Impfstoff nun ausgleichen, wie beim Impfgipfel bekannt wurde.

Die Impfzentren in den Ländern erhalten im Mai und Juni laut Bund zwischen 2,4 und 2,6 Millionen Dosen pro Woche. 65 000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte beteiligen sich aktuell an der Impfkampagne.

Digitaler Impfpass

Anders als in manch anderem Staat gibt es in Deutschland kein zentrales Impfregister. Das könnte beim geplanten digitalen Impfpass zu Problemen führen.

Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin, sagte nach dem Impfgipfel, dass es Ende Juni bzw. Anfang Juli einen digitalen Impfpass geben werde. Bisher erfolgte Impfungen müssen nachträglich digital erfasst werden, was einen erheblichen Verwaltungsaufwand bedeutet. Ärztevertreter weigern sich bislang, diese zusätzliche Arbeit zu übernehmen.

Am Donnerstag wurde für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis in Potsdam ein bundesweiter Testlauf gestartet. In den kommenden Tagen werde der "kontrollierte Feldtest" auf Impfzentren in weiteren Bundesländern sowie Arztpraxen erweitert, sagte Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitales aus dem Bundesgesundheitsministerium. "Wir wollen sehen, wie die Abläufe laufen. Funktioniert es technisch? Läuft es aber auch in den Prozessen?", sagte Ludewig.

Die Einführung des freiwilligen Nachweises namens "CovPass" neben dem gelben Impfheft ist in Deutschland noch im laufenden zweiten Quartal vorgesehen, also bis Ende Juni - vor dem Beginn der Hauptreisezeit. Die Ergebnisse des Feldtests sollen noch vor dem bundesweiten Regelstart zur Weiterentwicklung der Anwendung genutzt werden.

Mit Material aus den Agenturen