Schilder in Köln weisen auf das Einhalten von Coronaregeln an einem Kiosk in der Innenstadt hin.

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland die vierte Welle in der Corona-Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", heißt es im Bericht.

Das RKI schätzt eine Gefährdung für die Gesundheit der noch nicht oder nur einmal geimpften Menschen in Deutschland insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte stufen die Forscher sie als moderat ein. Bereits seit Anfang Juli komme es in Deutschland wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in den Altersgruppen der Zehn- bis 49-Jährigen, heißt es in der Analyse. Ein ähnlicher Anstieg in dieser Bevölkerungsgruppe sei im Sommer 2020 zu beobachten gewesen - allerdings erst fünf Wochen später, also Ende September bis Anfang Oktober. Damals gab es noch keinen Impfschutz. In diesem Sommer dominiert bisher die ansteckendere Delta-Variante - inzwischen zu 99 Prozent.

Der Wochenbericht des RKI erscheint zeitversetzt. Die meisten Ergebnisse in der jüngsten Analyse beziehen sich auf Daten aus der ersten Augustwoche. (20.08.2021)

Drosten: Für Großteil ist im Herbst keine Auffrischungsimpfung nötig

Für den Großteil der Geimpften wird dem Virologen Christian Drosten zufolge im Herbst keine Auffrischungsimpfung nötig sein. "Die Schutzwirkung der Corona-Vakzine ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet Drosten nicht.

Bei alten Menschen sowie bestimmten Risikopatienten hält Drosten eine Auffrischungsimpfung in diesem Herbst für sinnvoll. "Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter." In Sondersituationen wie Seniorenheimen sei eine Auffrischung daher denkbar. Dies stünde zahlenmäßig kaum im Konflikt mit der internationalen Knappheit von Impfstoff. Für die übrige Bevölkerung werde irgendwann vielleicht ein Altersniveau definiert werden, ab dem eine Auffrischungsimpfung sinnvoll werde. "In diesem Herbst kommt es aber darauf an, überhaupt erst einmal die Impflücken bei den über 60-Jährigen zu schließen." (19.08.2021)

Kinder- und Jugendärzte sehen Impfungen an Schulen kritisch

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat die Pläne mehrerer Bundesländer kritisiert, Kinder und Jugendliche an und im Umfeld von Schulen zu impfen. "Die Jugendlichen stehen in den Schulen sehr stark unter Gruppenzwang, so dass eine freie und unabhängige Entscheidung schwierig wird", sagte der Bundessprecher des Verbandes, der Kinderarzt Jakob Maske, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Maske riet stattdessen zur Impfung in den Praxen: "Das Impfen beim eigenen Kinder- und Jugendarzt hat den Vorteil, dass der Arzt die Familie und das Umfeld gut kennt und die Eltern besser beraten kann, ob die Impfung für die Familie sinnvoll ist oder nicht."

Nachdem die Ständigen Impfkommission (Stiko) eine Empehlung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen ausgesprochen hat, sind in mehreren Bundesländern Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen oder in Planung, etwa mit mobilen Impfteams an Schulen, "Familienimpftagen" in Impfzentren oder Impfungen in Freizeiteinrichtungen oder Tierparks.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) schließt sich der Kritik der Kinderärzte an. Zwar begrüße man die Impfempfehlung der Stiko grundsätzlich, eine informierte Entscheidung der betroffenen KInder und ihrer Eltern sei aber beim Haus- oder Kinderarzt besser möglich. "Ob dies einzulösen ist, wenn die Impfung in Impfmobilen vor der Schule erfolgt, halten wir für fraglich", sagte der Verbandsvorsitzende Udo Beckmann. Er warnt außerdem vor möglichen Konflikten, wenn Eltern oder Jugendliche, die gegen eine Impfung sind, sich durch die Präsenz von Impfteams bedrängt sähen. "Es hilft natürlich, dass wir mehr Sicherheit an den Schulen haben, wenn sich die Zwölf- bis 17-Jährigen auch impfen lassen, aber es muss Freiwilligkeit gewahrt werden", sagte Beckmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Lehrerverband befürwortete hingegen die Pläne, Impfungen an Schulen durchzuführen. "Alles, was die Sicherheit an Schulen schnell erhöht, ist gut", sagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger dem RND. "Es ist völlig klar, dass eine hohe Impfquote der Schülerinnen und Schüler der wohl wichtigste Baustein für mehr Gesundheitsschutz an Schulen in der Pandemie und damit letztendlich für eine baldige Rückkehr zur Normalität im Schulbetrieb ist." Die Befürchtung, dass Konflikte in die Schulen hineingetragen und ein Gruppendruck auf nicht impfwillige Schüler beziehungsweise deren Eltern ausgeübt werden könnte, teilt er nach eigenen Worten nicht. Es gebe Möglichkeiten, Impfungen so zu organisieren, dass der Schulbetrieb kaum tangiert und die notwendige Anonymität und Freiwilligkeit absolut gewahrt werde, sagte Meidinger. (19.08.2021)

Kölner Karneval plant "weitgehend normale Session"

Nach einem Gespräch der Karnevalisten mit Vertretern der NRW-Landesregierung geht das Festkomitee Kölner Karneval von einer "weitgehend" normalen Session 2022 für Geimpfte, Genesene und mittels PCR-Test Getesteten aus. Anders als in Düsseldorf, wo bei einigen Saalveranstaltungen nur Immunisierte teilnehmen dürfen, ermögliche ein negativer PCR-Test aber auch allen, die weder geimpft noch genesen sind, die Teilnahme an Bällen, Sitzungen und Partys in Innenräumen, hieß es in einer Mitteilung.

Ein PCR-Test ist dann für Tanzveranstaltungen in Innenräumen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 35 vorzulegen, sofern man nicht geimpft oder genesen ist. Die sogenannte 3-G-Regel - geimpft, genesen oder getestet - soll auch für Umzüge gelten, wobei für die Zuschauer an der frischen Luft dann ein Schnelltest ausreiche, wie das Festkomitee Kölner Karneval erklärte. Wie das kontrolliert werden solle, dazu gebe es Absprachen zwischen Veranstaltern und Behörden. "Die Jecken haben den Schlüssel zum unbeschwerten und sicheren Feiern nun selbst in der Hand", erklärte Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn.

Klaus-Ludwig Fess, Präsident des Bundes Deutscher Karneval betonte laut Mitteilung den Vorbildcharakter aus Sicht der Karnevalisten. Das NRW-Modell erscheine als "Blaupause für viele Veranstaltungen in ganz Deutschland" und ermögliche geimpften und genesenen "weitgehend normal Karneval zu feiern", ohne allen anderen die Tür zuzuschlagen. Die Düsseldorfer Karnevalisten gehen bei einigen Veranstaltungen restriktivere Wege: So will das Comitee Düsseldorfer Carneval bei eigenen Saal-Veranstaltungen nur Geimpfte und Genesene zulassen. Damit sollen gezielt Impfanreize gesetzt werden. (18.08.2021)

In Baden-Württemberg darf ohne Maske getanzt werden

In baden-württembergischen Clubs und Diskotheken entfällt auf der Tanzfläche und im Sitzbereich unter bestimmten Bedingungen die Maskenpflicht. Darauf hat sich das Stuttgarter Gesundheitsministerium laut einer Mitteilung vom Dienstagabend mit Vertretern der Clubszene und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes verständigt.

Demnach muss die Branche ein sogenanntes Muster-Hygienekonzept erstellen, dass in sämtlichen Clubs angewendet wird. Außerdem müssen sich alle Besucher über eine App registrieren, damit die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Wenn Clubs ein Lüftungskonzept vorweisen können, dürfen sie ihre Räume zu 100 Prozent auslasten, wenn sie die 3-G-Regel anwenden - geimpft, genesen oder getestet, wobei in letzterem Fall PCR-Tests nötig sind. Clubs, die über keine ausreichenden Lüftungskapazitäten verfügen, dürfen nur Geimpfte und Genesene einlassen und ihre Fläche zu lediglich 70 Prozent auslasten.

Anfang der Woche war in Baden-Württemberg eine neue Verordnung mit Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen in Kraft getreten. Die Inzidenz spielt in dem Bundesland für die Ableitung von Corona-Maßnahmen keine Rolle mehr. Da die Landesregierung das Infektionsrisiko in Clubs besonders hoch einschätzt, hat sie Öffnungen in diesem Bereich an schärfere Bedingungen geknüpft. (17.08.2021)

Grüne in NRW fordern tägliche Tests an Schulen

Kurz vor dem Schulstart fordern die nordrhein-westfälischen Grünen tägliche Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler. "Wer Präsenzunterricht garantieren will, der muss die Schule wirklich zu einem sichereren Ort machen. Da sind die Vorbereitungen weiterhin mangelhaft", sagte Sigrid Beer, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante und aufgrund von Reiserückkehrern reichten gerade zum Schulstart an diesem Mittwoch ein- bis zweimalige Tests pro Woche nicht aus, um Risiken zu minimieren.

"Natürlich ist in erster Linie Impfen der Weg aus der Pandemie", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Josefine Paul. Aufsuchende und unkonventionelle Impf- und Aufklärungsangebote an Schulen und Jugendzentren, bestenfalls für die ganze Familie, seien daher wichtig. Gleichzeitig appellierte Paul an alle anderen, sich immunisieren zu lassen: "Die Erwachsenen sind jetzt in der Verantwortung, einen Schutzkokon um die Jüngeren herum zu bauen", sagte sie und verwies besonders auf die Kinder unter zwölf Jahren, für die es keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Außerdem solle mehr auf die verlässlicheren PCR-Lollitests gesetzt werden, die bislang nur in Förder- und Grundschulen zum Einsatz kommen.

Auch die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert rasch "einfach zugängliche Schulhof-Impfangebote", die auch den Eltern der Kinder offenstehen müssten. Auch die Aufklärung und die Informationskampagne müssten nun Schritt halten. "Deswegen braucht es gut verständliche Erklärangebote auch für ältere Jugendliche selbst." (16.08.2021)