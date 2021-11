Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler hat erneut drastische Worte für die aktuelle Corona-Lage gefunden. "Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch," sagte Wieler auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin. Deutschland sei in einer nationalen Notlage. In manchen Regionen könne die medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet werden. "Wir haben es selbst in der Hand, wie schlimm die Situation in Zukunft noch wird und wie lange sie andauert," so Wieler weiter.

Der RKI-Präsident plädierte erneut für strengere Maßnahmen: Es gelte jetzt Impflücken zu schließen und Kontakte zu reduzieren. Die Menschen sollten zu Hause bleiben. Großveranstaltungen sollten abgesagt und die Personenzahl bei kleineren Veranstaltungen reduziert werden. Hotspots wie Bars und Clubs müssten geschlossen werden. Wer besonders gefährdete Menschen trifft, solle sich vorher testen, auch wer geimpft oder genesen ist. Treffen in Innenräumen sollten vermieden werden. Weiterhin gelte: Lüften, Maske tragen, Abstand halten. Deutschland sei ein "Tanker, der auf eine Hafenmauer zusteuert", so Wieler weiter. Jeder habe es selbst in der Hand, das Steuer herumzureißen. Man solle nicht drauf warten, dass die anderen etwas tun, appellierte Wieler.

Währenddessen stimmt der Bundesrat über das gestern vom Bundestag beschlossene Corona-Gesetz der Ampel-Parteien ab. Dieses sieht unter anderem den Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines Tests (3G) am Arbeitsplatz sowie in Bussen und Bahnen vor. Außerdem sollen weitreichende 2-G-Regeln in Kraft treten, wo die Hospitalisierungs-Inzidenz gewisse Schwellenwerte überschreitet und es soll eine Impfpflicht für Pflegeberufe eingeführt werden. (Alle Beschlüsse im Überblick finden Sie hier.)

Eine Zustimmung der unionsgeführten Bundesländer war am Donnerstag keineswegs sicher. Der Union geht das Gesetz nicht weit genug, sie kritisiert vor allem das Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite. Ohne die Zustimmung der Länder mit CDU und CSU in der Regierung gibt es aber im Bundesrat keine Mehrheit. Nach der Bund-Länder-Runde am Donnerstag zeichnete sich jedoch ein Kompromiss ab: Es wurde vereinbart, dass das von SPD, Grünen und FDP eingebrachte Gesetz bereits in drei Wochen evaluiert und gegebenenfalls nachgebessert werden soll. (19.11.2021)

Die Inzidenz steigt auf 340,7 - wieder ein neuer Höchstwert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut auf einen Höchststand gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 340,7 an. Am Vortag hatte der Wert bei 336,9 gelegen, vor einer Woche bei 263,7 (Vormonat: 75,1). Das RKI meldete zudem 52 970 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 48 640 Ansteckungen. Am Vortag waren mehr als 65 000 Neuinfektionen gemeldet worden.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 201 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 191 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 4 588 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 98 739. (19.11.2021)

Bayern Krankenhäusern droht unmittelbar Überlastung

Angesichts ungebremst steigender Infektionszahlen warnen Krankenhäuser in Bayern vor einer unmittelbar drohenden Überlastung der Intensivstationen und fordern deutlich härtere Kontaktbeschränkungen. "Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war", sagt der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, Roland Engehausen, der Augsburger Allgemeinen einem Vorabbericht zufolge. Aufgrund mangelnder Kapazitäten in bayerischen Kliniken müssten sogar Krebsoperationen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Auch die Verlegung von Patienten in angrenzende Bundesländer werde schwieriger. Derzeit steigt die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Bayern jede Woche um etwa 30 Prozent. (19.11.2021)

Patientenschützer kritisieren Maßstab zu Klinikbelastungen

Bund und Länder haben aus Sicht der Deutschen Stiftung Patientenschutz noch immer keinen verlässlichen Maßstab zur Bewertung der Corona-Lage geschaffen. Die Hospitalisierungsrate sei weder eine aktuelle Zahl, noch spiegele der Wert die tatsächliche Belastung der Krankenhäuser wider, sagte Vorstand Eugen Brysch. Überfällig sei ein "Covid-19-Radar" für die Kliniken, der tagesaktuelle Parameter in den Blick nehme. Dazu gehörten Corona-Infizierte, Covid-19-Erkrankte, Corona-Verstorbene und die Auslastung aller Stationen.

Bund und Länder hatten am Donnerstag vereinbart, dass beim Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen der Kliniken einheitlich härtere Corona-Maßnahmen greifen sollen. Orientierungsgröße soll die Hospitalisierungsrate des jeweiligen Landes sein. Dafür erfasst das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Klinikaufnahmen von Corona-Patienten pro 100 000 Einwohner in einem Sieben-Tage-Zeitraum. Konkret soll es ausgehend davon künftig drei Stufen mit jeweils weitergehenden Beschränkungen geben - unter anderem mit flächendeckenden Zugangsregeln nur für Geimpfte und Genesene (2 G). (19.11.2021)

Kommunen fordern hartes Durchgreifen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert die Länder auf, hart durchzugreifen. "Wir wissen aus der Vergangenheit, dass insbesondere Kontaktbeschränkungen und die Reduzierung von Veranstaltungen das Infektionsgeschehen bremsen können," sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte-und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der Rheinischen Post einem Vorabbericht zufolge. Deshalb sollten die Länder von der Befugnis Gebrauch machen, die Teilnehmerzahlen großer Veranstaltungen, wie Fußballspiele, zu reduzieren. Bei Veranstaltungen in Innenräumen sollte die 2-G-plus-Regel eingeführt werden. (19.11.2021)

Ärztekammer fordert Nachschärfung der MPK-Beschlüsse Anfang Dezember

Die Bundesärztekammer begrüßt die Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens grundsätzlich, die Maßnahmen müssten Anfang Dezember aber möglicherweise noch nachgeschärft werden. "Ob sie ausreichen, um die Infektionslage in den Griff zu bekommen und eine Überlastung der Kliniken zu verhindern, muss sich zeigen", sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt der Funke-Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Wichtig sei es, bis zur vereinbarten Evaluation der Beschlüsse am 9. Dezember gezielt Daten und Erkenntnisse darüber zu erheben und zu sammeln, um bei Bedarf nachsteuern zu können. (19.11.2021)

Sozialverband will Corona-Pflegebonus auch für häusliche Pflege

Der Sozialverband VdK fordert die Ausweitung des neuen Corona-Pflegebonus auf die häusliche Pflege. "Es braucht nicht nur einen Bonus für Pflegekräfte in Einrichtungen, wir fordern diesen für all jene, die zu Hause ihre Angehörigen pflegen", sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele der Funke-Mediengruppe einem Vorabbericht zufolge. Sie seien schon in den vorangegangenen Corona-Wellen immer vergessen worden und würden es gerade wieder. Es gebe in der häuslichen Pflege Mehrkosten durch Schutzkleidung, Mundschutz oder Desinfektionsmittel, so Bentele. (19.11.2021)

Umfrage: Mehrheit für schärfere Corona-Maßnahmen

Eine große Mehrheit der Bevölkerung ist offen gegenüber schärferen Corona-Maßnahmen. Dies belegt eine Forsa-Umfrage, die im Auftrag des Redaktionsnetzwerks Deutschland einem Vorabbericht zufolge durchgeführt wurde. Auf die Frage, welche Maßnahmen auch nach dem Ende der epidemischen Lage Bund und Ländern noch erlaubt sein sollten, sprachen sich 78 Prozent für die Maskenpflicht aus. Einer möglichen Anordnung, die 2-G-Regelung flächendeckend einzuführen, stimmten 69 Prozent der Befragten zu. Eine allgemeine Impfpflicht befürworten 38 Prozent. Klar geht aus der Umfrage auch hervor, dass kaum noch jemand die Schließung von Schulen und Kitas befürwortet. Nur elf Prozent sprachen sich für diese Option aus. Etwa 1000 Personen wurden befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt drei Prozentpunkte. (19.11.2021)