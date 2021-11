Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 65 371 neuen Positiv-Tests binnen 24 Stunden abermals einen neuen höchsten Tageswert in der Pandemie. Das sind 15 175 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche, als 50 196 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz springt auf einen Rekordwert von 336,9 von 319,5 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen Tagesfrist auf 98 538. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 5,1 Millionen Corona-Tests positiv aus. (18.11.2021)

Schwesig und Giffey für 2G bundesweit

Vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern an diesem Donnerstag spricht sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für bundeseinheitliche Maßstäbe im Kampf gegen die Pandemie aus. "Ich sehe die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland mit großer Sorge, insbesondere im Süden Deutschlands. Wir brauchen im Winter wieder stärkere Schutzmaßnahmen. Und wir benötigen einheitliche Maßstäbe, ab wann die Schutzmaßnahmen greifen", sagt Schwesig der Rheinische Post. "Wir in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits gehandelt und unsere Corona-Ampel nachgeschärft. Erreichen ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt die Warnstufe 'orange' auf dieser Ampel, gilt in vielen Innenbereichen die 2G-Regel, zum Beispiel in der Gastronomie, im Sportstudio oder bei Kulturveranstaltungen. Eine solche verpflichtende Regel könnte ich mir für ganz Deutschland vorstellen."

Ähnlich sieht das die Berliner SPD-Landesvorsitzende und künftige Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Sie fordert eine Ausweitung der 2G-Regel auf das gesamte Bundesgebiet. Wenn alle Angebote, Kampagnen, Sensibilisierungen und Appelle für eine höhere Impfrate nicht mehr helfen würden, dann müsse man verbindlichere Maßnahmen prüfen, um die Infektionszahlen zu senken, das Gesundheitssystem vor Überlastung zu bewahren und einen erneuten Lockdown zu verhindern, sagte sie der Funke-Mediengruppe. "Die deutschlandweite, flächendeckende Ausweitung der 2G-Regel, mit Ausnahmen nur für die, die sich nicht impfen lassen können, gehört dazu." (18.11.2021)

Spahn gibt 20 bis 25 Millionen Auffrisch-Impfungen als Ziel bis Jahresende aus

Das Gesundheitsministerium strebt an, dass bis Jahresende in Deutschland 20 bis 25 Millionen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden. In einem Bericht an den Bundestag und die am Donnerstag zur Pandemielage tagende Ministerpräsidentenkonferenz heißt es, dies sollte das "gemeinsame Ziel" sein. In den noch gut sechs verbleibenden Wochen bis Ende Dezember wären das drei bis vier Millionen Impfungen pro Woche.

In dem Bericht heißt es weiter, Studien hätten gezeigt, dass eine Drittimpfung nicht nur den individuellen Schutz vor einem schweren Covid-19-Verlauf erhöhe, sondern auch einen hohen Nutzen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens habe, da sie zu einer niedrigeren Virenlast und damit geringeren Weiterverbreitung des Virus führe. "Gerade in der gegenwärtigen Phase ist das ein entscheidender Faktor", heißt es in dem Bericht aus dem Haus des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU).

Der Bericht verweist unter anderem auf die Bedeutung von Impfzentren: Das Angebot der Zentren werde ein entscheidender Beitrag sein, die niedergelassene Ärzteschaft, die derzeit rund 70 Prozent der Auffrischimpfungen verabreiche, "in dieser wichtigen Phase der Impfkampagne ganz wesentlich zu unterstützen und ergänzen". Spahn hatte den Ländern bereits zugesagt, dass der Bund bis mindestens Ende April 2022 die Hälfte der Kosten für die Impfzentren weiter übernimmt. (18.11.2021)

Umfrage: Zwei Drittel der Bundesbürger für Homeoffice-Pflicht

Knapp zwei Drittel der Bundesbürger sind angesichts steigender Corona-Infektionszahlen für die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht in dafür geeigneten Berufen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen fordern 61 Prozent eine verpflichtende Regelung, wenn das Arbeiten von zu Hause aus möglich ist. 28 Prozent sind gegen eine staatliche Vorgabe, der Rest antwortete unentschlossen.

Für eine solche Pflicht plädieren in der Anhängerschaft von SPD, Grünen und Linken jeweils über 70 Prozent, bei den Unions-Unterstützern sind es 58 Prozent, wie es weiter hieß. Geteilt ist die Meinung im Lager der FDP. 28 Prozent der Menschen, die der AfD nahestehen, befürworten dieses Arbeitsmodell.

Die Homeoffice-Pflicht galt so ähnlich schon bis Juni: Beschäftigten mit "Büroarbeiten oder vergleichbaren Tätigkeiten" muss Homeoffice ermöglicht werden. Es sei denn, es geht aus betrieblichen Gründen nicht wie etwa beim Bearbeiten von Post. Beschäftigte müssen das Homeoffice-Angebot annehmen - außer, die Arbeit ist zu Hause nicht möglich, weil es zum Beispiel zu eng oder zu laut ist oder nötige Ausstattung fehlt. (18.11.2021)

Keine Corona-Maßnahmen mehr in Melbourne - für Ungeimpfte wird es schwer

Der australische Bundesstaat Victoria mit der Metropole Melbourne hebt an diesem Freitag die meisten Corona-Maßnahmen auf. Grund: In der Region werden voraussichtlich am Wochenende 90 Prozent der Bürger über zwölf Jahren vollständigen Impfschutz haben. Regional-Premierminister Daniel Andrews sprach am Donnerstag von einer "erstaunlichen Leistung" und erklärte, die Bevölkerung könne jetzt zur Normalität zurückkehren. Für Ungeimpfte wird das Leben aber ab sofort schwer.

So dürfen nur noch Geimpfte Pubs, Bars und Restaurants besuchen. Ungeimpfte können nur noch Speisen abholen. Auch Kinos, Theater, Zoos und jede Art von Festivals sowie Schönheitssalons und Friseurbesuche sind für Menschen ohne Impfschutz tabu. Diese dürfen zudem nur noch Geschäfte betreten, die unverzichtbar fürs tägliche Leben sind - also etwa Supermärkte und Drogerien. Der Besuch aller anderen Läden - wie Buchhandlungen, Modegeschäfte und Juweliere - ist untersagt.

Australien plant generell sehr strenge Auflagen für Menschen ohne Corona-Impfpass. So sollen in Zukunft nur zweifach Geimpfte das Land ohne Genehmigung verlassen und ohne strikte zweiwöchige Quarantäne einreisen können. (18.11.2021)

Laborärzte warnen vor längerer Auswertungsdauer von PCR-Tests

Die Zahl der PCR-Tests ist nach Angaben der Deutschen Laborärzte in den vergangenen zwei Wochen um 50 Prozent gestiegen. "Sollte die Inzidenz jedoch weiter in dem bisherigen Maße ansteigen, kann es trotz der im Vergleich zum Anfang der Pandemie massiv ausgebauten Testmöglichkeiten in den Laboratorien zu einer verlängerten Untersuchungsdauer kommen", sagt der Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Laborärzte, Andreas Bobrowski, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um dies möglichst zu vermeiden, bereiteten sich die Laboratorien durch Neueinstellungen von Personal aber auch durch einen Ausbau der Gerätekapazitäten derzeit auf diese Situation vor. "Eine Überlastung des Systems wird aber nur dann nicht stattfinden, wenn die Anforderung von PCR-Testungen weiterhin strikt nach den Vorgaben der nationalen Teststrategie erfolgt." (18.11.2021)

Mittelstand befürwortet Impfpflicht

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) befürwortet die Einführung einer Impfpflicht. "Ich sage ganz deutlich: Wenn es in Deutschland nicht zu Lockdowns jeglicher Art kommen soll, werden wir ehrlicherweise um Pflichtimpfungen nicht herumkommen, wie es sie jetzt schon gegen Masern gibt", sagt BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er könne nachvollziehen, dass Politiker das Wort "Impfpflicht" nicht in den Mund nehmen wollen. "Aber unter dem Strich ist das die unbequeme Wahrheit, wenn alle anderen Maßnahmen nicht greifen." Wer sich nicht impfen lassen wolle, der müsse im schlimmsten Fall Lohnkürzungen in Kauf nehmen.

Kritik äußerte der Chef des Unternehmerverbands an der geplanten 3G-Regel am Arbeitsplatz. "Für viele Bereiche, in denen 3G jetzt eingeführt werden soll, bedeutet das einen gigantischen Organisations- und Kontrollaufwand. Das ist ehrlicherweise gar nicht leistbar. Außerdem steht mit der Testpflicht ein unkalkulierbares Kostenrisiko im Raum." (18.11.2021)

Kinderschutzbund fordert Kontaktbeschränkungen für Erwachsene

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz fordert der Kinderschutzbund schärfere Regeln zur Bekämpfung der Pandemie und ruft Erwachsene auf, sich einzuschränken, damit Schulen und Kitas offen bleiben können. "Es kann nicht sein, dass die Erwachsenen sich hemmungslos vergnügen, indem sie in geschlossenen Räumen Karneval feiern und im Fußballstadion oder auf dem Weihnachtsmarkt dicht gedrängt stehen, während die Schließung von Schulen und Kitas drohen", sagt der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Politik müsse hier einen Riegel vorschieben, damit nicht wieder die Kinder und Jugendlichen den Preis zahlen. Die Gesellschaft müsse endlich anerkennen, welches Opfer die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie gebracht haben, um die Älteren zu schützen. "Jetzt sind wir einmal dran. Die Erwachsenen müssen verzichten." (18.11.2021)

Kassenärzte-Chef Gassen warnt vor Hysterie wegen steigender Krankenhausbelegungen

In der Debatte um die aktuelle Pandemielage warnt Kassenärzte-Chef Andreas Gassen vor Hysterie wegen steigender Krankenhausbelegungen. "Die Lage ist schwierig, aber für Panik besteht kein Anlass", sagt Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). Es sei richtig, die pandemische Notlage aufzuheben, weil die Regelungen nicht länger vor Gerichten standhielten. Die Krankenhäuser seien ebenso wie die Praxen zwar seit Monaten stark belastet, was insbesondere für das Personal strapazierend sei.

"Es besteht aber derzeit wohl nicht die Gefahr, dass die Kliniken in Ihrer Gesamtheit an ihre Leistungsgrenze stoßen." Die Belegungszahlen seien nach wie vor niedriger als zum Höhepunkt der dritten Welle. "Es gibt insgesamt noch ausreichend Reserven." Das Verschieben planbarer Operationen sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, um mehr freie Betten bereit zu halten. "Das ist auch sinnvoll, auch wenn es nicht das ist, was wir uns wünschen." (18.11.2021)

Kinder-Impfungen könnten noch vor Weihnachten beginnen

Corona-Impfungen für Kinder unter zwölf Jahren können einem Bericht des Portals The Pioneer , das sich auf ein Papier des Bundesgesundheitsministeriums beruft, zufolge in Deutschland voraussichtlich noch vor Weihnachten starten. Eine Zulassung für den Kinderimpfstoff von Biontech für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen werde noch für November erwartet.

"Erstmalig verfügbar in Deutschland wird dieser Kinderimpfstoff vorbehaltlich der Zulassung voraussichtlich ab dem 20. Dezember 2021 sein", wird aus dem Papier zitiert. Dem Bericht zufolge strebt die Regierung zudem 20 bis 25 Millionen Auffrischimpfungen bis zum Ende des Jahres an. In den kommenden Wochen solle zusätzlich zum Impfstoff von Biontech wieder vermehrt Impfstoff von Moderna für Auffrischimpfungen genutzt werden. (17.11.2021)

Lindner schließt Impfpflicht in bestimmten Berufen nicht aus

Die FDP schließt eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen nicht grundsätzlich aus. Parteichef Christian Lindner sagt beim "SZ-Wirtschaftsgipfel" in Berlin, es gebe sehr wohl Argumente, die für eine Impfpflicht etwa in Pflegeberufen sprächen. "Da sind wir offen in dieser Frage", sagt Lindner.

Sein Statement kommt überraschend, nachdem Anfang der Woche Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckhardt zunächst öffentlich gesagt hatte, man habe sich auf eine solche Impfpflicht bereits geeinigt, ihr Statement aber kurz danach wieder zurückzog und sagte, sie sei falsch verstanden worden. (17.11.2021)