Der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz setzt sich weiter fort. Am Sonntagmorgen lag sie bei 17,5, während der Wert am Vortag 16,9 betragen hatte, meldet das Robert Koch-Institut (RKI). Beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli lag die Inzidenz bei 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2097 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1548 Ansteckungen gelegen - das sind über 500 Fälle mehr. Deutschlandweit wurde binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg damit auf 91 659.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 771 262 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 654 500 an.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

Stichproben: Reiserückkehrer müssen Coronatest vorweisen

Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkommt, muss seit Sonntag einen Coronatest vorweisen. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist - mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis.

Dazu hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Kontrollen angekündigt. "Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Bundes- und Landespolizei arbeiten hier Hand in Hand", sagte er der Bild am Sonntag. An den Binnengrenzen werde es Stichproben geben, um kilometerlange Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern. "Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen wird jeder kontrolliert, ohne Ausnahme", so Seehofer. Wer keinen negativen Test habe, müsse eventuell in Quarantäne, darüber hinaus drohten "empfindliche Bußgelder".

Eine Testpflicht gab es schon für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Bei einem Aufenthalt in Gebieten mit neuen, besorgniserregenden Virusvarianten ist ein Testnachweis Pflicht, da reichen auch die Nachweise als Genesener oder Geimpfter nicht. Außerdem gibt es nur noch zwei statt drei Kategorien für weltweite Gebiete mit höheren Infektionsrisiken: Hochrisikogebiete und Gebiete, in denen neue, besorgniserregende Virusvarianten kursieren.

Innenminister Seehofer gegen Impfpflicht

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich dagegen ausgesprochen, den Druck auf Impfverweigerer durch weitere Maßnahmen zu erhöhen - weder direkt noch indirekt. "Wir haben bislang ein gut funktionierendes Prinzip für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Daran sollten wir festhalten", sagte der Minister. Es sollte aber stärker als bisher für die Impfung geworben werden. "Sie ist der einzige Weg, der uns aus der Pandemie herausbringt. Ohne eine ausreichende Impfquote in der Bevölkerung hüpfen wir nur von Welle zu Welle."

Werbung wäre offenbar tatsächlich dringend notwendig. Nur etwa jeder vierte Ungeimpfte will sich noch gegen Corona impfen lassen, wie eine repräsentative Befragung des Instituts Insa für die Bild am Sonntag ergeben hat. 54 Prozent erklärten, sich grundsätzlich nicht impfen lassen zu wollen. 19 Prozent zeigten sich unentschlossen. Als Hauptgrund nannten 67 Prozent der Impfverweigerer mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe.

Wer sich für eine Impfpflicht ausspricht - und wer nicht

Immer mehr Jugendliche geimpft

Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland zwischen 12 und 17 Jahren hat mittlerweile eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Das twitterte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag. In absoluten Zahlen sind es 900 000. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte im Mai den Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen, vor wenigen Tagen folgte auch die entsprechende Freigabe für Moderna. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung bisher nur Kindern und Jugendlichen mit bestimmten Vorerkrankungen - sehr zum Ärger vieler Politiker.

Zum Beginn des neuen Schuljahrs in einigen Bundesländern fordert der Deutsche Städtetag mehr Impfungen für ältere Schüler. "Um den Unterricht in Präsenz abzusichern, appellieren wir an die Länder, mehr Impfungen in Schulen möglich zu machen", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. "Das kann über mobile Impfteams in den Schulen laufen, wie in Schleswig-Holstein. Oder das kann über mehr Angebote für Jugendliche etwa in Fußballstadien oder Einkaufszentren laufen, wo sich viele von ihnen treffen", sagte Dedy. "Wir müssen mit den Impfungen zu den jungen Leuten gehen und nicht warten, bis sie ins Impfzentrum oder in die Arztpraxis kommen." (31.07.2021)

Amtsärzte plädieren für Reform der Stiko

Angesichts des politischen Drucks auf die Ständige Impfkommission (Stiko) regt der Verband der Amtsärzte an, die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Einrichtung neu zu organisieren. "Man müsste überlegen, wie die Stiko künftig aufgehängt ist, um ihre Neutralität und Unabhängigkeit zu sichern", sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert der Ärzte Zeitung. Derzeit ist die Stiko am Robert-Koch-Institut angesiedelt, einer Bundesbehörde. Damit gerate sie aber "in den Bereich Politik und Politikberatung", sagte Teichert. Auch brauche die Kommission hauptamtliche Strukturen, die die professionelle Arbeit der ehrenamtlich tätigen Kommissionsmitglieder unterstütze.

Die Stiko wird seit Wochen von Politikern massiv bedrängt, eine generelle Corona-Impfempfehlung für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren auszusprechen. Bisher tut sie das nur bei bestimmten Vorerkrankungen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Als Gründe nennt sie fehlende Daten zur Sicherheit des Impfstoffs.

Auf den politischen Druck reagierte Stiko-Chef Thomas Mertens erneut mit Unverständnis. "Die EMA bewertet, ob ein Impfstoff grundsätzlich sicher und wirksam ist", ihr gehe es nicht um individuelle Impfempfehlungen. Die Stiko gehe "wesentlich tiefer in der Auswertung der verfügbaren Daten", sagte Mertens der Schwäbischen Zeitung. "Zum einen zeigen unsere Erhebungen und Modelle deutlich, dass Jugendliche wesentlich seltener schwer erkranken als Erwachsene, und zum anderen hat die Impfung dieser Altersgruppe relativ geringe Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Pandemie." Die Stiko werde an ihrem Vorgehen festhalten, sagte der Virologe. "Wir nehmen uns weiter die Zeit, die wir brauchen, um alle Daten auszuwerten, wie es unserem Auftrag entspricht." (31.07.2021)

Inzidenzwert liegt bei 16,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Deutschland weiter - seit nun dreieinhalb Wochen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen liegt sie aktuell bei 16,9. Am Freitag hatte das RKI zunächst einen Wert von 17,0 berechnet, diesen später aber auf 16,5 korrigiert. Binnen eines Tages meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 2400 Corona-Neuinfektionen - vor einer Woche waren es noch 1919 gewesen. Gezählt wurden zudem 21 weitere Todesfälle. Nach der offiziellen Zählung sind der Pandemie somit insgesamt 91 658 Menschen in Deutschland zum Opfer gefallen. (31.07.2021)

Krankenhausgesellschaft entwirft Mix von Corona-Indikatoren

Um angesichts des Impffortschritts die Corona-Pandemie besser einschätzen zu können, plädiert die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) für einen neuen Mix aus verschiedenen Indikatoren. Die bisher maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz ist dabei nur noch einer von insgesamt zwölf Indikatoren, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf das ihm vorliegende Konzept berichtet. Weitere Kennzahlen sind unter anderem die Quote der positiven Tests, die Impfrate und die Klinikbelegung durch Covid-19-Erkrankte, zudem Faktoren, die die Dynamik des Geschehens erfassen.

"Mit dieser Matrix lässt sich auf einen Blick leicht erkennen, wie die aktuelle Pandemielage tatsächlich ist und welche Trends beziehungsweise Zusammenhänge es gibt", sagte DKG-Chef Gerald Gaß. "Die Politik muss endlich handeln und einen Indikatorenmix festlegen, auch um durch diese Transparenz die Akzeptanz in der Bevölkerung für Maßnahmen gegen Corona zu erhalten." Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dringt schon seit Längerem darauf, auch andere Kennzahlen als die Inzidenz zur Einschätzung der Lage zu berücksichtigen. Aus Sicht des Robert-Koch-Instituts bleibt diese Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner und Woche aber der wichtigste Frühwarnwert. (31.07.2021)

Studie: Kreuzimpfung ist effektiver

Die Kombination einer Impfung mit den Produkten von Astra Zeneca und von Biontech/Pfizer ist laut einer Studie wirksamer als die Impfung mit Astra Zeneca alleine. Wissenschaftler der Technischen Universität München, des Helmholtz Zentrums München, des Universitätsklinikums Erlangen und des Universitätsklinikums Köln untersuchten die Immunreaktion im Rahmen einer retrospektiven Studie, die im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases erschien.

Dafür wurde nach Angaben der Forscher das Blut von etwa 500 Probanden analysiert, die acht bis zwölf Wochen nach ihrer ersten Impfung mit dem Vakzin von Astra Zeneca eine zweite Impfung mit dem mRNA-Vakzin von Biontech/Pfizer bekommen hatten. "Die neutralisierende Antikörperantwort war bei diesen Probandinnen und Probanden sehr viel stärker ausgeprägt als bei Menschen, die zweimal das Vakzin von Astra Zeneca bekamen", teilte das Uniklinikum Erlangen mit. Die Immunreaktion auf die Kombinationsimpfung sei mindestens genauso gut wie die Antikörperantwort nach zwei Impfungen mit Biontech gewesen.

Die Forscherinnen und Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Kombinationsimpfung auch bei individuellen Unverträglichkeiten oder bei Versorgungsengpässen zum Einsatz kommen kann. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Anfang Juli überraschend mitgeteilt, dass Menschen, die eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie den von Biontech oder Moderna erhalten sollen. (30.07.2021)

Günther: Corona-Tests müssen Geld kosten

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat den Bund aufgefordert, Corona-Tests so schnell wie möglich kostenpflichtig zu machen. Die Bundesregierung sollte dazu schon in der kommenden Woche ein konkretes Datum nennen, etwa den 20. September. "Bis dahin hätte jeder bisher Ungeimpfte noch die Chance, sich vollständig impfen zu lassen", sagte der CDU-Politiker der Welt.

Nur für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen oder aufgrund ihres Alters nicht impfen lassen können, etwa Schwangere oder Kinder, sollten die Tests kostenlos bleiben. Die Kosten für einen Antigen-Schnelltest durch geschultes Personal betragen nach Angaben der Landesregierung in Kiel derzeit, abhängig vom Anbieter, 20 bis 30 Euro.

Einen weiteren Lockdown schloss Günther aus. "Dafür gibt es schon wegen der hohen Impfquote, aber auch angesichts der Lage in den Krankenhäusern keinen Grund mehr." Geschäfte, Gastronomie, Kindergärten, Schulen oder Fitnessstudios blieben geöffnet. Allerdings erwarte er angesichts der steigenden Infektionszahlen im Herbst verstärkte Testverpflichtungen für Ungeimpfte. "Auch insofern dürfte es also Sinn machen, sich bis dahin noch impfen zu lassen." (30.07.2021)

Vermehrt Corona-Fälle nach Reisen gemeldet

Corona-Ansteckungen, die wahrscheinlich auf Reisen passiert sind, spielen laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) eine zunehmende Rolle beim Infektionsgeschehen in Deutschland. Das schreibt das RKI in seinem wöchentlichen Lagebericht vom Donnerstagabend. In der Zeit vom 28. Juni bis 25. Juli sind demnach 3662 Fälle gemeldet worden, in denen die Betroffenen dem Virus wahrscheinlich im Ausland ausgesetzt waren. Als wahrscheinliche Infektionsländer in den vier betrachteten Wochen wurden Spanien, die Türkei und die Niederlande am häufigsten genannt, vor Kroatien und Griechenland.

Der überwiegende Anteil der Corona-Übertragungen finde allerdings weiterhin innerhalb Deutschlands statt, betont das RKI - die Rede ist von mindestens 81 Prozent. Angaben zum wahrscheinlichen Infektionsland liegen bei Weitem nicht bei jedem Fall vor. In Deutschland und dem europäischen Ausland sind dem Bericht zufolge als besorgniserregend eingestufte Virusvarianten vorherrschend. Hierzulande wird die deutlich ansteckendere Delta-Variante in einer Stichprobe mittlerweile in rund neun von zehn Fällen gefunden (91 Prozent). (30.07.2021)

Apotheken: Impfzertifikate schrittweise wieder erhältlich

Erste Apotheken in Deutschland stellen nach einer Unterbrechung wieder digitale Corona-Impfzertifikate aus. Schrittweise werde begonnen, den Service für Geimpfte wieder anzubieten, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) mitteilte. Wer das Zertifikat haben möchte, solle sich jedoch vorab auf der Internetseite www.mein-apothekenmanager.de informieren, welche Apotheke man zu dem Zweck aufsuchen kann. Man rechne damit, dass in den kommenden Tagen die Allermeisten wieder an das notwendige System angeschlossen seien, sagte ein Sprecher des Apothekenverbandes.

Vor gut einer Woche hatte der Deutsche Apothekerverband (DAV) das Ausstellen der digitalen Zertifikate nach Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt. Grund waren Hinweise auf eine Sicherheitslücke. Dem Handelsblatt war es demnach gelungen, "mithilfe von professionell gefälschten Dokumenten" auf dem DAV-Server einen Gastzugang für einen nicht existierenden Apothekeninhaber zu erzeugen, mit dem dann zwei Impfzertifikate online ausgestellt worden seien. Nun seien alle Zugänge verifiziert worden, heißt es vom Apothekerverband. Auch technische Schritte für mehr Sicherheit seien umgesetzt worden. (29.07.2021)

Seehofer: Corona-Tests sollten kostenlos bleiben

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ist dagegen, Corona-Tests für Ungeimpfte bald kostenpflichtig zu machen. "Solange die Pandemie anhält, würde ich nichts an der Kostenfreiheit ändern. Ich möchte, dass denen, die weder geimpft noch genesen sind, die Chance des Tests bleibt", sagte Seehofer der Mittelbayerischen Zeitung. "Was glauben Sie, wie viele Leute den Test nicht mehr machen oder machen können, wenn er nicht kostenfrei ist? Damit könnte ein verstecktes Infektionsgeschehen stattfinden", warnte er.

Seehofer stellte sich damit gegen Überlegungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und auch von CSU-Chef und Bayerns Regierungschef Markus Söder. Diese hatten zuletzt dafür plädiert, Corona-Tests auf Dauer nicht mehr öffentlich zu bezahlen - wenn alle, die sich impfen lassen können, ein Impfangebot erhalten haben.

Eine Impfpflicht etwa von Unternehmen für ihre Mitarbeiter lehnt Seehofer strikt ab. "Ganz allergisch reagiere ich, wenn jemand sagt: Wenn du nicht geimpft bist, wirst du bei uns nicht mehr beschäftigt. Oder weil du nicht geimpft bist, bekommst du keine Kranken- oder Lebensversicherung. Davor kann ich nur dringend warnen." Er selbst könne "nur dafür werben, dass man sich impfen lässt", sagte Seehofer und betonte: "Die Impfung hilft. Es ist bis dato der beste Schutz gegen eine potenziell tödliche Krankheit." Man solle aber nicht dazu zwingen: "Es braucht nicht jeden Tag ein Stimmengewirr, was alles am Horizont droht, wenn sich die Leute nicht impfen lassen." (29.07.2021)