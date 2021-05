Bundeskanzlerin Angela Merkel wünscht sich bei den Öffnungen im Land auch Rücksichtnahme auf unsichere Menschen. Viele sorgten sich, wenn es mancherorts eng und überfüllt sei. Doch auch diese Menschen müssten eine Chance haben, im öffentlichen Leben dabei zu sein. "Da müssen wir auch auf die achten, die nicht so tough und so stark sind", sagte Merkel bei einer Videokonferenz mit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Denn auch diejenigen müsste.

Merkel warnte auch davor, Kinder beim Aufholen der Lernrückstände durch die Corona-Krise zu überfordern. Das Aufholpaket der Bundesregierung, an dem sich auch die Bundesländer finanziell beteiligen sollen, sehe daher neben Mitteln für Lernstandserhebungen und Nachhilfe auch Geld für Sozialarbeit vor. (26.05.2021)

RKI meldet erstmals seit Oktober bundesweite Inzidenz unter 50

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder den politisch relevanten Wert von 50 unterschritten. Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag die Zahl binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100 000 Einwohner am Mittwoch bundesweit bei 46,8 (Vortag: 58,4; Vorwoche: 72,8). Zwar hatte sich die Sieben-Tage-Inzidenz Mitte Februar kurzzeitig schon einmal im Bereich knapp über 50 bewegt. Doch dann kam die dritte Welle. Zuletzt unterhalb der 50er-Schwelle hatte der Wert im Herbst gelegen: bei 48,6 am 20. Oktober 2020.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 2626 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Mittwochmorgen 5.23 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 11 040 Ansteckungen gelegen. Allerdings können die Daten durch Feiertagseffekte verzerrt sein.

Die Zahl der Todesfälle hat sich am Mittwoch im Vergleich zum selben Tag der Vorwoche nur leicht von 284 auf 270 verändert. Seit Beginn der Pandemie sind in Deutschland 87 726 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Fälle liegt bei 3 656 177. Die tatsächliche Fallzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,78 (Vortag: 0,84). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Spahn beharrt auf Corona-Schutzimpfung für Jugendliche

Die Ständige Impfkommission (Stiko) tendiert gegenwärtig dazu, nach der noch für Mai erwarteten EU-Zulassung des Biontech-Vakzins keine allgemeine Impfempfehlung für Zwölf- bis 15-Jährige auszusprechen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Gesundheitsminister Jens Spahn setzt allerdings weiterhin auf Corona-Schutzimpfungen für ältere Kinder und Jugendliche, notfalls auch ohne die allgemeine Stiko-Empfehlung. In der Sendung "Frühstart" bei ntv sagte der CDU-Politiker: "Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten die konkreten Entscheidungen treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht." Dies sei eine individuelle Entscheidung.

Der Hersteller Biontech/Pfizer hat eine Zulassung seines Präparats ab zwölf Jahren bei der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) beantragt. Mit einer Entscheidung wird noch bis Ende Mai gerechnet. Die Stiko behält sich aber eigene Klärungen für eine mögliche Impfempfehlung vor. Ihr Mitglied Rüdiger von Kries erwartet derzeit nicht, dass es eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben wird.

Wahrscheinlich werde die Stiko lediglich eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten chronischen Erkrankungen aussprechen, berichtet das RND. Grund sei unter anderem eine unbefriedigende Datenlage, die es nicht erlaube, die Folgen einer Corona-Erkrankung für Kinder und Jugendliche gegen mögliche Risiken durch eine Impfung abzuwägen.

Wenn die EMA den Biontech-Impfstoff ab zwölf Jahren zulasse, dann sei er laut Spahn eben auch für die Altersgruppe der Zwölf- bis 15-Jährigen zugelassen. Schon vor Beginn der Sommerferien solle den ersten Kindern und Jugendlichen dann ein Impfangebot gemacht werden, erklärte er. "Wenn die Zulassung da ist, werden wir dann nach und nach - nicht allen auf einmal - Kindern und Jugendlichen über zwölf Jahren ein Angebot machen, sich impfen zu lassen."

Eine Impfung als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht lehnte der Gesundheitsminister jedoch ab: "Ich sehe nicht, dass wir eine verpflichtende Impfung haben werden für den Schulbesuch." (26.05.2021)

Kinder verbreiten weniger Aerosole als Erwachsene

Das hat eine Untersuchung der Charité und der TU Berlin. "Kinder im Grundschulalter emittierten beim Sprechen eine Anzahl von Partikeln in der Größenordnung wie Erwachsene beim Atmen, und beim Singen emittierten sie ähnlich viele Partikel wie Erwachsene beim Sprechen", sagt Dirk Mürbe, Direktor der Klinik für Audiologie und Stimmheilkunde (Phoniatrie) an der Charité. Die Anzahl der Aerosole, die für das Übertragen des Coronavirus relevant sind, hänge dabei stark von der Lautstärke ab. Der Befund könne nicht nur bei der Entscheidung für Präsenzunterricht an Schulen eine Rolle spielen, sondern auch für die Arbeit von Kinderchören.

Mürbe zufolge bedeutet das aber nicht, dass Schulunterricht oder Chorproben und -konzerte unabhängig von der Infektionslage und ohne Beschränkungen sein können. Allerdings sei je nach äußeren Umständen wie Größe des Raumes, Anzahl und Aufenthaltsdauer der Kinder sowie den Lüftungskonzepten mehr möglich als bisher praktiziert.

Bislang fokussierten sich Untersuchungen zum Ausstoß von Aerosolen vor allem auf Erwachsene. Nun wurden sie laut Mürbe erstmals bei acht- bis zehnjährigen Grundschülern mittels Laserpartikelzähler in einem Reinraum gemessen. Konkret ging es um 15 Mädchen und Jungen des Staats- und Domchores Berlin und des Mädchenchores der Sing-Akademie Berlin. Für diese Altersgruppe ist vorerst kein Impfschutz absehbar. Bei den Kindern wurden Emissionsstärken unter anderem bei Ruheatmung, Sprechen, Singen und Rufen bestimmt und mit den Werten von 15 Erwachsenen verglichen. Die Ergebnisse der Untersuchung sind bislang noch in keiner Fachzeitschrift veröffentlicht. Sie sollen aber in ein Hygienekonzept der Dresdner Philharmonie einfließen, um den Kinderchor wieder zu ermöglichen. (26.05.2021)

Drosten: "So schnell wie möglich durchimpfen"

Bei den Corona-Impfungen sieht Christian Drosten Deutschland nach anfänglichen Schwierigkeiten auf gutem Weg. Daher müsse man "irgendwann über den Sommer zu einer anderen Betrachtung der Bedrohungslage" kommen, sagte der Virologe der Berliner Charité am Dienstag im NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Derzeit befinde sich das Land in einer Übergangsphase. Zwar seien Öffnungen in der Außengastronomie kein großes Problem, allerdings widersprach Drosten Darstellungen, denen zufolge die Infektionszahlen allein wegen der nun höheren Temperaturen zurückgingen. Man dürfe nicht glauben, dass Eindämmungsmaßnahmen nun überflüssig seien.

Mit Blick auf die indische Corona-Variante B.1.617 betonte Drosten: "Man muss einfach so schnell wie möglich durchimpfen. Das ist das Beste, was man machen kann." Eine Studie zeigte kürzlich, dass die mRNA-Impfstoffe nach zweifacher Impfung gut gegen eine Erkrankung mit der indischen Variante schützen. Was deren Ausbreitung betrifft, gebe es jedoch viele Unwägbarkeiten. Experten vermuten eine um bis zu 50 Prozent erhöhte Ansteckungsfähigkeit im Vergleich zur britischen Variante. Drosten verwies aber auf eine Reihe möglicherweise verzerrender Faktoren in den Daten aus Großbritannien. So sei die aktuelle Situation in dem Land eine andere als Ende 2020, als die Mutante B.1.1.7 aufkam. Damals habe sich die Winterwelle aufgebaut, während nun die dritte Welle stark abgebremst worden sei und viele Menschen einen Impfschutz hätten. B.1.617 sei zudem massiv aus Indien eingetragen worden - und man wisse leider, dass der Impffortschritt sozial ungleich verlaufe.

Bestätigt in seinen Annahmen sieht sich Drosten, was die Ansteckungsfähigkeit von Kindern angeht. Eine vor etwa einem Jahr zu diesem Thema herausgebrachte Studie war damals stark kritisiert worden. Der Virologe und ein Team an der Charité haben die Studie inzwischen in der Datenbasis stark verbreitert, überarbeitet und im namhaften Fachblatt Science veröffentlicht. Der Eindruck, dass Kinder genauso infektiös sein können wie Erwachsene, habe sich verfestigt.

Die Studie untermauert auch die Annahme, dass ein relativ kleiner Teil der Infizierten für besonders viele Ansteckungen sorgt. Wie Drosten schilderte, gibt es in allen Altersgruppen, auch bei Kindern, Infizierte mit außergewöhnlich hohen Viruslasten. In der Studie betraf dies etwa neun Prozent der untersuchten Fälle. In "erheblichem Umfang" befänden sich darunter Menschen, die im gesamten Krankheitsverlauf maximal milde Symptome bekommen. Auch Menschen ohne Krankheitsanzeichen seien darunter. In Anbetracht der Ansteckungsgefahr durch gesund wirkende Infizierte betonen die Wissenschaftler in ihrem Fazit die Bedeutung von Maßnahmen wie Abstandhalten und Maskentragen. "Das Maximum der Virus-Ausscheidung liegt ein bis drei Tage vor dem Symptombeginn", sagte Drosten. Gerade deshalb sei das Virus so schwer zu kontrollieren. (26.05.2021)

Türkische Gemeinden kritisieren Spahn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Kritik auf sich gezogen mit der Aussage, dass Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan zu einem Anstieg der Corona-Zahlen im vergangenen Sommer geführt hätten. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama und die Türkische Gemeinde in Deutschland zeigten sich empört.

"Es ist ein Skandal, dass ein deutscher Minister den Balkan öffentlich anprangert und damit auch Menschen mit Migrationshintergrund abwertet", sagte Ministerpräsident Rama der Bild-Zeitung. "Ich werde nicht zulassen, dass Albanien als Risikobereich für Urlaubsreisen dargestellt wird, es gibt keine Zahlen, die dies belegen." Spahn wolle so nur "eine offensichtlich schlechte Bilanz" verteidigen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Serhat Ulusoy, sagte, Spahn stelle "ganze Bevölkerungsgruppen unter Generalverdacht" und öffne "Stigmatisierungen Tür und Tor". Er wolle "Wahlkampf um jeden Preis und auf dem Rücken von Menschen" machen. "Die zweite Welle ist hausgemacht und gutes Corona-Management sieht anders aus."

Spahn hatte in einem Interview gesagt, dass "Auslandsreisen, häufig Verwandtschaftsbesuche in der Türkei und auf dem Balkan, phasenweise rund 50 Prozent der Neuinfektionen ausgelöst" hätten. Das müsse in diesem Jahr verhindert werden. Er wolle daher frühzeitig Vereinbarungen mit der Türkei über Tests bei der Ein- und Ausreise schließen. (25.05.2021)

Altmaier will Wirtschaftshilfen über 30. Juni hinaus verlängern

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verspricht den Unternehmen, die staatlichen Corona-Hilfen über den bislang geplanten 30. Juni hinaus zu verlängern. "Ich sage Ihnen zu: Wir werden das so lange fortführen, wie es eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gibt, die unter den Spätfolgen von Corona nach wie vor leiden", sagt Altmaier der Bild.

Bis zu welche Datum die Hilfen verlängert würden, müsse in der Bundesregierung noch diskutiert werden. "Ich würde es eigentlich gerne bis Ende des Jahres verlängern, weil ich weiß, dass viele Geschäfte eine Zeit lang brauchen werden, um das alles wieder aufzuholen." Voraussetzung der Hilfe bleibe, dass der Umsatz mindestens 30 Prozent unter dem Vorjahr liege. Dann könne man bestimmte Fixkosten angeben und andere Leistungen erhalten. (25.05.2021)