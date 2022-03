Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirbt EU-weit für eine vierte Corona-Impfung für alle ab 60 Jahren. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Covid-Pandemie nicht zu Ende ist in Europa. Wir haben sehr hohe Fallzahlen, wir haben leider auch sehr hohe Sterbezahlen", sagte der SPD-Politiker am Rande von Beratungen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. In dieser Altersgruppe könne dadurch die Sterblichkeit im Vergleich zur dritten Dosis noch einmal um 80 Prozent reduziert werden, wie Daten aus Israel ergeben hätten, sagte Lauterbach. Die EU-Kommission solle dazu aufgefordert werden, in Zusammenarbeit etwa mit der europäischen Arzneimittelbehörde eine entsprechende Empfehlung auszusprechen. "Die Lage ist in Europa, was die Pandemie angeht, schlechter als das Gefühl der Menschen", sagte Lauterbach. Der Ukraine-Krieg ziehe zudem Aufmerksamkeit ab.

Lauterbach betonte, dass es derzeit viel Impfstoff in Europa gebe. Die Abnahme durch einkommensschwächere Länder stocke. "Somit müssen wir befürchten, dass in Europa Impfstoff vernichtet werden muss." Infrage für die vierte Dosis - also den zweiten "Booster" nach einem Grundschutz - kämen die Impfstoffe von Moderna oder Biontech/Pfizer. Die Entwicklung von Impfstoffen, die an neue Corona-Varianten angepasst sind, verzögere sich seiner Kenntnis nach, sagte Lauterbach. Er rechne im Herbst, womöglich im September, mit den neuen Impfstoffen.

In Deutschland wird die vierte Dosis derzeit für Menschen ab 70 Jahren sowie für Menschen mit Risikofaktoren wie Immundefekten empfohlen. Daran ändere sich nichts, sagte Lauterbach. Die Frage sei lediglich, ob die Altersgrenze gesenkt werde. Für Unter-60-Jährige könne die vierte Dosis dagegen nicht empfohlen werden, weil es dazu keine Daten gebe. Mit Blick auf Deutschland hatte Lauterbach sich bereits vergangene Woche dafür ausgesprochen, offensiver bei Viert-Impfungen vorzugehen. Bisher hätten eine solche nur zehn Prozent der Menschen, die dafür in Frage kämen. Das sei "nicht zufriedenstellend".

Der Gesundheitsminister forderte: Man müsse auch auf Menschen ab 60 Jahren zugehen, die zu Risikogruppen gehören. Er habe die Stiko deshalb gebeten, ihre Empfehlung für die vierte Impfung zu überarbeiten. Die Stiko habe das zugesagt. Wegen der hohen Infektionszahlen sagte Lauterbach: Das Risiko, sich jetzt noch zu infizieren und einen schweren Verlauf bis hin zum Tod zu haben, sei "höher, als es je war". Von einem "Freedom Day" könne keine Rede sein. (29.03.2022)

Dänemark schafft Tests nach Einreise ab

Auch die letzte kleinere Corona-Beschränkung gehört in Dänemark von nun an der Vergangenheit an. Zum Dienstag wurde die Regelung aufgehoben, wonach man sich spätestens 24 Stunden nach der Einreise testen lassen musste. Diese Pflicht galt jedoch nur für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene, die von außerhalb des EU- und Schengen-Raumes ins Land wollten. Damit gibt es nun auch bei der Einreise in Deutschlands nördlichstes Nachbarland keinerlei Einschränkungen mehr.

In Dänemark lebt es sich bereits seit dem 1. Februar praktisch beschränkungsfrei - damals hatte die Regierung in Kopenhagen trotz rekordhoher Neuinfektionszahlen entschieden, die allermeisten Corona-Beschränkungen aufzuheben. Die beiden Hauptgründe dafür waren mildere Krankheitsverläufe nach Omikron-Infektionen sowie die hohen dänischen Impfzahlen. Nur vereinzelte Einreisebeschränkungen hatten weiter gegolten, die aber nach und nach ebenfalls aufgehoben wurden.

Die Corona-Zahlen sind in Dänemark mittlerweile wieder stark gesunken - allerdings wird auch deutlich weniger getestet als zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz in dem Sechs-Millionen-Einwohner-Land hatte zeitweise jenseits von 5000 gelegen, ging aber auf zuletzt knapp 640 zurück. (29.03.2022)

Shanghai verschärft den Lockdown

Die chinesische Wirtschafts- und Finanzmetropole Shanghai hat den Corona-Lockdown angesichts steigender Neuinfektionen nur einen Tag nach dessen Beginn verschärft. Viele der 26 Millionen Einwohner in der bevölkerungsreichsten Stadt des Landes wurden am Dienstag aufgefordert, zu Hause zu bleiben - sofern sie sich nicht testen lassen. Wu Qianyu von der städtischen Gesundheitskommission sagte, dass die Bewohner ihre Häuser nicht verlassen sollten - auch nicht, um mit ihren Haustieren spazieren zu gehen oder den Müll rauszubringen.

Zunächst waren seit Montag die Bewohner östlich des Huangpu-Flusses in ihren Wohnkomplexen eingeschlossen worden, durften sich darin aber größtenteils frei bewegen. Diese Stadtbezirke sollen bis zum 1. April abgeriegelt und getestet werden. Die westlichen Bezirke folgen in einer zweiten Stufe vom 1. bis 5. April.

Während des Lockdowns fahren keine öffentlichen Verkehrsmittel, Fähren oder Taxis mehr. Unternehmen müssen auf Home-Office umstellen oder mit Personal arbeiten, das auf einem geschlossenen Werksgelände wohnt. Der radikale Schritt wird wegen der rasant gestiegenen Infektionszahlen ergriffen. Am Samstag wurden in Shanghai 47 Erkrankungen sowie 2631 Corona-Fälle ohne Symptome gemeldet, am Montag war die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle auf mehr als 4400 gestiegen.

Shanghai wird nun zum Testfall für die von China verfolgte Null-Covid-Strategie, die durch die ansteckendere Omikron-Variante seit Anfang des Jahres auf eine harte Probe gestellt wird. Bis dahin hatten die Behörden erfolgreich mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung und Quarantäne kleinere Ausbrüche bekämpft. (29.03.2022)

Der bundesweite Inzidenzwert verharrt bei etwa 1700

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet 237 352 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt kaum von 1701 auf jetzt 1703. Sie gibt an, wie viele Menschen je 100 000 sich innerhalb einer Woche nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Weitere 307 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 128 764.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (29.03.2022)

Lauterbach: "Wir müssen handeln, nicht beklagen"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat einigen unzufriedenen Bundesländern, die eine Überarbeitung des nationalen Infektionsschutzgesetzes gefordert hatten, eine Absage erteilt. Mit der Situation in den Krankenhäusern könne er zwar nicht zufrieden sein. Doch für eine Verlängerung der bundesweiten Maßnahmen wie etwa der Maskenpflicht sei keine rechtliche Grundlage vorhanden. "Das Infektionsschutzgesetz bleibt die Grundlage der Maßnahmen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten ergreifen werden."

Nun liege es an den Ländern, lokal zu handeln, um die Pandemie und etwaige Ausbrüche einzudämmen. "Ich habe die Länder noch mal ausdrücklich aufgefordert, die Hotspot-Regelung auch zu nutzen", sagte Lauterbach. Die Losung der Stunde müsse sein, "dass wir die Regeln, die wir haben, nutzen. Wir müssen handeln, nicht beklagen."

Eine nationale Maskenpflicht sei nur möglich, wenn es auch eine nationale Gesundheitsgefährdung durch die Corona-Pandemie gebe. Diese gebe es aber derzeit nicht, das habe der Expertenrat der Bundesregierung festgestellt. Also könne es auch keine nationale Regelung geben. Es gehe jetzt um die lokale Beherrschung der Pandemie. "Wir haben ein gutes Gesetz, was zu wenig genutzt wird, weil die Länder ein Gesetz verlangen, was rechtlich nicht durchsetzbar ist", so Lauterbach. (29.03.2022)

Lauterbach will Ländern vier Kriterien für Hotspots vorschlagen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will den Ländern vier Kriterien zur Bestimmung von Corona-Hotspots vorschlagen. Das sagte der SPD-Politiker im Sender Bild TV mit Blick auf die für Montagnachmittag geplante Schalte der Gesundheitsministerkonferenz (GMK).

Die Kriterien wären laut Lauterbach, wenn in Krankenhäusern wegen Corona planbare Eingriffe nicht mehr stattfinden könnten, die Notfallversorgung gefährdet sei, in der Pflege Untergrenzen unterschritten würden oder Patienten in andere Krankenhäuser verlegt werden müssten. Mit diesen Kriterien sollten die Länder in der Lage sein, die Hotspot-Regelungen umzusetzen. "Und ich appelliere an die Länder, das jetzt zu machen", sagte Lauterbach weiter.

Die Forderung des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) nach einer bundesweiten Verlängerung der Maskenpflicht lehnte Lauterbach ab. "Ob er das vorschlägt oder nicht, das ist vollkommen unerheblich. Es geht rechtlich nicht", sagte der SPD-Politiker, betonte aber, dass auch er selbst gerne die Maskenpflicht beibehalten hätte, wenn es rechtlich möglich gewesen wäre. Er appellierte jedoch an die Länder, dies für die Hotspots vorzuschreiben und forderte die großen Supermarktketten erneut auf, in ihren Filialen bundesweit per Hausrecht die Maskenpflicht durchzusetzen. Für Montag erwarte er die Reaktion der Unternehmen auf seinen Appell. (28.03.2022)