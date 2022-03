Von Kathrin Aldenhoff

Es waren genau zehn Minuten, die Clara am Montag vergangener Woche ohne Maske im Unterricht saß. Dann mussten die Erstklässlerin und ihre Mitschüler an der Schwabinger Wilhelmschule die Masken wieder aufsetzen. Denn der Selbsttest eines Kindes zeigte zwei Striche: positiv. Also setzten sie alle ihre Masken wieder auf, obwohl es doch der erste Tag war, an dem die Maskenpflicht an den Grundschulen im Unterricht offiziell aufgehoben war.

Die Maskenpflicht im Unterricht abzuschaffen, sei dennoch überfällig gewesen, sagt Claras Mutter, Katharina Rücker. Jetzt, wo die Clubs und Bars wieder geöffnet sind. "Die Kinder lernen lesen und schreiben, sie sollen die anderen Kinder und ihre Lehrerin kennenlernen." Das alles falle ohne Maske deutlich leichter.

Detailansicht öffnen Mutter Katharina Rücker steht hinter der Freigabe - auch wenn Tochter Clara nur zehn Minuten ohne Maske in ihrer Klasse an der Schwabinger Wilhelmschule sitzen durfte. (Foto: Florian Peljak)

Seit vergangenem Montag müssen Grund- und Förderschulkinder nun keine Maske mehr am Platz tragen, nur noch in den Gängen oder auf der Toilette. Oder wenn ein Kind in der Klasse Corona hat: Dann gilt wieder für fünf Tage die Maskenpflicht. Vor mehr als vier Monaten war die Maskenpflicht einmal mehr eingeführt worden, sie sollte zunächst eine Woche an den Grundschulen und zwei Wochen für die fünften Klassen gelten. Sie wurde dann aber bis auf Weiteres verlängert, für alle Schülerinnen und Schüler.

Wenigstens bis zu den Osterferien hätte man warten können, meint der Lehrerverband

Von diesem Montag an ist es für die Fünft- und Sechstklässler so weit, auch für sie fällt die Maskenpflicht, wenn die Schülerinnen und Schüler an PCR-Pooltests teilnehmen. Viele begrüßen das. Aber nicht alle sind glücklich über den Zeitpunkt.

"Klar ist es für die Kinder besser ohne Maske", sagt Martin Schmid, Vorsitzender des Münchner Lehrer- und Lehrerinnenverbands MLLV. "Aber wir finden den Zeitpunkt sehr unglücklich, jetzt wo die Inzidenzen und Infektionszahlen durch die Decke gehen." Wenigstens bis zu den Osterferien, meint er, hätte man die Maskenpflicht noch beibehalten können.

Detailansicht öffnen "Jetzt versteht meine Lehrerin viel besser, was ich sage": Max findet es super ohne Maske, Mutter Amaya Schönborn ist mulmig zumute. (Foto: Florian Peljak)

Ähnlich sieht das Amaya Schönborn, die gerade ihren Sohn von der Grundschule abholt. "Das ist schon ein komisches Gefühl, dass man die Masken jetzt weglässt, wo die Inzidenzen am höchsten sind", sagt die Mutter. Ihr Sohn Max sieht das ganz anders. Der Viertklässler findet es super, ohne Maske im Unterricht zu sitzen. "Jetzt versteht meine Lehrerin viel besser, was ich sage. Und ich verstehe die anderen Kinder besser."

Auch Sandra Martin, die Mutter des siebenjährigen Jakob findet, das Ende der Maskenpflicht im Unterricht komme zu früh. Ihr Sohn habe zwar am Anfang wegen der Maske gemeckert, habe es dann aber schnell akzeptiert, dass sie getragen werden muss, sagt sie. Jakob selbst sagt: "Jetzt kann ich wieder viel besser atmen."

Detailansicht öffnen Jakob habe sich schnell an die Mundbedeckung gewöhnt, sagt Mutter Sandra Martin. Für sie kommt das Ende der Maskenpflicht zu früh. (Foto: Florian Peljak)

Der Wegfall der Maskenpflicht werde sehr unterschiedlich eingeordnet und wahrgenommen, sagt Steve Gebhardt, der stellvertretende Vorsitzende des Gemeinsamen Elternbeirats der Grundschulen. "Manche Kinder tragen die Maske zum Beispiel aufgrund von Vorerkrankungen weiter, andere freuen sich, sie nicht mehr tragen zu müssen."

Ute Hartmann leitet die Grundschule an der Wilhelmstraße. Sie findet es grundsätzlich gut, dass die Kinder nun wieder ohne Maske lernen. "Beim Lesen lernen arbeitet man viel mit der Mundstellung. Die Kinder müssen sehen, wie der Mund geöffnet ist und was die Zunge macht, damit man einen bestimmten Laut hervorbringt. Das ist mit Maske sehr viel schwieriger. Vor allem für die Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist."

Auch Bundesjugendspiele und Ausflüge sind wieder geplant

Dass die Maskenpflicht im Unterricht weggefallen ist, sei ein Schritt zurück in die Normalität. Auch ein Sommerfest haben sie für dieses Jahr geplant, Bundesjugendspiele, Ausflüge und einen Schullandheimaufenthalt für die vierten Klassen. "Wir machen das reduziert und vorsichtig, aber es beginnt wieder", sagt Ute Hartmann.

Der Schulleiter eines Münchner Gymnasiums kritisiert, dass die Maskenpflicht in den fünften und sechsten Klassen jetzt wegfällt, da diese Schülerinnen und Schüler an den PCR-Pooltests teilnehmen. Habe ein Schüler Corona, so erfahre er das erst abends, nachdem er den ganzen Tag ohne Maske mit den anderen Kindern im Unterricht saß.

"Das Lachen und die Mimik fehlen uns allen sehr", sagt Alexandra Hallweger aus der Schulleitung des Erasmus-Grasser-Gymnasiums. Alle freuten sich auf normale Zeiten, sagt sie. Aber im Moment gebe es an der Schule so viele Fälle, seien die Kinder das Maske tragen so gewöhnt - sie geht davon aus, dass einige Kinder im Unterricht freiwillig weiter den Schutz tragen werden. So sei es auch zu Beginn des Schuljahres gewesen, als es keine Pflicht gab. Da habe trotzdem die Hälfte ihrer Klasse Maske getragen. Und bei Ulrike Winter, Leiterin der Grundschule in der Rotenbuchstraße, durften in der vergangenen Woche die Schülerinnen und Schüler von sechs Klassen die Masken ablegen - in den übrigen 20 Klassen gab es Corona-Fälle.

Von Normalität kann an den Schulen noch keine Rede sein. In vielen Klassen tragen die Kinder Maske, freiwillig oder nach einem Corona-Fall. Und in den Treppenhäusern und Gängen gilt ohnehin auch jetzt noch: Maske tragen.