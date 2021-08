Die Parteien bringen sich für die Bundestagswahl in Stellung. Verfolgen Sie alle Entwicklungen im Newsblog.

Die Grünen plädieren dafür, in der nächsten Legislaturperiode bis zu einer Milliarde Euro zur Förderung von Lastenfahrrädern auszugeben. Der haushaltspolitische Sprecher der Partei, Sven-Christian Kindler, sagte dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" am Sonntag, eine Million Lastenräder sollten vom Bund mit jeweils 1000 Euro Zuschuss gefördert werden. Anders als bisher sollten auch privat genutzte Lastenräder Anspruch auf den Zuschuss haben. Derzeit können nur Firmen, Kommunen oder Vereine eine Förderung beantragen. "Das wäre gut investiertes Geld", sagte Kindler. "Saubere Mobilität gibt es nicht zum Nulltarif. Lastenrädern, insbesondere wenn sie mit E-Motor ausgestattet sind, kommen in der Verkehrswende eine wesentliche Bedeutung zu." Viele Kleinunternehmer und Kleinunternehmerinnen könnten ihre Dienstleistungen und Fahrten auch mit E-Lastenrädern anbieten. Für sie gebe es aber zu wenig Fördermittel. Gleiches gelte für Leihsysteme für E-Lastenräder und für Familien, die sich ein Lastenrad anschaffen wollen.

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sagte am Sonntag im Online-Programm von Tagesschau24 nach der Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews, damit könnten auch Menschen, die keinen Führerschein hätten oder nicht Auto fahren wollten oder könnten, zum Beispiel ihre Einkäufe nach Hause bringen. Es solle keine "absolute Ungleichheit" geben zu einer Förderung von 6000 Euros für Elektroautos.

Union und FDP kritisierten den Grünen-Vorstoß. Im innerstädtischen Bereich könnten Lastenfahrräder zwar durchaus ein sinnvolles Instrument sein, um motorisierten Verkehr zumindest teilweise einzusparen, sagte Lange. "Für die Breite der Bevölkerung, die in ländlich geprägten Räumen lebt, sind Lastenräder aber nur selten eine echte und alltagstaugliche Alternative zum Fahrzeug. Die Mehrheit der Menschen hat von dem Vorschlag der Grünen gar nichts, außer dass sie dafür zahlen soll," sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Ulrich Lange (CSU) der Welt.

Auch die FDP sprach von einer "teuren grünen Klientelpolitik". Es dürfe nicht ignoriert werden, dass sehr viele Handwerker und Kleinunternehmer auf andere Transportmittel angewiesen blieben, sagte Oliver Luksic, der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion der Zeitung.

In zahlreichen Kommunen gab es bereits Förderprogramme zur Anschaffung von Lastenfahrrädern, so in Hamburg und München. (22.08.2021)

Habeck wirft Bundesregierung Verantwortungslosigkeit in der Afghanistan-Politik vor

Grünen-Chef Robert Habeck hat der Bundesregierung in der Afghanistan-Krise Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. "Es ist nicht richtig, was aus der Bundesregierung gesagt wird, dass keiner wissen konnte, dass die Lage so eskaliert", sagte der Bundesvorsitzende beim Landesparteitag der NRW-Grünen in Dortmund. Aus Botschaften oder von internationalen Organisationen seien Warnungen gekommen. Die Bundesregierung habe das Thema und die Debatte über eine Aufnahme von Menschen aus Afghanistan vermeiden wollen - auch aus Sorge über unbequeme Debatten vor der der Bundestagswahl.

In undurchsichtigen Situationen könne eine Regierung Fehler machen. Das sei akzeptabel, wenn man die Fehler erklären könne, versuche sie abzustellen und notfalls persönliche Konsequenzen ziehen. "Aber was einfach nicht mehr geht, ist, die Verantwortung wie eine heiße Kartoffel hin und her zu werfen und zu sagen, es war das Außenministerium, das Verteidigungsministerium, das Innenministerium, das Kanzleramt, der Bundesnachrichtendienst - und am Ende war es keiner", sagte Habeck. Zuvor hatte auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potsdam gesagt, die Bundesregierung habe auf dramatische Art und Weise nichts gemacht und dann gesagt, sie habe von nichts gewusst.

Habeck bekräftigte den Vorschlag der Grünen, ein Klimaschutzministerium mit zentralen Kompetenzen zu schaffen. Es werde beim Klimaschutz "nicht ohne Zumutungen" gegen. Das "Hü und Hott" der derzeitigen Bundesregierung werde die Erderwärmung nicht stoppen. Politik müsse aber darum kämpfen, dass es fair zugehe, Klimaschutz müsse einhergehen mit Sozial- und Steuerpolitik. Vor den etwas 280 Delegierten, die unter strengen Hygienevorkehrungen in Präsenz tagten, nannte Habeck dazu eine Kindergrundsicherung, zwölf Euro Mindestlohn, ein Austrocknen von Steueroasen und auch die Bekämpfung von Steuerhinterziehung. (21.08.2021)

Laschet: "Ich erwarte von unserem Außenminister, dass er sich was einfallen lässt"

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Union im Berliner Tempodrom Kritik an Außenminister Heiko Maas (SPD) geübt, lehnt aber eine Rücktrittsdebatte ab. "Ich erwarte von unserem Außenminister, dass er sich etwas einfallen lässt", sagte Laschet mit Blick auf die Ortskräfte, die bisher nicht in Sicherheit gebracht werden konnten. "Die Ortskräfte haben auf uns gesetzt. Sie haben unsere Solidarität verdient." Die Europäer müssten in der Lage sein, auch ohne die Hilfe der USA einen Flughafen wie in Kabul zu sichern.

Den Hauptteil seiner Rede nutzt Laschet, um Grüne und SPD anzugehen. Die Grünen etwa seien in der Afghanistan-Politik nicht verlässlich, weil zahlreiche Mitglieder ihrer Bundestagsfraktion gegen den Einsatz gestimmt hätten. Die SPD wiederum grenze sich nicht deutlich genug von der Linkspartei ab und halte sich die Option einer Zusammenarbeit offen.

Nur wenn die Union weiter Regierungsverantwortung übernehme, sei garantiert, dass "das zarte Pflänzchen des Aufschwungs", das sich jetzt am Ende der Pandemie entwickle, nicht durch Erhöhungen bei der Einkommen-, Erbschafts- und Vermögensssteuer wieder ausgetreten werde. Als Bundeskanzler will Laschet zuerst eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren in Deutschland angehen. "Wir müssen hier anders arbeiten, sonst wird der Kampf gegen den Klimawandel nicht gelingen", sagte der CDU-Vorsitzende. In den ersten 100 Tagen als Kanzler werde er "Planungsbeschleunigungspakete zum Schwerpunkt machen". So müsse zum Beispiel der Ausbau der Stromtrassen viel schneller gehen als bisher. (21.08.2021)