Bundesweit wird an diesem Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Bei einer Gedenkstunde des Bundestages kommt die Holocaust-Überlebende Rozette Kats zu Wort.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas eröffnete die Sonderveranstaltung im Parlament. "Viele in der Bundesrepublik meinen, wir hätten uns schon genug mit der Shoah beschäftigt", sagte sie. Das sei ein Irrtum. "Es kann keinen Schlussstrich geben." Eine freiheitliche, offene Gesellschaft sei keine Selbstverständlichkeit. Das zeigten rassistische, antisemitische, antiziganistische und queerfeindliche Taten in der jüngeren Vergangenheit. "'Nie wieder' - das ist ein Auftrag. Für uns alle. Jeden Tag. Wo Hass um sich greift, ist niemand sicher", so Bas.

An der Gedenkfeier nehmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teil. Im Mittelpunkt der Gedenkfeier stehen in diesem Jahr Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Identität von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Als Vertreter der queeren Gemeinschaft hält Klaus Schirdewahn eine Rede.

Vor der Veranstaltung im Bundestag erinnerte Scholz an die historische Verantwortung Deutschlands für die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus. Auf Twitter schrieb er: "Unvergessen ist das Leid von sechs Millionen unschuldig ermordeten Jüdinnen und Juden - genauso wie das Leid der Überlebenden." Damit dies nie wieder geschehe, erinnere man am Holocaust-Gedenktag an die historische Verantwortung Deutschlands.

Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet.

1996 hatte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den Tag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz zum Gedenktag erklärt. Im ganzen Land sind Veranstaltungen geplant, um an die von den Nazis verfolgten und ermordeten Juden, Sinti und Roma, Behinderten und Vertretern anderer Opfergruppen zu erinnern.