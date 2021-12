Karl Lauterbach wird neuer Bundesgesundheitsminister. Das hat die SZ aus SPD-Kreisen in Berlin erfahren. Verteidigungsministerin wird Christine Lambrecht, Innenministerin soll die hessische SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser werden. Hubertus Heil wird weiter das Ministerium für Arbeit und Soziales leiten, das Bauministerium übernimmt Klara Geywitz; mit ihr hatte sich Scholz vor zwei Jahren erfolglos um den Parteivorsitz beworben. Die bisherige Bundesumweltministerin Svenja Schulze übernimmt das Entwicklungshilfeministerium.

Um zehn Uhr wird der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz die Namen der neuen Ministerinnen und Minister offiziell vorstellen. Neben dem Kanzleramt besetzen die Sozialdemokraten die Ministerien für Arbeit und Soziales, Bauen, Gesundheit, Inneres, Verteidigung sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem stellt die SPD den Kanzleramtsminister.

Als möglicher Gesundheitsminister hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Epidemiologe Karl Lauterbach viele Fürsprecher. Allerdings gibt es auch in der SPD Zweifel daran, ob er als Bundesminister und damit oberster Krisenmanager der richtige wäre. Die Personalie ist zentral angesichts der hohen vierten Corona-Welle. Scholz stand zuletzt dafür in der Kritik, dass er diese Frage bis zum Montag offengelassen hatte.

Er hatte für die Besetzung seines Kabinetts ein Versprechen abgegeben: Ihm sollen mindestens so viele Frauen wie Männer angehören. Dafür müssten von den sieben Bundesministerposten der SPD fünf mit Frauen besetzt werden, die Staatssekretäre gehören der Bundesregierung nicht an. Neben Scholz als Kanzler gilt in der SPD sein Vertrauter Wolfgang Schmidt als neuer Kanzleramtschef als gesetzt.

Die Grünen besetzen künftig das Außenministerium (Annalena Baerbock), das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Vizekanzler Robert Habeck), das Familien- (Anne Spiegel), das Umwelt- (Steffi Lemke) und das Agrarministerium (Cem Özdemir). Die FDP stellt den Finanz- (Christian Lindner), den Verkehrs- (Volker Wissing), den Justiz- (Marco Buschmann) und die Bildungsministerin (Bettina Stark-Watzinger).

Am Wochenende hatten SPD und FDP den Vertrag über eine neue Ampelkoalition am Wochenende mit klaren Mehrheiten gebilligt. Die Zustimmung der Grünen steht noch aus. Bei ihnen dürfen alle gut 125 000 Mitglieder über den Vertrag entscheiden - und zwar noch bis 13 Uhr. Um 14.30 Uhr soll dann das Ergebnis der Abstimmung verkündet werden. Wenn auch die Grünen die Koalition billigen - und alles andere wäre eine riesige Überraschung -, soll der Vertrag am Dienstag unterzeichnet werden. Am Mittwoch soll Scholz dann vom Bundestag zum Kanzler gewählt werden.