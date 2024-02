Angesichts der anstehenden Landtagswahlen und eines möglichen Erstarkens der AfD in drei Ost-Bundesländern hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu mehr demokratischer Auseinandersetzung aufgerufen. "Ich glaube, wir sollten nicht wie das Kaninchen auf die Schlange schauen", sagte er am Donnerstag im thüringischen Jena. "Sondern wir sollten in der Tat die demokratische Auseinandersetzung führen. Und sie wird ganz sicher vor allem in den Ländern geführt werden, in denen gewählt wird."