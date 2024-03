Urteil zum KI-Einsatz an der Uni

Weil er in seinem Bewerbungsessay KI verwendet haben soll, wurde ein Student an der TU München nicht zum Master zugelassen. Vor Gericht bekam die Uni recht.

Von Katharina Haase

Eine abgelehnte Studienplatzbewerbung an der Technischen Universität München (TUM) sorgt für Aufregung. Die Uni wirft dem betroffenen Studenten vor, in seinem Bewerbungsessay auf einen Masterstudienplatz für das Wintersemester 2023/2024 auf die Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) zurückgegriffen zu haben. Da der Einsatz von KI der Zuhilfenahme Dritter gleichkommt, wurde er vom Bewerbungsverfahren ausgeschlossen. Eine Klage des Studenten gegen diese Entscheidung hatte das Verwaltungsgericht München in einem Eilverfahren abgelehnt.