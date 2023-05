Die Eisenbahngewerkschaft EVG ruft erneut zum Streik auf. Diesmal soll bundesweit der Zugverkehr von Sonntag, 14. Mai, 22 Uhr, bis Dienstag, 16. Mai, 24 Uhr, stillstehen - also für 50 Stunden.

Mit ziemlicher Sicherheit wird auch der Münchner S-Bahn-Verkehr lahmgelegt sein. Beim bisher letzten Warnstreik am 21. April fuhren acht Stunden lang überhaupt keine Züge, erst am Nachmittag pendelte sich der Verkehr allmählich wieder ein.

Ob die S-Bahn diesmal zumindest ein Notprogramm fahren kann, stand am Donnerstagvormittag noch nicht fest. Selbst wenn sich ausreichend Fahrerinnen und Fahrer finden würden, gibt es keinen Zugverkehr, wenn die Stellwerke ebenfalls bestreikt werden. Reisende und Pendler sollten sich also rechtzeitig Alternativen überlegen. Nicht vom Streik betroffen sind die Busse, U- und Trambahnen der Münchner Verkehrsgesellschaft.

Seit Februar laufen die Tarifverhandlungen. Nun kommt bereits der dritte Warnstreik, nach den Ausständen im März und April. Dass die EVG wieder auf die Barrikaden geht, war abzusehen. Das hatte sie vorab deutlich angekündigt, sofern sich aus ihrer Sicht nichts bewegt.

Die Gewerkschaft will bei den Verhandlungen mindestens 650 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten herausholen oder zwölf Prozent bei den oberen Einkommen, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Deutsche Bahn will sich hingegen am Abschluss des Öffentlichen Dienstes orientieren, der Ende April erzielt wurde. Sie hat eine Lohnerhöhung von zehn Prozent sowie eine Inflationsprämie in Höhe von 2850 Euro angeboten. Der Tarifvertrag soll 27 Monate laufen.

Ein Thema bei den Verhandlungen war zuletzt der gesetzliche Mindestlohn: Rund 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten diesen aktuell bei der DB nur über Zulagen. Die EVG will vor den Verhandlungen über Tariferhöhungen zunächst den Mindestlohn von zwölf Euro in der Gehaltstabelle verankern. Etwaige Verhandlungsergebnisse würden dann auf diese zwölf Euro angerechnet. Einen Vorschlag der Bahn, mit dem die zwölf Euro rückwirkend zum März dieses Jahres in die Tabellen aufgenommen werden sollten, wies die Gewerkschaft diese Woche zurück.