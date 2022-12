Starkoch Heppner festgenommen / Ist das Hasenbergl so schlecht wie sein Ruf?

Das Hasenbergl - so schlecht wie sein Ruf?

Kathrin Aldenhoff

Manche Stadtteile meint man zu kennen, ohne jemals dort gewesen zu sein. So viele Geschichten hat man darüber gehört. Das Hasenbergl ist wohl so ein Viertel. Es ist ein Viertel, das gegen den Ruf ankämpft, der ihm anhaftet, seit seiner Gründung - und eigentlich sogar schon vorher.

Denn dort, wo heute das Hasenbergl ist, war nach dem Zweiten Weltkrieg ein Lager. Zunächst für Kriegsgefangene, Flüchtlinge, ehemalige KZ-Häftlinge, Russen und Ukrainer vor allem, dann für obdachlos gewordene Münchner Familien und Menschen, die nirgendwo anders Unterkunft fanden.

Heute ist das Hasenbergl ein Viertel, in dem das Haus der Schützengesellschaft mit ihrem Maibaum gleich neben der Moschee mit ihrem Dönerladen steht. Und vorne an der Straße grillt Yusuf Han Steckerlfisch, immer nach dem Freitagsgebet.

Warum die Menschen ihr Viertel lieben, was sich dort ändern muss und warum jeder mal ins Hasenbergl fahren sollte, das lesen Sie in unserer Reportage (SZ Plus).

Die neue Taktik der Klimaaktivisten - und die Reaktion der Polizei Seit Wochen liefern sich beide Seiten ein Katz-und-Maus-Spiel - und greifen zu immer trickreicheren Mitteln. Nun setzt die Stadt München eines ihrer schärfsten Instrumente ein, um die Proteste zu unterbinden (SZ Plus).

Die München Klinik sucht einen neuen Chef Pandemie, Pflegenotstand, Probleme am Bau - die städtischen Krankenhäuser stecken seit Jahren in einer Dauerkrise. Nun kündigt Geschäftsführer Axel Fischer überraschend seinen Rückzug an.

Wie sich McDonald's die Zukunft des Essens vorstellt Noch zügiger bestellen, noch komfortabler vorfahren, noch mehr Bratlinge pro Stunde: Die amerikanische Burger-Kette präsentiert in München ihre nagelneue Vorzeige-Filiale. Ein Besuch.

Münchner Koch sollte offenbar Reichsbürger-Truppen verpflegen Frank Heppner steht im Verdacht, er habe die Versorgung der "Heimatschutzkompanien" einer künftigen Reichsbürger-Regierung übernehmen sollen. Nun wurde der Experte für leichte Asia-Kost festgenommen.

Stadtwerke München senken ihren Strompreis Erst verdoppelt der Versorger den Preis, jetzt reduziert er ihn wieder - und zwar deutlich. Doch die Ersparnis fällt aufs Jahr gerechnet geringer aus als gedacht.

Autofahrer beleidigt Politikerinnen via Heckscheiben-Display Die kruden Parolen richteten sich gegen Außenministerin Baerbock und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Als Beamte den Mann anhalten, bemerken sie, dass er eine ungewöhnliche Fracht transportiert.

