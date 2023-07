Von Franz Kotteder

Auf dem Oktoberfest soll es schon in diesem Jahr kostenloses Trinkwasser geben - aber nicht in den Zelten, sondern an Verteilstellen der Stadtwerke. Das fordert beinahe der gesamte Stadtrat in einem gemeinsamen Antrag. Die vier Fraktionen SPD/Volt, CSU/Freie Wähler, Grüne/Rosa Liste und FDP/Bayernpartei schlagen vor, das städtische Wirtschaftsreferat solle solche Trinkwasserstationen gemeinsam mit den Stadtwerken anbieten.

"Die Einrichtung von kostenlosen Wasserstellen", heißt es in dem Antrag, "wäre gerade für Jugendliche, Familien mit Kindern oder Seniorinnen und Senioren praktisch, die sich auf der Wiesn treffen, Karussell fahren oder einfach nur über das Festgelände spazieren wollen, ohne ein Zelt zu besuchen." Mit Trinkwasserständen der jeweiligen Stadtwerke habe man bereits bei anderen Festen und Festivals gute Erfahrungen gemacht. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte sich erst vergangene Woche beim Sommerfest der Innenstadtwirte über die hohen Preise für Mineralwasser in Lokalen und auf der Wiesn beklagt und damit eine Debatte losgetreten.