Von Sabine Buchwald

Diesen Samstag wird Franziska Inselkammer dort stehen, wo sie auch künftig gerne hinmöchte: vor Publikum. Die 19-Jährige ist das neue Münchner Kindl, und sie will beruflich Schauspielerin werden. Das passt insofern gut zusammen, weil sie mit der einen Rolle, die ihr schon sicher ist, für die anderen Rollen üben kann, die womöglich noch auf sie zukommen. Am Samstag kurz nach elf Uhr wird sie also auf dem Marienplatz stehen und von Oberbürgermeister Dieter Reiter offiziell den Münchnern und allen Zuagroasten auf dem Stadtgründungsfest vorgestellt werden. Gleichzeitig wird auch Victoria Ostler verabschiedet, die seit 2016 ihre Vorgängerin war.

Im Moment macht Franziska Inselkammer ein Praktikum am Wiener Burgtheater. Deshalb kann man sie kurz vor dem Event auf dem Stadtgründungsfest nur am Telefon erreichen. Ihre Stimme klingt offen und sympathisch. Sie spricht erstaunlich konstant Hochdeutsch für eine gebürtige Münchnerin. Der Dialekt sei in der Schule verloren gegangen, sagt sie. Den Wunsch, Münchner Kindl zu werden, der aber ist erhalten geblieben. Den hat sie seit ihrer Kindheit. "Schon als ich ganz klein war, habe ich mit meiner Oma den Trachten- und Schützenumzug am ersten Wiesn-Sonntag gesehen", sagt Inselkammer. Die Oma mütterlicherseits habe auf sie und ihre drei Geschwister aufgepasst, weil ihre Eltern, Peter und Katharina Inselkammer, als Wirtsleute zur Oktoberfestzeit ganz besonders beschäftigt sind. Ihr Vater ist seit 2015 Chef vom Armbrustschützen-Zelt, das er von seinem Vater übernommen hat.

Nachdem deren Tochter als Siebenjährige Mitglied des Trachtenvereins der Chiemgauer z'München wurde, ist sie bald selbst bei der großen traditionellen Trachtenparade mitgelaufen. Und beim Einzug der Wiesnwirte am Eröffnungssamstag durfte sie irgendwann in der Kutsche des Armbrustschützen-Zelts sitzen. Bei all diesen Gelegenheiten taucht das Münchner Kindl in seiner schwarz-gelben Kutte auf. Womöglich hat man Franziska Inselkammer irgendwann ins Ohr geflüstert, dass sie als Spross der Wirte-Dynastie gute Chancen habe, einmal dessen Nachfolgerin zu werden. Nun ist sie das 17. Kindl seiner Art. Die Reihe beginnt 1938 mit der Pumuckel-Erfinderin Ellis Kaut.

Das Münchner Kindl muss in München geboren und unverheiratet sein und aus einer Münchner Familie stammen

Die Voraussetzungen erfüllt sie jedenfalls bestens. Diese sind ziemlich genau auf junge Frauen wie sie zugeschnitten. Es reicht nämlich nicht, im Pass bei Geburtsort München stehen zu haben. Der Münchner Festring e.V., der die Auswahl trifft, gibt noch einige andere Kriterien vor. Ein gewisses Traditionsbewusstsein müsse man mitbringen, weiß Franziska Inselkammer. Außerdem einen Bezug zur Wiesn und sich in der Münchner Geschichte auskennen. In diesem Punkt sei ihr Vater ein guter Ansprechpartner. Außerdem muss man über 18 Jahre alt sein und unverheiratet, heißt es aus den Reihen des Festrings. "Dieses Amt mit Leben auszufüllen, ist schon eine Aufgabe."

Was aber hat das mit dem Familienstand zu tun? Viktoria Ostler, mittlerweile um die 30 Jahre alt, hat tatsächlich ihre Hochzeit so lange hinausgezögert, bis sie nach der Corona-Zeit im vergangenen Jahr noch einmal hoch zu Pferd den Wiesn-Einzug erleben konnte. Das Unverheiratetsein, dieses Kriterium finde er schon ein bisschen rückständig und überholt, sagt Festring-Präsident Karl-Heinz Knoll. Das Problem hatten sie aber noch nie. Bewerberinnen aus dem Umfeld der Wirte, Brauereien oder Schausteller habe es bislang genug gegeben. "Aber schaun'S, will denn eine gestandene Frau, die vielleicht schon selber Kinder hat, als Kindl angesprochen werden?"

Franziska Inselkammer will gerne Kindl sein. Im vergangenen Jahr hat sie ihr Abitur gemacht und denkt jetzt erstmal an ihre Berufsausbildung. Fürs Vorsprechen an Schauspielschulen muss sie Rollen einüben. Das freie Sprechen und der Auftritt vor Leuten, das kann sie dann ab sofort als lebendes Wappen proben, München hat in dieser Hinsicht ja eine Besonderheit. "Ich stehe wahnsinnig gerne auf der Bühne", sagt Inselkammer. "Für einen Moment jemand anderes sein, das macht mir Spaß."

Obwohl sie schon als Kind geritten ist, hat sie für ihre Rolle als Münchner Kindl extra Reitstunden genommen. Zu ihren Auftritten bekommt sie ein eigenes Pferd gestellt. Hans, gerade mal ein Jahr vor ihr zur Welt gekommen, sei "ein ganz liebes". Ungewohnt war, im Damensitz zu reiten. Diese Position aber fühlt sich sicherer an, als Inselkammer dachte. Eine Halterung am Sattel über dem Oberschenkel sorgt dafür. Im Damensitz ist der Stoff des Gewands, das auf eine Benedektinermönchs-Kutte zurückgeht, besonders eindrucksvoll zu sehen.

Wie schon ihre Vorgängerin hat nun auch Franziska Inselkammer ein eigenes Kostüm bekommen. Der Auftrag ging an die Münchner Meisterschule für Mode und Design und dort an Sven Körnig. Er ist staatlich geprüfter Modegestalter. Zusammen mit Inselkammer hat er die historischen Vorgaben für das Gewand leicht modernisiert. Das gelbe Kreuz auf dem Vorderteil fällt etwas dünner aus, die Kapuze ist etwas runder. "Die schmale Silhouette war uns wichtig." Franziska Inselkammer, die 1,66 groß ist, soll nicht verschwinden in der bodenlangen Kutte. Sie darf im Sommer nicht zu heiß sein, im Winter aber durchaus wärmen. Der schwarze Stoff ist ein Polyester-Woll-Gemisch, der gut fällt, kaum knittert und regenabweisend ist. Von Victoria Ostler kam der Tipp, die trompetenförmigen Ärmel nicht zu lange zu machen. Außerdem der Rat, das Amt zu genießen.

Nun zählt sie also die Stunden bis zur Amtseinführung. Wichtiger aber ist ihr wohl der Wiesnstart im September. Kurz vorher hat sie noch Geburtstag. "Ich freue mich darauf, die Stadt zu repräsentieren", sagt Franziska Inselkammer. Sie liebe München. Die Gemütlichkeit, das Essen, die Natur. Auf dem Marienplatz zu sitzen und die Leute anzuschauen oder mit Dackel Dumbledore an der Isar spazieren zu gehen, das mache sie glücklich.