Albträume, eine Art Fegefeuer für Hubert Aiwanger, der sich, so darf man erwarten, erneut mit Markus Söder hakelt: Das traditionelle Politiker-Derblecken zur Starkbierprobe auf dem Münchner Nockherberg am nächsten Mittwoch (28. Februar) verspricht einmal mehr süffige Unterhaltung. Es werde wohl ein "Duett-Duell" des CSU-Ministerpräsidenten und seines Stellvertreters von den Freien Wählern geben, kündigte Stefan Betz vom Singspielteam am Freitag an.