Nach diesem Jahr mit Aiwangers Auftritt bei der Erdinger Heizungsdemo, die die Gemüter tatsächlich erhitzte, nach dem rechten Flugblatt-Skandal im Schulranzen und so engagierten Teilnahmen an Protesten, dass man dachte, er sei Stellvertreter im Bauernverband und nicht in Bayern, nach so einem Jahr war klar:

Markus Söder mag auf dem Nockherberg in der Mitte platziert sein, doch im Mittelpunkt steht er nicht.

"Wenn das CSU-Kabinett die Puppenkiste ist, dann ist der Hubert die Puppe ohne Fäden. Vor der alle Angst haben. Hubert Chucky Aiwanger. Oder Markus Söders persönlicher Horrorfilm."