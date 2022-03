Von Philipp Crone

"Schweren Herzens" habe man diese Entscheidung getroffen, teilt Paulaner-Chef Andreas Steinfatt mit. Obwohl eigentlich alles vorbereitet sei, die Starkbierrede von Kabarettist Maxi Schafroth und das Singspiel, habe man sich nun dazu entschlossen, das für den 24. April geplante Nockherberg-Derblecken ein weiteres Mal ausfallen zu lassen.

Warum? Die Salvator-Probe sei "das urbayerische Derblecken und lebt auch von einer entspannten und ausgelassenen Stimmung", heißt es in der Mitteilung der Brauerei. In der aktuellen Situation sei es aber nicht möglich, "dass diese besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entsteht und man befreit miteinander und übereinander lacht". Befreit trinken allerdings ist schon seit einiger Zeit möglich am Nockherberg, das Starkbierfest ist in vollem Gange. Warum also kann man feiern, will aber nicht derblecken?

Trinken ja, derblecken nein? Das Starkbierfest geht weiter

"Zum einen sind es zwei verschiedene Veranstaltungen", sagt Paulaner-Sprecherin Birgit Zacher. Das Starkbierfest werde von den Wirten ausgerichtet, das traditionelle Derblecken von der Brauerei. Und dann sehe man bei Paulaner eben schon einige Unterschiede. "Es ist doch etwas anderes, ob ich privat auf ein Starkbierfest gehe oder ob wir eine große Veranstaltung mit Bild- und Filmmaterial produzieren und live senden", sagt Paulaner-Chef Steinfatt. Die Absage sei kein Signal, dass man nicht feiern dürfe oder solle. Nur sei es während der derzeitigen Situation in der Ukraine einfach unpassend, Politiker zu derblecken.

Tatsächlich erscheint die Vorstellung, dass in einer traditionell satirisch-boshaften bis manchmal auch charmant-humoresken Fastenpredigt der Ukraine-Krieg aufgegriffen wird, ebenso abwegig wie ein völliges Ausklammern dieses beherrschenden Themas. Sollen innenpolitische Verfehlungen und andere Unzulänglich- bis Peinlichkeiten der Landes- und Bundespolitiker aufgespießt werden, während andernorts gekämpft wird? Keines dieser Szenarien war für die Veranstalter der Brauerei vorstellbare. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), seit vielen Jahren ein zuverlässiger Pointen-Lieferant, schrieb auf Twitter auch gleich: "Die Absage des Nockherbergs tut weh, ist aber die richtige Entscheidung in ernsten Zeiten."

Fastenpredigt und Singspiel waren im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im vergangenen Jahr mussten sich die Politikerinnen und Politiker nur digital die Leviten lesen lassen.