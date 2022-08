Eine der Genossenschaften, die es in Neufreimann versucht, ist die Kooperative Großstadt, die das preisgekrönte Projekt "San Riemo" in der Messestadt gebaut hat.

Rückzieher im Kreativquartier, wenige Bewerbungen für die Bayernkaserne: Gestiegene Kosten sowie wegfallende Fördergelder bringen gemeinnützige Bauherren in Not. Was nun?

Von Sebastian Krass

Gut ein halbes Jahr ist es her, dass die Sache ins Rutschen kam. Damals verkündete Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das abrupte Ende der Förderung von energieeffizienten Neubauten, weil es zu viele Anträge und zu wenig Geld in den Töpfen gebe. "Damit fehlte uns plötzlich eine Million Euro in der Kalkulation", erzählt Michael Marek, das seien knapp zehn Prozent der Gesamtkosten für das gemeinnützige Projekt mit 50 Wohneinheiten gewesen, das er mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Kreativquartier bauen wollte. Das so genannte Mietshäuser-Syndikat hatte von der Stadt den Zuschlag für eines der extrem begehrten Baufelder im geplanten Stadtquartier an der Dachauer Straße bekommen.