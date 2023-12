Vergangenes Jahr wurde auf dem Oktoberfest nicht nur Bier, sondern auch Glühwein ausgeschenkt. Und dieses Jahr gibt es ein bisschen Wiesn-Feeling auf den Christkindlmärkten. Statt von der Bierpreisbremse wird mit dampfenden Tassen in klebrigen Händen aber wohl von der Glühweinbremse gesprochen. Die Preise variieren in Deutschland dieses Jahr deutlich. Im Durchschnitt kostet ein Glühwein drei bis sechs Euro. In München ist der Becher am teuersten.

Doch nicht nur klassischer Glühwein wird auf den Christkindlmärkten ausgeschenkt, dessen Süße die Zähne quietschen lässt und der am Tag danach noch im Hinterkopf pocht, sondern auch heißer Hugo oder Aperol, Holunder-Punsch und vergorener Aprikosensaft.

Auf der Alten Utting

Am Wochenende wird es bei der "Sternenflotte" der Alten Utting mitunter schon mal eng. Hier, an der Grenze Sendlings zum Dreimühlenviertel, lockt ein zauberhafter und alternativer Ort zum vorweihnachtlichen Chillen. An Feuerstellen sitzt das vorwiegend junge Publikum mit Getränken in der Hand und lauscht dem Live-Vortrag wechselnder Musiker, die mal mehr, mal weniger Originelles im Repertoire haben. Wenigstens blieben wir zumindest bei unseren bisherigen Besuchen von "Last Christmas" verschont und hoffen, dass das auch so bleibt. An der Bar werden unter anderem heißer Aperol (sieben Euro) und heißer Hugo (5,50 Euro) ausgeschenkt, aber natürlich auch normaler Bio-Glühwein. Sowohl der weiße als auch der rote stammen vom Weingroßhandel Hauser aus Fischach im Landkreis Augsburg, haben also keinen allzu weiten Transportweg hinter sich. Vom Geschmack her überzeugte uns vor allem die weiße Variante, die etwas weniger süß daherkommt als die rote. Ansonsten weisen beide die typischen weihnachtlichen Nelken-, Zimt- und Zitrustöne auf. Beide kosten faire vier Euro plus einen Euro Pfand. Wer noch ein (durchaus empfehlenswertes) Schüsschen Rum in die Tasse mag, bekommt dieses für 1,50 Euro.

Andreas Schubert

Oranger Marillenpunsch beim Pink Christmas

Detailansicht öffnen Auf dem Weihnachtsmarkt Pink Christmas wird unter anderem Marillenpunsch ausgeschenkt. (Foto: Stefanie Witterauf)

Der Weihnachtsmarkt auf dem Stephansplatz im Glockenbachviertel sieht so aus, als würde man eine rosarote Brille tragen, denn die Lichter tauchen alles in diese Farbe. Dabei ist ohnehin schon vieles Pink. Etwa die Nikolausmützen, die an den Ständen getragen werden. "Dancing Queen" von ABBA klingt von der Bühne herüber, die auch von Münchner Dragqueens bespielt wird und mit pinken Lichterketten geschmückt ist. Bei so viel Pink ist man fast ein wenig verwundert, warum sich das Farbschema nicht auch beim Glühwein wiederfindet. Den gibt es nämlich in Rot und Weiß, serviert in schlanken Regenbogen-Tassen mit dem Spruch "Glüh mit mir, kleine Bärin" und zwei niedlichen Teddy-Gesichter. Eierpunsch und Kakao mit Schuss gibt es auch an einem Stand. Neben diesen Weihnachtsmarktklassikern wird noch orangefarbener Marillenpunsch für sechs Euro ausgeschenkt. Das ist vergorener Aprikosensaft mit einem sanften Alkoholgehalt von fünf Prozent. Die Hände kleben trotzdem, denn der Punsch ist so süß wie Glühwein, egal ob Rot oder Weiß, nur macht er eben nicht so schnell blau.

Stefanie Witterauf

Normaler Glühwein auf dem Tollwood

Detailansicht öffnen Die "Raclette-Alm" serviert nur eine Sorte Glühwein. (Foto: Kathrin Aldenhoff)

Es ist einfach ein ganz normaler Glühwein. Ohne frisch geriebenen Ingwer, ohne kandierte Orangenscheibe und ohne anderes Chichi - und wahrscheinlich ist er mit 4,20 Euro pro Tasse der günstigste auf dem ganzen Tollwood-Gelände. Eine schlichte blaue Tasse mit Aufdruck, mit dampfendem roten Bio-Glühwein gefüllt - die einzige Sorte, die es hier gibt. Wer etwas extra will, bekommt für einen Euro noch einen Schuss Schnaps hinein. Als Pfand werden nur zwei Euro fällig. Auch der Name des Standes ist vergleichsweise nüchtern, "Raclette-Alm" heißt er, wird von zwei Schweizer Flaggen geziert, und neben Glühwein, Kinderpunsch und Kaffee gibt es hier geschmolzenen Raclette-Käse auf Broten, Dampfnudeln und Germknödel. Ein paar Stehtische, wenig Deko, aber ein Blick in die Dampfnudel-Manufaktur durch eine große Glasscheibe ist möglich. Und was soll man sagen: Der Glühwein schmeckt. Wie Glühwein eben.

Kathrin Aldenhoff

Fruchtiger Holunderbeerenpunsch

Detailansicht öffnen "Heiße Elixiere" ist ein Ausschank der Floßlände an der Isar, wie die Tasse zeigt. (Foto: Anne Eberhard)

Einen Punsch aus Holunderbeeren gibt es bei "Heiße Elixiere" auf dem Tollwood-Festival. Das Getränk klingt alkoholfrei - ist es aber nicht, und das schmeckt man auch. Der Punsch ist kräftig und fruchtig, aber nicht zu süß, deshalb schmeckt man den Alkohol auch mehr als bei anderen Glühweinen. Der typisch herbe Geschmack der Holunderbeere wird von der Süße dennoch kaschiert. Die Farbe des Holunderbeerenpunschs ist Dunkelrot, das sieht man durch das Glas, in dem das dampfende Getränk für 5,50 Euro pro 200 Milliliter serviert wird. Das Gefäß verrät auch, dass es sich bei "Heiße Elixiere" um einen Ausschank der Floßlände an der Isar handelt. Der Punsch ist heiß, aber sofort trinkbar, und eignet sich daher hervorragend zum Aufwärmen der Hände.

Anne Eberhard

Süßer Glühwein beim "Rauschgoldbengel"

Der Glühwein dampft beim "Rauschgoldbengel" auf dem Tollwood aus dickwandigen roten Tassen. Diese scheinen sehr beliebt zu sein - fünf Euro Pfand muss man hier auf die 4,50 Euro für einen Glühwein draufzahlen. Sowohl der weiße als auch der rote Glühwein riechen sehr würzig. Auch der Alkohol mischt sich intensiv unter den Duft. Doch beim ersten Schluck kommt einem vor allem ein Wort in den Sinn: süß. Und je mehr Schlucke man trinkt, desto stärker wird dieser Geschmack. Der Tasseninhalt hat direkt eine angenehme Trinktemperatur, doch der Nachteil: Der Glühwein wird umso schneller kalt.

Lina Krauß

Klassisch in der Residenz

Detailansicht öffnen Roter Glühwein in blauweißer Tasse im Weihnachtsdorf in der Residenz (Foto: Ralf Steinbacher)

Schlichter Glühwein, rot, mit Orangen, Nelken, Zimt, Anis, vielleicht einem Schlückchen Rum. Kein Punsch, kein Jagertee, kein weißer Wein mit Saft, weder Glögg noch Grog und auch keine Feuerzangenbowle - einfach ganz normaler Glühwein. Muss doch irgendwo zu finden sein, hier im Weihnachtsdorf im Kaiserhof der Residenz. Aber am ersten Stopp gibt's nur Heidelbeer-Glühwein (Beeren statt Orangen), am Stand schräg gegenüber wird Glühbier ausgeschenkt (mit Kirschsaft), und weiter drüben fließt der Eierpunsch in Strömen. Schon ist die Runde um den Dorfplatz fast komplett, da, endlich, beim "Hirtentrunk" unter den Glasaugen eines ausgestopften Ebers, dessen Kopf überm Ausschank prangt: klassischer Glühwein, rot, mit und ohne Schuss, unaufdringlich, würzig, nicht zu süß. Hat sich gelohnt, das Suchen.

Ulrike Steinbacher

Roter "Alpenglüher" am Viktualienmarkt

Der erste Schluck vom roten "Alpenglüher" ist eine Überraschung: Er schmeckt kräftig, trocken und nur wenig süß. Die typischen Glühweingewürze wie Zimt, Kardamom, Nelken, Vanille drängen sich nicht auf, sind aber angenehm vorhanden. 6,50 für 0,2 Liter, das ist gehobene Preisklasse, geht aber in Ordnung. Denn das Getränk klebt weder an den Fingern, wenn es über die Tasse schwappt, noch auf der Zunge. Der "Alpenglüher" wird mehrmals täglich frisch angesetzt mit Jahreswein aus dem Veneto und hausgemachtem Gewürzsirup, erfährt man von dem Mann mit Hut in dem rustikal geschmückten Stand am südlichen Ende des Viktualienmarkts. "Präzisionsarbeit, von Münchnern für Münchner gemacht", sagt er. Hier geht es ziemlich fröhlich zu hinterm Tresen, was auch davor für gute Stimmung sorgt. Ausgeschenkt wird täglich von nachmittags bis 23 Uhr, am Sonntag bis 22 Uhr. Der rote "Alpenglüher" ist ein Merlot, der weiße ein Chardonnay. Um die Qualität zu erhalten, werden sie nur bis maximal 72,5 Grad erhitzt.

Sabine Buchwald

In der "Talstation" auf der Maximilianstraße

Hier wird weder geschubst noch gedrängelt. Man schafft also mühelos ohne Verschütten, seine gefüllte Tasse vom Ausschank an den hölzernen Stehtisch zu bringen. Es sind dorthin auch nur wenige Schritte vorbei an ausrangierten Skigondeln, in denen man Raclette essen kann. Die "Talstation" genannte temporäre Glühwein-Bar am Hotel Vierjahreszeiten ist eher intim, was aber nicht heißt, dass hier nur Hotelgäste willkommen sind. Auch eine Dior- oder Chanel-Tüte braucht es nicht in der Armbeuge, dafür kann man voyeuristisch und vergnüglich das Maximilianstraßenpublikum beobachten. Es lohnt sich, auch nur den Glühwein für 6,50 Euro zu genießen. Der ist hausgemacht, kommt also aus der Schwarzreiter-Küche, und schmeckt richtig gut: würzig-frisch und nicht übertrieben zuckrig, der weiße fast noch feiner als der rote. Aber das ist Geschmacksache.

Sabine Buchwald