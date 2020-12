Von Max Fluder

Dass man über Weihnachten Freunde und Familie zu sich einlädt oder besucht, das war auch schon mal selbstverständlicher. Noch so eine Gewissheit, die das Virus quasi aufgelöst hat. Was bleibt, sind Fragen: Fahre ich, fahren wir heim zu den Eltern, Großeltern und Freunden? Oder bleiben wir unter uns, in einem Haushalt zusammen, der ja seit 2020 als maßgebliche Größe für Zusammentreffen gehandelt wird?

Diese Fragen werden sich viele stellen. Vor allem in München, einer Single-Stadt, wie es so schön heißt, und aus der es Jahr für Jahr die Leute über die Feiertage in die Heimat zieht. Meine eigene Antwort darauf köchelt quasi gerade auf dem Herd vor sich hin: Es ist eine Sauce, die ich für das Weihnachtsessen mit meinen Eltern vorbereite - und mit der Sauce steht und fällt die Mahlzeit. Am Esstisch fehlen sollte ich also nicht.

Wie eine weitere Antwort auf die Fragen aussehen kann, das zeigt das Beispiel der Familie Hakenberg, sesshaft in Ostwestfalen. Weihnachten verbringen sie immer bei den Großeltern in Zorneding bei München. Eigentlich. Dieses Jahr werden die Kabarettistin Sarah Hakenberg, ihr Mann und die Kinder in Ostwestfalen bleiben. Schlimm sei das nicht, findet sie, vor zwei Jahren sei das ja schon einmal vorgekommen, als sie und ihr Mann mit Magen-Darm flachlagen. "Einmal nicht Weihnachten feiern können: Es könnte doch viel schlimmer sein!", sagte Hakenberg zu meinem Kollegen Thomas Becker. Seine Reportage über die Hakenbergs und einen Entscheidungsprozess, der gerade viele umtreibt, lesen Sie hier.

