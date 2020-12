Eine 89-Jährige unterrichtete gut ein Dutzend älterer Personen - in besonders ausdrucksstarkem, artikuliertem Sprechen.

Nicht immer sind es nur die jungen Leute, die sich unverwundbar fühlen und Corona-Regeln ignorieren. Am Montagmorgen löste die Polizei ein Treffen in der Albanistraße auf, bei dem eine 89 Jahre alte Dozentin etwa ein Dutzend Senioren in Sprachgestaltung unterrichtete. Die von dem Anthroposophen Rudolf Steiner entwickelten Lehre pflegt besonders ausdrucksstarkes, artikuliertes Sprechen, bei dem der Aerosol-Ausstoß nicht gering sein dürfte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielten die Teilnehmer weder Abstand noch trugen sie Masken. Die Teilnehmer bekamen Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz. Insgesamt führte die Polizei zwischen Montagfrüh und Dienstagfrüh mehr als 2300 Kontrollen in München und im Münchner Landkreis durch. 123 Verstöße wurden angezeigt.