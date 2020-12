In St. Paul ist von Mittwoch, 23. Dezember, bis Dreikönig eine "poetische Klanginstallation" zu hören, an Heiligabend nur vormittags.

Weihnachten ist diesmal ein Fest voller Kompromisse. Damit Gottesdienste überhaupt stattfinden können, müssen die Kirchengemeinden Einschränkungen in Kauf nehmen. Allgemein gilt: Wer einen Gottesdienst besucht, muss um 21 Uhr wieder zu Hause sein, auch an Heiligabend. Die nächtlichen Christmetten fallen also aus. Außerdem müssen die Gläubigen auf den Gemeindegesang verzichten und die AHA-Regeln einhalten. Die Teilnehmerbegrenzungen variieren je nach Platzzahl. Anmeldung zum Gottesdienst ist oft notwendig, jedoch nur, wenn die Besucherzahlen die Kapazität zu sprengen drohen. Das ist eine Frage des Einzelfalls. Zu beachten ist immer, dass sich kurzfristige Änderungen ergeben können und Veranstaltungen teils schon ausgebucht sind.

Die Möglichkeit, Sitzplätze für Gottesdienste online auszuwählen und zu buchen, bietet etwa der Pfarrverband Mariahilf-St. Franziskus an. Die Kirchen in der Au und Untergiesing feiern an Heiligabend um 15.30, 17 und 18.30 Uhr Kinder- und Seniorenmetten. Unter kurzelinks.de/nzxv erfolgt die Registrierung. Im Anschluss muss ein Ticket gedruckt und zum Gottesdienst mitgebracht werden. Alternativ ist es möglich, sich telefonisch über die Pfarrbüros anzumelden, unter 651 28 66 (Mariahilf) oder 65 08 97 (St. Franziskus).

Ganz auf Präsenzgottesdienste an Heiligabend verzichtet etwa die evangelische Auferstehungskirche in der Schwanthalerhöhe, Geroltstraße 12. Sie greift auf Livestreams über die Plattform Zoom zurück. Von 15.30, 17.30 und 23 Uhr an stehen ein Gottesdienst mit Krippenspiel, eine Christvesper sowie eine Christmette auf dem Programm. Unter www.auferstehungskirche.de werden die Zugangslinks bekanntgegeben. Zahlreiche weitere Gemeinden stellen Angebote ins Internet, etwa St. Michael in Berg am Laim mit einer Christmette auf Youtube (kurzelinks.de/e99v), die an Heiligabend, 19 Uhr, übertragen wird.

Der ökumenische Weihnachtsgottesdienst mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Kardinal Reinhard Marx an Heiligabend von 16 Uhr an steht unter dem Leitwort "Fürchtet Euch nicht!" und findet in der Jugendkirche "Vom guten Hirten" in Haidhausen statt. Er kann jedoch nur im Livestream auf www.erzbistum-muenchen.de/stream verfolgt werden.

Viele Kirchengemeinden weichen ins Freie aus, so etwa die Christuskirche am Dom-Pedro-Platz 5 in Neuhausen. Sie bietet je zwei Gottesdienste für Familien mit Kindern sowie zwei Christvespern am Donnerstag, 24. Dezember, von 15, 16, 17 und 18 Uhr an, die allesamt im Pfarrgarten stattfinden. Die Registrierung erfolgt an Ort und Stelle. Ob das Dreikönigsspiel, das die Christuskirche gemeinsam mit der Stephanuskirche üblicherweise im Schlosspark veranstaltet, stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Aktuell planen die Gemeinden, es am Mittwoch, 6. Januar, an drei Terminen ebenfalls im Pfarrgarten aufzuführen.

Einige Freiluftgottesdienste finden an ungewöhnlichen Orten statt. So feiert etwa die Apostelkirche Solln an Heiligabend, von 15 und 16.30 Uhr an jeweils einen Gottesdienst mit Krippenspiel und Bläserensemble und von 18 Uhr an eine Christvesper auf dem Sportplatz des TSV Solln, Herterichstraße 139. Im Biergarten Forsthaus Kasten in Neuried findet an Heiligabend, von 15 Uhr an eine Familienweihnacht der Andreaskirche Fürstenried statt.

Unter den musikalischen Darbietungen ist diesmal die selten aufgeführte "Christkindlmesse" von Ignaz Reimann für ein Soloquartett und Orgel, die Kirchenmusiker Christian Merter am 25. Dezember, 11 Uhr, in der katholischen St. Lukaskirche, Aubinger Straße 63, erklingen lässt. Anmeldung unter 82 04 71 10 wird erbeten. Bereits ausgebucht ist das Pontifikalamt mit Kardinal Reinhard Marx am 25. Dezember, 10 Uhr. Der Gottesdienst mit Solisten der Capella Cathedralis wird jedoch auf www.erzbistum-muenchen.de/stream übertragen. Eine Übersicht mit den Terminen der Weihnachtsgottesdienste erscheint an Heiligabend, soweit diese nicht kurzfristig abgesagt werden.