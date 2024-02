In einem knappen Monat wird die deutsche Ausgabe des Guide Michelin vorgestellt, und deshalb spekuliert die Gastroszene munter vor sich hin: Wer könnte zulegen, wer einen Stern verlieren? So viele Spitzenrestaurants wie jetzt gab es noch nie in der Stadt, und woran das liegt, kann man zum Beispiel auch am Sonntag im Fernsehen auf Vox (20.15 Uhr) erfahren. Da tritt der Münchner Hans Jörg Bachmeier bei Kitchen Impossible gegen Tim Mälzer an.